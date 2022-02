Va veni o zi in care ea va obosi sa mai tot incerce. O zi in care nu va mai avea dragoste de oferit. O zi in care isi va de seama ca nu meriti tot efortul. O zi in care isi va frange inima… si va pleca. Insa intr-o zi va intalni un barbat care ii va oferi tot ce tu nu i-ai putut da. Iar cand iti vei da seama ca ai pierdut-o va fi prea tarziu. Pentru ca atunci ea va fi cu adevarat fericita.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro