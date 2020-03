Un club din Brașov a devenit adăpost pentru oamenii fără locuințe. De ce au făcut proprietarii asta?

Când am aflat că 4Rooms, un club din Brașov, a fost transformat de proprietar într-un spațiu dedicat oamenilor fără adăpost, gândul mi-a fugit imediat la exemplul francezilor care, la Cannes, au pus la dispoziția oamenilor care nu au o casă chiar Palatul Festivalului. Acolo mă impresionase contrastul între oamenii care populează de obicei Palatul, venind la premiere pe covorul roșu, în rochii de gală, și cei aflați în cea mai mare nevoie în vremea unei pandemii care îi face încă mai vulnerabili decât erau. De la anunțul francezilor am așteptat inițiative similare și la noi, dar în afară de cele familiare, ale organizațiilor nonguvernamentale care oricum făceau asta, am avut de așteptat.

Asta până ce am aflat de demersul celor de la 4Rooms, un club din Brașov care s-a transformat în câteva zile într-un spațiu în care își pot petrece perioada de izolare 80 de oameni fără adăpost. Proprietarul explicase deja pentru o publicație locală, bizbrasov.ro, că și-a dorit să fie alături de comunitate și la greu, nu doar la distracție, și că astfel a decis să transforme temporar clubul. 'Nu suntem milionari. Și noi avem angajați pentru care trebuie să dăm salarii, facturi de plătit, familii de hrănit, dar nu puteam pune capul pe pernă seara liniștiti știind că există această nevoie și că noi am putea face ceva pentru asta. Avem un club închis, care oricum numai producea decât cheltuieli inutile (mulțumim încă o dată pentru susținere Bookcity.ro), poate acum măcar produce zâmbete și întinde o mână dezinfectată de ajutor celor care au nevoie. Avem un restaurant la etajul superior, Platinvm, care deși a închis și-a reaprins cuptorul, a adus oameni de acasă să gătească pentru această campanie.'

I-am căutat, așadar, pe cei care se ocupă în fiecare zi de proiectul transformării clubului din Brașov în adăpost, și așa am dat de Alina Ariton, manager 24fun Brașov, care este prietenă cu Andrei Galescu, proprietarul clubului, și voluntară în proiect. Alina mi-a explicat că au început să primească oameni încă de vineri și că azi sunt deja 18 persoane care au găsit adăpost în club.

Tot ea mi-a povestit cum Andrei Galescu, proprietarul de la 4Rooms, a sunat-o cu două săptămâni în urmă, spunându-i că i-a venit o idee. Pornise de la faptul că toată lumea ar trebui să stea acasă, și așa și-a dat seama cât de complicat ar fi lucrul acesta pentru cei care nu au o casă. I-a scris Alinei: 'ce zici dacă facem un adăpost?'. Și-au petrecut a doua zi după asta dând telefoane, l-au contactat pe primarul din Brașov, care i-a primit chiar într-o duminică, le-a mulțumit pentru planul lor și le-a făcut legătura cu Direcția de Asistență Socială locală.

Imediat după au început și modificările la clubul din Brașov – 's-au făcut dușuri în ambele toalete', mi-a spus Alina Ariton, și a specificat că 'nu am cerut nici un ban de la Primărie, totul s-a făcut cu prieteni, a fost un efort propriu. S-a pus un boiler pentru apă, canapelele s-au transformat în paturi, Primăria ne-a dat pături și așternuturi și am luat de la prieteni haine, prosoapte, produse de igienă.'

La transformarea completă a 4Rooms, acest club din Brașov devenit temporar adăpost, au contribuit și vecinii de la etaj, restaurantul Platinvm, care, deși închisese ușile, oferă zilnic oamenilor o masă caldă. Acum, pentru că clubul nu și-a atins capacitatea încă, mâncarea primită de la restaurant sau din alte donații se duce și către centrele UPU și ale Direcției de Asistență Socială, care sunt deja pline și au început să redirecționeze oameni către 4Rooms.

Ajutor au și de Asistență Socială, dar și de la Poliția Locală, care a detașat doi oameni să supravegheze clubul, prin camerele amplasate deja, și care dau și o mână de ajutor când vin donații pentru persoanele fără adăpost sau când trebuie să distribuie alimentele.

După ce s-a aflat de inițiativa celor de la 4Rooms în Brașov, donațiile au început să curgă, însă Alina mi-a spus că au permanent nevoie de prosoape, produse de unică folosință (tacâmuri, farfurii, pahare etc.), haine pentru adulți, pentru că nu au posibilitatea să le și spele, și produse de igienă, căci le recomandă oamenilor cazați acum în club să facă duș zilnic. Dacă s-ar putea, Alina spune că nu ar strica și cărți sau jocuri, remi sau table, ca timpul să treacă mai ușor pentru toți oamenii aflați acolo fără televizoare, telefoane sau tablete.

Cât despre beneficiarii lor, Alina spune: 'Oamenii înțeleg că le facem un bine. Nu au o conduită cum avem noi, dar până acum au fost nesperat de liniștiți. Fac zilnic, dragii de ei, curățenie, își fac patul după ce se trezesc.'

Detalii despre cum poți să donezi pentru persoanele fără adăpost găzduite de clubul din Brașov găsești pe pagina lor de Facebook, 4Rooms.

Foto&video: prin amabilitatea 4Rooms

