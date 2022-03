TOP 10 cele mai memorabile și controversate momente din istoria premiilor Oscar

Decernarea premiilor Oscar se numără printre cele mai așteptate evenimente din industria cinematografică. În vreme ce unii sunt curioși să afle câștigătorii, alții sunt atenți la ținutele starurilor de pe covorul roșu sau chiar momentele care nu au fost lipsite de scandaluri și controverse. Iată câteva dintre momentele de la premiile Oscar care nu au putut fi trecute cu vederea:

1. Gafa de la premiile Oscar din 2017

Una dintre gafele care va rămâne multă vreme în istoria premiilor Oscar a avut loc în anul 2017. Actorul și producătorul Warren Beatty și actrița Faye Dunaway au anunțat că La La Land câștigă premiul pentru cel mai bun film. De fapt, filmul Moonlight era câștigătorul. Ce este și mai stânjenitor în toată această situație este că s-a întâmplat chiar în momentul în care echipa filmului La La Land era deja pe scenă și rostea discursul de mulțumire. În cele din urmă, Jordan Horowitz, producătorul La La Land, a spus pe scenă: „Îmi pare rău, a fost o greșeală. Moonlight, voi ați câștigat premiul pentru cel mai bun film.”

2. Jennifer Lawrence a căzut pe scări înainte de a-și ridica premiul

În anul 2013, când Jennifer Lawrence se îndrepta să urce pe scenă pentru a-și primi premiul pentru cea mai bună actriță pentru performanța din filmul Silver Linings Playbook, a căzut. Momentul a făcut înconjurul Internetului, iar la ceva timp după acea întâmplare, actrița a povestit că era șocată când și-a auzit numele. „Eram foarte agitată și nici măcar nu luam în calcul posibilitatea de a câștiga. Când mi-au strigat numele am fost pur și simplu șocată și încântată în același timp, nu mai știam de mine. Apoi am căzut, totul s-a șters din mintea mea”, a declarat Jennifer Lawrence în podcast-ul Absolutely Not.

3. Sacha Baron Cohen a vărsat cenușă pe Ryan Seacrest

La gala premiilor Oscar din 2012, actorul Sacha Baron Cohen a venit îmbrăcat precum personajul său din filmul The Dictator și a stârnit multe discuții. Atunci când a fost intervievat de prezentatorul TV Ryan Seacrest, i-a aruncat acestuia în față cu „cenușa lui Kim Jong-il.” „Gala aceasta îmi dă ocazia de a-l aduce aici pe prietenul meu drag și pe partenerul meu de tenis, Kim Jong-il”, a spus Sacha Baron Cohen. Ulterior, Seacrest a povestit că intenția actorului era de a turna cenușa pe actorul George Clooney.

4. Angelina Jolie s-a sărutat cu fratele ei

În 2000, pe covorul roșu la Premiile Oscar, Angelina Jolie a fost protagonista unui moment extrem de controversat. Actrița și fratele ei, James Haven, s-au sărutat și, așa cum era de așteptat, gestul celor doi a fost aspru criticat. Fratele Angelinei Jolie a însoțit-o pe actriță la ceremonie, ea câștigând premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din Girl, Interrupted. Angelina și-a început discursul de mulțumire spunând: „Sunt atât de îndrăgostită de fratele meu în acest moment. M-a ținut în brațe și a spus că mă iubește și știu că este fericit pentru mine.”

5. Halle Berry a devenit prima actriță de origine afro-americană care a câștigat un premiu Oscar

În 2002, Halle Berry a făcut istorie, devenind prima acriță de origine afro-americană care a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea ei din filmul Monster’s Ball. Ea a ținut pe scenă un discurs emoționant, dar și inspirațional: „Acest moment este pentru Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Este pentru femeile care stau lângă mine — Jada Pinkett, Angela Bassett — și pentru fiecare femeie de culoare care are acum o șansă pentru că această ușă a fost deschisă în această seară.”

6. Sacheen Littlefeather a refuzat un premiu Oscar în numele lui Marlon Brando

Marlon Brando a refuzat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1973, pentru interpretarea din filmul The Godfather. Actorul nu a fost prezent la ceremonie și a venit în locul lui actrița și activista Sacheen Littlefeather care a spus în discursul ei care este motivul pentru care Marlon Brando nu acceptă premiul. „Îl reprezint pe Marlon Brando în această seară. Mi-a cerut să vă spun că, din păcate, nu poate accepta acest premiu generos din cauza felului în care sunt tratați indienii americani astăzi de către industria cinematografică.”

7. Celebrul selfie de la premiile Oscar din 2014

Un moment de care își aduce aminte toată lumea este celebrul selfie din 2014 de la premiile Oscar. În fotografie apare gazda ediției, Ellen DeGeneres, alături de unele dintre cele mai cunoscute staruri de la Hollywood, și anume Bradley Cooper, Meryl Streep, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie, Channing Tatum, Jared Leto și Lupita Nyong’o. La o oră după ce a fost publicată a devenit cea mai repostată fotografie din toate timpurile.

8. Lady Gaga și Bradley Cooper au fost protagoniștii unui moment emoționant

Lady Gaga și Bradley Cooper au oferit la decernarea premiilor Oscar din 2019 unul dintre cele mai intense și emoționante momente. Cei doi au interpretat piesa Shallow, care e inclusă pe coloana sonoră a filmului A Star Is Born și care a câștigat un Oscar la categoria Best Original Song. Toată lumea a remarcat chimia incredibilă dintre cei doi, motiv pentru care au apărut și speculații conform cărora ar forma un cuplu în viața reală, zvonuri care au fost dezmințite de către amândoi.

9. Ținuta surprinzătoare purtată de Björk

În 2001, cântăreața irlandeză Björk a surprins cu o apariție de neuitat pe covorul roșu la premiile Oscar. Artista a venit îmbrăcată într-o rochie-lebădă creată de Marjan Pejoski. Deși mulți au criticat-o pentru alegerea făcută, a reușit să fie catalogată una dintre cele mai memorabile rochii purtate vreodată la Oscar.

10. Sărutul dintre Halle Berry și Adrien Brody

Adrien Brody a făcut un gest neașteptat în 2003 când a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru performanța din The Pianist. Când a urcat pe scenă pentru a-și primi premiul de la Halle Berry, actorul a sărut-o pasional.

