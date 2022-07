Un barbat care te iubeste cu adevarat nu te va lasa niciodata sa uiti cat esti de importanta

Un barbat care te iubeste cu adevarat nu are timp de jocuri si iti spune ce simte pentru tine. Nu ii este teama sa isi deschida sufletul in fata ta, sa fie sensibil si sa iti arate cum este in realitate.

Un barbat care te iubeste cu adevarat va incerca sa iti elibereze sufletul de toata durerea pe care ai strans-o de-a lungul anilor si iti va arata cat de frumoasa este iubirea sincera si reala.

Un barbat care te iubeste cu adevarat se va uita la tine ca si cum ai fi magie.

