UNDERCLOUD la 15 ani: ce să nu ratezi!

ELLE: Spuneți-ne despre transformarea prin care trece anul acesta UNDERCLOUD, pe scurt. La ce să ne așteptăm?

Chris Simion-Mercurian: În viață se spune că ai trei crize serioase: la 15, la 40 și la 70. Aceasta e prima criză, cea de la 15 ani. Căci intrăm în cel de-al 15 lea an de existență. Și ca în orice situație limită contează abordarea. La noi perspectiva e reformatoare. E o schimbare profundă. Ne-a scos din confort. Ce poți să-ți dorești mai mult? E un nou început, o nouă perspectivă, inspirată de vârstă și construită pe curaj, curiozitate, adevăr. Prima schimbare majoră este spațiul de desfășurare, ne obișnuiserăm publicul cu o singură locație. De-acum înainte deschidem festivalul pentru mai multe spații. Anul acesta 7 + strada (Teatrul dramaturgilor, Muzeul Literaturii, Biserica Sfinții Voievozi, Black Habit, JAi Bistrot, UNArte, Grivița 53 și trotuarele). Avem un logo nou de care ne-am îndrăgostit instant creat de Alină Gavrilă – Borțun (creative director), Valentin Lazăr (art director și Julien Britnic (copywriter) și un concept nou de afiș creat de aceeași echipă. Avem un program extins, pe lângă structura de bază cu care v-am obișnuit spectacole de teatru, spectacole de dans, lecturi, conferințe, ateliere am introdus zona de performance, instalație, concert cu muzică de teatru, vernisaj de costum de teatru, proiecție de film – eveniment, întâlniri cu scriitori contemporani și nu în ultimul rând MiniCloud pentru copii și adolescenți. Detaliile sunt pe site-ul festivalului, www.UNDERCLOUD.ro.

ELLE: Ce rol credeți că va juca mutarea festivalului pentru un spațiu urban animat doar sporadic în ultima vreme? Cum credeți că va fi diferit festivalul?

Chris Simion-Mercurian: Festivalul a crescut organic și extinderea lui a venit firesc. Ne punem în locul spectatorilor, îi ascultăm, le oferim ce cer: calitate, inovație, performanță căci avem un public exigent, nu-l păcălești dar ne păstrăm și zona de provocare căci asta înseamnă o relație pe termen lung cu comunitatea noastră și asta garantează evoluția demersului într-o direcție necesară. Cu UNDERCLOUD ne integrăm într-un spațiu, Cartierul Creativ, care își propune să transforme „sporadicul” în „Permanent”. Nu întâmplător am ales Calea Griviței, ținând cont și de inițiativa Grivița 53 – primul teatru construit împreună de la zero.

ELLE: Ce impact sperați să aibă asupra zonei și asupra felului în care este percepută aceasta de bucureșteni?

Chris Simion-Mercurian: Zona are de câștigat, e evident, festivalul dă amploare zonei în primul rând prin ceea ce girează la nivel de conținut, crește Calea Griviței și o revitalizează. Dar cu răbdare, nu într-o singură ediție. Dar nici în foarte multe. Festivalul este un pilon important pentru Cartierul Creativ și pentru dezvoltarea unui nucleu cultural în capitală. În perioada interbelică Calea Griviței era considerată Montmartre al Bucureștiului. Deci avem la ce să ne raportăm. Calea Griviței e plină de istorie, poezie, romantism… și ne inspiră.

ELLE: Care sunt spectacolele și evenimentele musai de bifat la această ediție? Dacă ar fi să alegeți trei recomandări pentru cititoarele ELLE, care ar fi acelea?

Chris Simion-Mercurian: Zilnic sunt spectacole de teatru și dans unice atât în săli, cât și în exterior, există o instalație – performance chiar în casa din Grivița 53, ocazie cu care deschidem porțile și puteți vedea imobilul înainte să înceapă șantierul pentru construcția teatrului, să fotografiați, căci pozele vor rămâne în istorie. Performance-ul se numește „Dicționar de optimisme”, este inspirat din cartea pe care am scris-o, se intră individual, se stă un timp limitat și se trăiește experiența așa cum e propusă. În fiecare seară între 18-21 pictorița Mirela Trăistaru pictează o pânză de 5m/2m pe care o vom expune la Gala UNDERCLOUD în ultima zi a festivalului, pânză inspirată de ediția 15. Seară de seară de la 22.00 la 23.00 întâlniri cu 6 scriitori contemporani (printre care Nora Iuga, Florin Iaru, Dan Mircea Cipariu) și cu lecturile lor premieră în UNDERCLOUD, la lumina lumânării, exclusiv pentru 12 persoane în fiecare seară. Dialogul dintre părintele Constantin Coman și regizorul Alexa Visarion din Biserica Sfinții Voievozi pe tema „Ce are teatrul și nu are biserica? Ce are biserica și nu are teatrul?”, expoziția de manuscrise de teatru Blaga, Petrescu, Caragiale de la Muzeul Literaturii sau concertul lui Nicu Alifantis cu muzica din spectacolele de teatru. Am ales cu greu. Îmi e imposibil. Toate sunt importante și aș vrea să veniți la toate.

ELLE: Evenimentul pare să anime cu totul Calea Griviței și să aducă în fața participanților mai multe forme de exprimare artistică. De ce?

Chris Simion-Mercurian: Pentru că avem artiști independenți care merită să fie văzuți, pentru că selecția a fost extrem de riguroasă și ne asumăm tot ce promovăm și pentru că toate aceste arte co-există și devin mai puternice împreună în UNDERCLOUD. Acesta este obiectivul festivalului exclusiv pentru zona independentă.

