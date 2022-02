Compania independentă de teatru WonderTheatre anunță premiera spectacolului “O ORĂ DE LINIȘTE” cu Cristi Iacob, Monica Davidescu, Andrei Mateiu și Irina Antonie

Compania independentă de teatru WonderTheatre anunță premiera spectacolului O ORĂ DE LINIȘTE', un spectacol după Un Heure de Tranquilite' de Florian Zeller care îi va avea în distribuție pe Cristi Iacob, Monica Davidescu, Andrei Mateiu, Irina Antonie, Sergiu Costache, Dani Ionescu.

Spectacolul este regizat de Răzvan Săvescu, costumele sunt semnate de Radu Mada.

Prima reprezentatie este programata pe 12 martie, de la ora 19:00, la Sala Gloria. Biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro.

Florian Zeller este noua revelație a cinematografiei franceze. Zeller, romancier, dramaturg, regizor de teatru la bază, a scris și regizat The Father' în 2020, filmul cu Anthony Hopkins și Olivia Colman în rolurile principale. Care a avut șase nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu adaptat.

O oră de liniște' este povestea lui Michel, doctor stomatolog reputat care descoperă într-o piață de vechituri din Paris legendarul album al lui Neil Youart, Me, myself and I, pe care îl căuta de ani de zile. În timp ce vrea să asculte în liniște în sufrageria lui prețiosul album, lumea întreagă pare să se împotrivească micii lui bucurii: soția alege tocmai acest moment pentru a-i face o mărturisire neașteptată, fiul său sosește pe neașteptate, prietenul lui cel mai bun îi bate la ușă cu o veste proastă, vecinul îl deranjează, instalatorul îi inundă apartamentul amanta lui decide să-i dezvăluie totul soției sale, în timp ce mama lui îl tot sună pe mobil… Manipulator, mincinos și fundamental egocentric, Michel este gata să facă orice pentru a avea pace și, în sfârșit, să se bucure de o mică oră de liniște.

Textul, tradus și adaptat de Răzvan Oprea, este o poveste despre egoismul și egocentrimul pe care ni l-a adus tot mai aproape de noi societatea în care trăim.

Răzvan Săvescu este actor, regizor de teatru și film cunoscut publicului pentru filmul America, venim!', dar și serialele La Bloc' si La servici'. O oră de liniște' nu este prima colaborare cu WonderTheatre, Săvescu fiind regizorul pentru două dintre comediile de mare succes la public ale companiei, Prenumele' (cu Mihai Călin, Ecaterina Landin și Leonid Doni) și Scandal în familie' (cu Adriana Trandafir, Marius Bodochi, Paula Chirilă).

WonderTheatre este un proiect de teatru independent creat de Rollywood Film pentru producție itinerantă, spații neconvenționale, săli de teatru și de cinema. WonderTheatre produce entertainment și experiențe memorabile pentru spectatorul modern pasionat de cinema, teatru și televiziune, conectat la realitate, dornic de divertisment de bună calitate dedicat întregii familii.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro