Obezitatea: cauze, simptome, diagnosticare și tratament

Obezitatea afectează tot mai multe persoane, indiferent de vârstă sau stil de viață.

Obezitatea: cauze, simptome, diagnosticare și tratament

Obezitatea afectează tot mai multe persoane, indiferent de vârstă sau stil de viață. Nu înseamnă doar câteva kilograme în plus, ci o afecțiune cronică ce influențează modul în care funcționează întregul organism. În continuare, vei găsi explicații clare despre cauzele obezității, cum se stabilește diagnosticul, ce simptome pot apărea și care sunt opțiunile de tratament recomandate de specialiști.

Ce este obezitatea și când devine o problemă medicală?

Obezitatea apare atunci când în organism se acumulează o cantitate excesivă de grăsime care afectează sănătatea. Nu vorbim doar despre aspectul fizic, ci despre modificări reale în metabolism, funcția cardiovasculară și echilibrul hormonal. 

Clasificarea obezității după IMC

Indicele de Masă Corporală (IMC) te ajută să estimezi dacă te încadrezi în zona de risc. Se calculează astfel:

Greutatea (kg) / înălțimea (m²)

Clasificarea general acceptată:

  1. obezitate grad 1 – IMC 30–34,9;
  2. obezitate grad 2 – IMC 35–39,9;
  3. obezitate grad 3 – IMC ≥ 40.

În cazul persoanelor cu grade superioare ale IMC-ului, riscul de complicații crește considerabil, iar abordarea medicală devine mai complexă.

Cum se diagnostichează obezitatea?

Medicul analizează mai mulți parametri pentru a înțelege riscurile reale pentru sănătatea ta.

1. Indicele de masă corporală (IMC)

IMC este un instrument de orientare. De exemplu, la 90 kg și 1,65 m, IMC-ul este 33, ceea ce indică obezitate grad 1. Totuși, IMC nu diferențiază masa musculară de grăsime. Un sportiv poate avea IMC crescut fără exces de grăsime. De aceea, medicul va analiza și alți indicatori.

2. Circumferința taliei

Pentru femei:

  • peste 80 cm – risc crescut;
  • peste 88 cm – risc foarte crescut.

Pentru bărbați:

  • peste 94 cm – risc crescut;
  • peste 102 cm – risc foarte crescut.

3. Analize recomandate

Medicul poate solicita:

  • glicemie și hemoglobină glicată;
  • profilul lipidic;
  • teste hepatice pentru depistarea ficatului gras;
  • evaluarea tensiunii arteriale;
  • investigații pentru apnee de somn.

Cauzele obezității

Obezitatea apare prin acumularea progresivă de energie neconsumată. Însă motivele din spatele acestui proces sunt variate.

Dezechilibrul energetic

Dacă mănânci constant mai mult decât consumi, surplusul se depozitează sub formă de grăsime. Alimentele procesate, bogate în zahăr și grăsimi, favorizează acest proces deoarece:

  • nu oferă sațietate durabilă;
  • determină fluctuații rapide ale glicemiei;
  • stimulează apetitul.

Sedentarismul

Statul prelungit pe scaun, lipsa mișcării zilnice și absența exercițiului fizic reduc consumul energetic. 

Lipsa somnului

Somnul insuficient crește hormonul foamei (ghrelină) și reduce hormonul sațietății (leptină). Dacă dormi sub șase ore pe noapte, riscul de creștere în greutate crește.

Stresul cronic

Nivelurile crescute de cortizol favorizează depunerea grăsimii abdominale și stimulează pofta pentru alimente dense caloric.

Factori genetici și hormonali

Genele influențează:

  • rata metabolică;
  • distribuția grăsimii;
  • senzația de foame.

Factori psihologici

Mâncatul emoțional apare frecvent în perioade de stres sau anxietate. De multe ori, persoana mănâncă fără foame reală, pentru a obține confort temporar.

Medicamente

Anumite tratamente pot favoriza creșterea în greutate, precum:

  • corticosteroizi;
  • unele antidepresive;
  • unele tratamente pentru diabet.

Simptome și semne asociate obezității

Poți observa:

  • creștere constantă în greutate
  • oboseală la eforturi mici
  • dureri de genunchi sau spate
  • transpirație excesivă
  • sforăit intens sau episoade de oprire a respirației în somn
  • scăderea stimei de sine

Complicații frecvente

  • diabet zaharat tip 2;
  • hipertensiune arterială;
  • boli cardiovasculare;
  • ficat gras;
  • infertilitate;
  • osteoartrită.

Tratamentul obezității

Tratamentul trebuie adaptat situației tale medicale:

1. Modificarea stilului de viață

Aceasta reprezintă baza tratamentului.

Alimentația

Pentru rezultate stabile:

  • crește aportul de legume și proteine slabe;
  • limitează zahărul și produsele procesate;
  • controlează porțiile;
  • evită mesele târzii și gustările frecvente.

Activitatea fizică

OMS recomandă minimum:

  • 150 minute activitate moderată pe săptămână;
  • exerciții de forță de două ori pe săptămână.

2. Tratamentul medicamentos

Pentru persoanele cu IMC peste 30 sau peste 27 cu boli asociate, medicul poate recomanda tratament medicamentos. Aceste medicamente acționează prin:

  • reducerea apetitului;
  • încetinirea golirii stomacului;
  • îmbunătățirea sensibilității la insulină.

3. Chirurgia bariatrică

Pentru obezitatea grad 3 sau grad 2 cu complicații severe, intervenția chirurgicală poate reprezenta o opțiune. Procedurile reduc volumul stomacului sau modifică absorbția alimentelor. Ele duc la scădere ponderală importantă și îmbunătățirea diabetului sau hipertensiunii. Dacă analizezi această variantă, informează-te doar din surse medicale sigure, inclusiv despre criteriile de eligibilitate și despre aspecte precum costurile unei operații specifice – chirurgie bariatrica pret – pentru a înțelege ce presupune intervenția și care sunt etapele necesare. 

Prevenție și monitorizare

Poți reduce riscul de obezitate sau de recidivă dacă:

  • îți monitorizezi greutatea lunar;
  • menții un program regulat de mese;
  • dormi 7–8 ore pe noapte;
  • gestionezi stresul prin activitate fizică sau tehnici de relaxare;
  • efectuezi controale medicale periodice.

Screening și controale periodice

Medicul poate recomanda:

  • analize anuale de sânge;
  • monitorizarea tensiunii arteriale;
  • evaluare cardiologică, dacă este necesar.

Gestionarea obezității efortul comun al unei întregi echipe medicale: nutriționist, endocrinolog, cardiolog sau chirurg, în funcție de caz. Planul trebuie adaptat obiectivelor tale și stării de sănătate. Nu te baza pe diete restrictive promovate online și nu începe tratamente fără recomandare medicală. Caută evaluare profesionistă și monitorizare constantă!

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită la Memorial România!

Surse:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11209-weight-control-and-obesity

Foto: Shutterstock