ELLE: Îmi puteți spune mai multe și despre Minicloud, partea de festival dedicată copiilor?

Chris Simion-Mercurian: Secțiunea MiniCloud este o bucurie, este un spațiu de dezvoltare personală prin artele spectacolului. MiniCloud crește o generație de spectatori și poate deschide sufletul unor viitori artiști. Cu atât mai mult cu cât pe Calea Griviței, la numărul 53, în 2 ani se va naște primul teatru construit de la zero de noi, de comunitate. În fiecare dimineață de la 10 la 12 sunt ateliere de teatru, dans, construcție păpuși, desen, pictură , scenografie și de la 12 la 13 în curte la UNArte sunt spectacolele de teatru. Programul în detaliu este trecut pe www.UNDERCLOUD.ro, pagina MiniCloud.

ELLE: Înțeleg că echipa care a inițiat și care realizează acest festival este una predominant feminină. Cum de s-a întâmplat așa?

Chris Simion-Mercurian: Pur și simplu. Ne-am adunat. Așa a fost de la bun început. Nu cred în coincidențe dar nici nu caut logica. Și durează de 15 ani, nu e un accident al acestui an. Și avem un punct comun și ca profesie, majoritatea suntem din domeniul artistic. Dar iată că putem să ne implicăm și în partea de organizare. Iar când e cu bucurie…merită orice efort. O să menționez echipa de bază, căci echipa extinsă este formată din oameni care vin și ne ajută punctual: Silvana Dulamă-Popa care e curator, Cabiria Morgenstern, Dana Rusu, Antoaneta Cojocaru care sunt actrițe, Mihaela Păun care este Director ARCUB – Partener Principal UNDERCLOUD, Raluca Vasilescu, Daniela Ion, Mara Banu partea mai rațională. Dar 3 băieți, fac cât noi toate și echilibrează situația: Alin Popa, directorul tehnic al festivalului, Gelu Neagu coordonator tehnic și Tiberiu Mercurian, care în primul rând vine cu experiența lui în marketing și apoi mai are funcția de pompier de serviciu, rezolvă situațiile S.O.S..

ELLE: Ar fi arătat altfel festivalul cu o altă echipă?

Chris Simion-Mercurian: Echipa nu este aceeași de 15 ani. Evident că oamenii se schimbă. Nu rămânem toată viața în aceleași preocupări. Iar munca la festival este delimitată de o perioadă de timp, nu ne solicită non stop, nu e un job permanent. Consider că e important să nu îi uit pe cei cu care am început, în primul rând Călin Husar și Adrian Popescu sau pe cei cu care am dezvoltat și am crescut festivalul cum este Carla Maria Teaha sau Ștefan Vasilescu. E important ca atunci când începem să lucrăm pentru o ediție să simțim că avem de parcurs un drum comun și că pentru o perioadă putem fi dedicați total. Întâlnirea UNDERCLOUD nu este despre orgolii, ego, este despre a trece prin această experiență cu sens.

ELLE: Această ediție este una aniversară – care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat în tot acest timp despre provocările cu care vine un astfel de eveniment, dar și despre ce așteaptă publicul de la voi?

Chris Simion-Mercurian: Că teatrul nu este vital dar că, atunci când este posibil, poate fi o bucurie. Că relațiile dintre oameni dacă nu devin întâlniri majore, importante, sunt inutile. Că atunci când intri în confort, când simți că-ți iese simplu și repede, e periculos și trebuie să fii sincer cu tine și să ieși din capcană.

ELLE: Știu că o parte a evenimentelor sunt dedicate refugiaților din Ucraina. Cum v-ați propus să îi implicați?

Chris Simion-Mercurian: Avem un spectacol de dans semnat și interpretat de o coregrafă de la Kiev, Vika Medviedieva, care împreună cu o coregrafă din România, Ioana Marchidan vă invită la o seară inedită de dans și emoție. Două spectacole jucate pe aceeași scenă, în același timp. O parte din locurile din MiniCloud de la ateliere și de la spectacole sunt alocate copiilor ucrainieni. Sunt detalii în pagina MiniCloud de pe site. Și adulții ucrainieni care vor să vizioneze spectacolele din UNDERCLOUD au acces gratuit în limita locurilor disponibile. Este un parteneriat pe care îl desfășurăm împreună cu UNITER și care este firesc, e uman.

Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD este un proiect finanțat de Ministerul Culturii și AFCN (Administrația Fondului Cutural Național) și realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului București, ARCUB și Cartierul Creativ.

Parteneri UNDERCLOUD: Raiffeisen Bank, Aqua Carpatica, Persil, Kasper, Theatrum, MECENA.ART, Gavrilă, Borțun și Asociații, Librăria Bizantină, Cotescu, Stroe și Asociații, Editura Trei, Teatrul Dramaturgilor Români, Muzeul Național al Literaturii Române, UNArte, J`ai Bistrot, Grivița 53, Black Habit, Biserica Sfinții Voievozi, UNITER. Vinul și apa sunt oferite de Aqua Carpatica și Sâmburești.

Partenerii media ai festivalului sunt: Rock FM, Magic FM, Itsy Bitsy, AgențiadeCarte.ro, The Institute, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, DC News, Munteanu Recomandă, Zile și Nopți, IqAds, Liternet, Lateatru.eu, cult-ura.ro, modernism.ro, B365.

Proiectul Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național;AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Foto: PR

