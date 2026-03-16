WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate

De Ziua Mondială a Obezității, pe 4 martie 2026, Londra a găzduit prima ediție a WeightTalk Media Summit, o întâlnire internațională dedicată modului în care vorbim despre obezitate și, mai ales, felului în care înțelegem această afecțiune. Invitați din presă, medici, cercetători și persoane care trăiesc cu obezitate au participat la o serie de discuții menite să aducă mai multă claritate și responsabilitate într-un subiect adesea redus la stereotipuri.

Organizat de Novo Nordisk cu ocazia World Obesity Day, summit-ul a pus în centrul conversației ideea că obezitatea trebuie privită ca o boală cronică complexă, nu doar ca o problemă de stil de viață. În prezent, aproape un miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu obezitate, iar estimările arată că numărul ar putea aproape să se dubleze până în 2035. În același timp, afecțiunea rămâne frecvent subdiagnosticată și insuficient tratată, deși este asociată cu peste 200 de complicații posibile, inclusiv diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

„Obezitatea este o boală complexă, care se dezvoltă diferit de la o persoană la alta. Pentru a o trata cu adevărat trebuie să înțelegem povestea fiecărui pacient, cum s-a dezvoltat problema greutății și cum îi afectează viața”, a explicat Dr. W. Scott Butsch, Senior International Medical Director for Obesity la Novo Nordisk. „Abordarea responsabilă a obezității cere știință solidă, angajament pe termen lung și multă empatie.”

Programul summit-ului a inclus și perspective din zona științelor sociale, care au analizat modul în care contextul cultural, mediul și discursul public influențează percepția asupra obezității. Sociologul Dr. Stephanie Alice Baker, profesor la City University St George’s din Londra, a subliniat rolul important al mass-media în această conversație: felul în care sunt reprezentate persoanele cu obezitate poate contribui fie la perpetuarea stigmatizării, fie la schimbarea percepțiilor publice.

O intervenție deosebit de puternică a venit din partea Angelei Hemsworth, care trăiește cu obezitate și a vorbit despre experiența de zi cu zi a acestei boli. Mărturia ei a reamintit că dincolo de statistici există povești personale, adesea marcate de stigmatizare, dificultăți de acces la tratament și lipsă de înțelegere din partea societății.

La rândul său, Dr. Bruno Halpern, President Elect al World Obesity Federation, a atras atenția asupra dimensiunii globale a fenomenului și asupra nevoii de politici publice coerente. „Deschiderea dialogului despre obezitate este esențială dacă vrem să schimbăm percepțiile și să eliminăm stigmatizarea. Avem nevoie de acțiune coordonată, în sănătate, în politici publice și în societate.”

Datele prezentate în cadrul evenimentului confirmă amploarea problemei: numărul adulților care trăiesc cu obezitate ar putea crește cu peste 115% între 2010 și 2030, iar obezitatea infantilă a cunoscut o creștere fără precedent în ultimele decenii. Prevalența în rândul copiilor de vârstă școlară a urcat de la aproximativ 4% în 1975 la aproape 20% în 2022, iar fără intervenții rapide presiunea asupra sistemelor de sănătate va continua să crească.

Un alt punct central al discuțiilor a fost importanța unei abordări multimodale în tratamentul obezității, recomandată și de Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta presupune combinarea evaluării medicale cu schimbări comportamentale și sprijin pe termen lung, iar în anumite cazuri poate include terapii medicamentoase sau intervenții chirurgicale.

Dincolo de cifre și politici, concluzia summit-ului a fost clară: modul în care vorbim despre obezitate contează. Mass-media, sistemul medical, instituțiile publice și comunitățile au fiecare un rol în schimbarea discursului și în construirea unei abordări mai informate și mai empatice.

Într-un moment în care sănătatea publică se confruntă cu provocări tot mai complexe, WeightTalk Media Summit a demonstrat că dialogul deschis și bazat pe date este primul pas spre soluții reale. Iar această conversație abia începe.

Foto: PR

