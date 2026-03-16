WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate

La Londra, de Ziua Mondială a Obezității 2026, jurnaliști, cercetători și persoane care trăiesc cu obezitate s-au reunit la primul WeightTalk Media Summit pentru a discuta deschis despre una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale prezentului.

  de  Georgescu Daria
1. WeightTalk Summit
De Ziua Mondială a Obezității, pe 4 martie 2026, Londra a găzduit prima ediție a WeightTalk Media Summit, o întâlnire internațională dedicată modului în care vorbim despre obezitate și, mai ales, felului în care înțelegem această afecțiune. Invitați din presă, medici, cercetători și persoane care trăiesc cu obezitate au participat la o serie de discuții menite să aducă mai multă claritate și responsabilitate într-un subiect adesea redus la stereotipuri.

Organizat de Novo Nordisk cu ocazia World Obesity Day, summit-ul a pus în centrul conversației ideea că obezitatea trebuie privită ca o boală cronică complexă, nu doar ca o problemă de stil de viață. În prezent, aproape un miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu obezitate, iar estimările arată că numărul ar putea aproape să se dubleze până în 2035. În același timp, afecțiunea rămâne frecvent subdiagnosticată și insuficient tratată, deși este asociată cu peste 200 de complicații posibile, inclusiv diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

„Obezitatea este o boală complexă, care se dezvoltă diferit de la o persoană la alta. Pentru a o trata cu adevărat trebuie să înțelegem povestea fiecărui pacient, cum s-a dezvoltat problema greutății și cum îi afectează viața”, a explicat Dr. W. Scott Butsch, Senior International Medical Director for Obesity la Novo Nordisk. „Abordarea responsabilă a obezității cere știință solidă, angajament pe termen lung și multă empatie.”

Programul summit-ului a inclus și perspective din zona științelor sociale, care au analizat modul în care contextul cultural, mediul și discursul public influențează percepția asupra obezității. Sociologul Dr. Stephanie Alice Baker, profesor la City University St George’s din Londra, a subliniat rolul important al mass-media în această conversație: felul în care sunt reprezentate persoanele cu obezitate poate contribui fie la perpetuarea stigmatizării, fie la schimbarea percepțiilor publice.

O intervenție deosebit de puternică a venit din partea Angelei Hemsworth, care trăiește cu obezitate și a vorbit despre experiența de zi cu zi a acestei boli. Mărturia ei a reamintit că dincolo de statistici există povești personale, adesea marcate de stigmatizare, dificultăți de acces la tratament și lipsă de înțelegere din partea societății.

La rândul său, Dr. Bruno Halpern, President Elect al World Obesity Federation, a atras atenția asupra dimensiunii globale a fenomenului și asupra nevoii de politici publice coerente. „Deschiderea dialogului despre obezitate este esențială dacă vrem să schimbăm percepțiile și să eliminăm stigmatizarea. Avem nevoie de acțiune coordonată, în sănătate, în politici publice și în societate.”

Datele prezentate în cadrul evenimentului confirmă amploarea problemei: numărul adulților care trăiesc cu obezitate ar putea crește cu peste 115% între 2010 și 2030, iar obezitatea infantilă a cunoscut o creștere fără precedent în ultimele decenii. Prevalența în rândul copiilor de vârstă școlară a urcat de la aproximativ 4% în 1975 la aproape 20% în 2022, iar fără intervenții rapide presiunea asupra sistemelor de sănătate va continua să crească.

Un alt punct central al discuțiilor a fost importanța unei abordări multimodale în tratamentul obezității, recomandată și de Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta presupune combinarea evaluării medicale cu schimbări comportamentale și sprijin pe termen lung, iar în anumite cazuri poate include terapii medicamentoase sau intervenții chirurgicale.

Dincolo de cifre și politici, concluzia summit-ului a fost clară: modul în care vorbim despre obezitate contează. Mass-media, sistemul medical, instituțiile publice și comunitățile au fiecare un rol în schimbarea discursului și în construirea unei abordări mai informate și mai empatice.

Într-un moment în care sănătatea publică se confruntă cu provocări tot mai complexe, WeightTalk Media Summit a demonstrat că dialogul deschis și bazat pe date este primul pas spre soluții reale. Iar această conversație abia începe.

Citește și: Motivele ciudate pentru care revii mereu la aceeași greutate

Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
Lifestyle
Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
Lifestyle
10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
Complimentele sunt principalul său limbaj al iubirii? Cum să folosești asta înțelept în relație cu partenerul de cuplu
Lifestyle
Complimentele sunt principalul său limbaj al iubirii? Cum să folosești asta înțelept în relație cu partenerul de cuplu
Ce ai de făcut atunci când descoperi că partenerul de cuplu te minte
Lifestyle
Ce ai de făcut atunci când descoperi că partenerul de cuplu te minte
Semne că este o primă întâlnire dezastruoasă și nu ar trebui să mai existe nici măcar a doua
Lifestyle
Semne că este o primă întâlnire dezastruoasă și nu ar trebui să mai existe nici măcar a doua
Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult
Lifestyle
Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Mama Andreei Popescu a reacționat după ce fiica ei a anunțat divorțul de Rareș Cojoc. Ce i-a transmis acestuia. „Mă simt ca într-un coșmar”
Mama Andreei Popescu a reacționat după ce fiica ei a anunțat divorțul de Rareș Cojoc. Ce i-a transmis acestuia. „Mă simt ca într-un coșmar”
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026
Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Schimb de replici între Olga Barcari și Marian Godină la Survivor. Ce l-a deranjat pe polițist: „Soția mea îmi zice așa”
Schimb de replici între Olga Barcari și Marian Godină la Survivor. Ce l-a deranjat pe polițist: „Soția mea îmi zice așa”
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Cuplul care uimește showbizul! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Cuplul care uimește showbizul! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Un nou sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu - cea mai bună emisiune de business revine cu lecții autentice de viață și lideri puternici
Un nou sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu - cea mai bună emisiune de business revine cu lecții autentice de viață și lideri puternici
Emisiunea Temerarii, construită în jurul oamenilor care pot inspira schimbarea și care oferă modele autentice de leadership, a ajuns la sezonul 4.  Marta Ușurelu aduce în fiecare sâmbătă, de la ora 18:30, la Digi 24, o capsulă concentrată de inspirație și motivație, cu povești despre curaj si succes.

Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna martie 2026
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna martie 2026
Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max.

Animații pentru cei mici la Apollo111 Cinema: dimineți de duminică cu povești, aventuri și imaginație
Animații pentru cei mici la Apollo111 Cinema: dimineți de duminică cu povești, aventuri și imaginație
Începând cu luna martie, Apollo111 Cinema invită copiii și părinții la animații în fiecare duminică, de la ora 12:00.

People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

