Cum ar putea salva vieți anticorpii din plasma pacienților vindecați de Covid-19?

Discuțiile despre plasma pacienților care s-au vindecat după infectarea cu coronavirus au început de câteva luni deja, dar acum mai multe țări au decis că administrarea anticorpilor găsiți în plasmă poate trece de nivelul de discuție și să devină un fapt real. Despre ce este vorba?

Utilizarea plasmei ca tratament nu este o noutate – de-a lungul timpului medicii au mai ajuns la această abordare în câteva rânduri- colectarea plasmei s-a folosit încă din 1890, iar în timpul epidemiei de gripă spaniolă de la 1918 s-a recurs, din nou, la această metodă. Pe vremea aceea peste 1700 de pacienți au primit serum de la supraviețuitorii gripei, dar starea oricât de multor pacienți s-ar fi ameliorat atunci, e greu să spui astăzi că eșantionul de acum 100 de ani și metodele folosite atunci pot fi considerate, după standardele de azi, parte a unui studiu clinic în toată regula.

Totuși, plasma celor infectați a mai fost folosită în studii clinice și în timpul epidemiei de SARS din 2002 (SARS este un virus îndeaproape înrudit cu coronavirusul cu care ne confruntăm azi), când 80 de persoane cărora li s-a administrat timp de două săptămâni au arătat rezultate favorabile. Atunci, medicii din Hong Kong care au supravegheat studiul au ajuns la concluzia că șansele celor tratați astfel era mai bune decât cele ale celor care nu au primit un astfel de tratament. Plasma extrasă din sângele supraviețuitorilor, arată publicația Nature, a fost folosită și în cazul celor afectați de Ebola, dar asta s-a întâmplat în cadrul unui studiu mic, și fără grup de control.

În zilele noastre, China a fost prima țară care a încercat să utilizeze plasma celor care s-au recuperat după Covid-19, dar în acest moment studiile au ajuns doar la rezultate preliminare. Într-unul dintre studii, se pare că cei 13 pacienți aflați în stare critică și cărora li s-au administrat anticorpii din plasmă au reușit să scape de virus, însă starea lor a continuat să se agraveze, lucru pus pe seama faptului că boala ar fi fost deja prea avansată (pacienții erau bolnavi de mai bine de două săptămâni la momentul administrării).

Cu toate acestea, atât Statele Unite, cât și Marea Britanie încearcă astăzi aceeași abordare, în speranța că un astfel de tratament, deși poate nu la fel de eficace ca unul medicamentos, ar avea cel puțin beneficiul de a ajuta măcar o parte din pacienți, reușind astfel să limiteze numărul celor care ajung să aibă nevoie de terapie intensivă în urma infectării cu noul tip de coronavirus.

Astfel, spitalele din New York au anunțat deja că adună sângele celor vindecați, ca un posibil antidot. Deși nu se știe încă rata de succes a acestei variante de a trata boala, ea prezintă totuși niște avantaje certe în situația în care nu există încă un tratament oficial. Asta pentru că, în vreme ce un tratament ar putea fi dezvoltat în mai multe luni, iar un vaccin ar putea deveni accesibil în mai bine de un an, plasma este deja la îndemâna medicilor, în spitale. Iar, dată fiind tradiția de a folosi anticorpii din plasmă în acest fel, se știe azi că metoda este relativ sigură, dacă sângele este testat pentru alte virusuri. În plus, metoda este ieftină și ușor accesibilă chiar și țărilor care nu au sisteme de sănătate și de cercetare avansate.

Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a anunțat planul de a utiliza plasmă încă de pe 23 martie. 'Credem că arată promițător', a spus acesta. 'Datorită eforturilor cercetătorilor, US Food and Drug Administration (instituția care aprobă utilizarea pe scară largă a tratamentelor, n.red.) a anunțat azi că va permite folosirea de urgență a plasmei pentru pacienții aflați în nevoie.' Astfel, raportează Nature, citându-l pe Michael Joyner de la Mayo Clinic din Rochester, Minnesota, două spitale din New York, Mount Sinai și Albert Einstein College of Medicine, vor începe să trateze astfel pacienții infectați.

Cercetătorii speră că vor putea folosi aceeași metodă și în cazul celor la risc mare de infectare, cum se întâmplă cu personalul medical. În acest moment, mai multe spitale universitare din SUA plănuiesc un studiu clinic cu grup de control căruia i se va administra un placebo, pentru a strânge dovezi despre beneficiile pe care le poate aduce un astfel de tratament. În SUA s-au înregistrat până pe 30 martie 142.737 de cazuri diagnosticate cu noul tip de coronavirus, și 2489 de morți.

Inițiativa de a folosi un astfel de tratament în SUA a venit, arată presa americană, de la un imunolog de la Johns Hopkins University din Baltimore, Maryland, Arturo Casadevall, care a susținut ideea încă din ianuarie, și care crede că metoda aceasta ar avea șanse mai mari dacă ar fi aplicată pe pacienți aflați într-un stadiu incipient al bolii. În colaborare cu alți oameni de știință, acesta a reușit să convingă FDA să clasifice tratamentul cu plasma celor vindecați drept medicament investigat, ceea ce permite folosirea în studii clinice, dar și utilizarea compasională, în cazul pacienților aflați în stare critică, înainte ca metoda să fie aprobată oficial.

Unul dintre studiile clinice care vor avea loc în SUA va folosi ca subiecți și pacienți infectați aflați într-un stadiu incipient al bolii, pentru a observa efectele înainte ca boala să ajungă să provoace daune prea mari, iar cercetătorii sunt optimiști că vor avea rezultatele acestor studii foarte rapid – chiar într-o lună.

Publicația The Guardian a semnalat faptul că medicii din Marea Britanie urmează acum aceeași direcție – utilizând selectiv plasma pacienților care au avut un răspuns imunitar excelent în fața bolii. În UK tratamentul va fi administrat celor care se internează deja cu pneumonie, în speranța că mult mai puțini dintre acești pacienți vor necesita terapie intensivă. Ca și în cazul SUA, și aici există speranța că personalul medical va putea fi tratat astfel, iar NHS Blood and Transplant a început deja să identifice potențiali donatori. Marea Britanie are azi un total de 19.522 de cazuri și 1.228 de morți.

