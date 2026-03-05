Obezitatea: cauze, simptome, diagnosticare și tratament

Obezitatea afectează tot mai multe persoane, indiferent de vârstă sau stil de viață.
Obezitatea afectează tot mai multe persoane, indiferent de vârstă sau stil de viață. Nu înseamnă doar câteva kilograme în plus, ci o afecțiune cronică ce influențează modul în care funcționează întregul organism. În continuare, vei găsi explicații clare despre cauzele obezității, cum se stabilește diagnosticul, ce simptome pot apărea și care sunt opțiunile de tratament recomandate de specialiști.
Obezitatea apare atunci când în organism se acumulează o cantitate excesivă de grăsime care afectează sănătatea. Nu vorbim doar despre aspectul fizic, ci despre modificări reale în metabolism, funcția cardiovasculară și echilibrul hormonal.
Indicele de Masă Corporală (IMC) te ajută să estimezi dacă te încadrezi în zona de risc. Se calculează astfel:
Greutatea (kg) / înălțimea (m²)
Clasificarea general acceptată:
În cazul persoanelor cu grade superioare ale IMC-ului, riscul de complicații crește considerabil, iar abordarea medicală devine mai complexă.
Medicul analizează mai mulți parametri pentru a înțelege riscurile reale pentru sănătatea ta.
IMC este un instrument de orientare. De exemplu, la 90 kg și 1,65 m, IMC-ul este 33, ceea ce indică obezitate grad 1. Totuși, IMC nu diferențiază masa musculară de grăsime. Un sportiv poate avea IMC crescut fără exces de grăsime. De aceea, medicul va analiza și alți indicatori.
Pentru femei:
Pentru bărbați:
Medicul poate solicita:
Obezitatea apare prin acumularea progresivă de energie neconsumată. Însă motivele din spatele acestui proces sunt variate.
Dacă mănânci constant mai mult decât consumi, surplusul se depozitează sub formă de grăsime. Alimentele procesate, bogate în zahăr și grăsimi, favorizează acest proces deoarece:
Statul prelungit pe scaun, lipsa mișcării zilnice și absența exercițiului fizic reduc consumul energetic.
Somnul insuficient crește hormonul foamei (ghrelină) și reduce hormonul sațietății (leptină). Dacă dormi sub șase ore pe noapte, riscul de creștere în greutate crește.
Nivelurile crescute de cortizol favorizează depunerea grăsimii abdominale și stimulează pofta pentru alimente dense caloric.
Genele influențează:
Mâncatul emoțional apare frecvent în perioade de stres sau anxietate. De multe ori, persoana mănâncă fără foame reală, pentru a obține confort temporar.
Anumite tratamente pot favoriza creșterea în greutate, precum:
Poți observa:
Tratamentul trebuie adaptat situației tale medicale:
Aceasta reprezintă baza tratamentului.
Pentru rezultate stabile:
OMS recomandă minimum:
Pentru persoanele cu IMC peste 30 sau peste 27 cu boli asociate, medicul poate recomanda tratament medicamentos. Aceste medicamente acționează prin:
Pentru obezitatea grad 3 sau grad 2 cu complicații severe, intervenția chirurgicală poate reprezenta o opțiune. Procedurile reduc volumul stomacului sau modifică absorbția alimentelor. Ele duc la scădere ponderală importantă și îmbunătățirea diabetului sau hipertensiunii. Dacă analizezi această variantă, informează-te doar din surse medicale sigure, inclusiv despre criteriile de eligibilitate și despre aspecte precum costurile unei operații specifice – chirurgie bariatrica pret – pentru a înțelege ce presupune intervenția și care sunt etapele necesare.
Poți reduce riscul de obezitate sau de recidivă dacă:
Medicul poate recomanda:
Gestionarea obezității efortul comun al unei întregi echipe medicale: nutriționist, endocrinolog, cardiolog sau chirurg, în funcție de caz. Planul trebuie adaptat obiectivelor tale și stării de sănătate. Nu te baza pe diete restrictive promovate online și nu începe tratamente fără recomandare medicală. Caută evaluare profesionistă și monitorizare constantă!
Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită la Memorial România!
Surse:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11209-weight-control-and-obesity
Foto: Shutterstock