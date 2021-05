Tipuri de excese pe care le crezi bune, dar nu îți fac viața mai ușoară

Trăiești după un set de reguli pe care le-ai dobândit de la părinții tăi ori le-ai conturat în timp. Le-ai preluat de la prieteni, din grupul social, de pe internet, de la colegi sau pur și simplu le-ai pus în practică instinctiv. Sunt anumite excese pe care le consideri eficiente sau sunt validate social ceea te încurajează și mai mult. Cu toate astea simți că ceva nu este în regulă, nu ești bine cu tine și nu înțelegi de ce.

Cheltuieli nemăsurate

Consideri că te răsfeți, că meriți. Cumperi tot felul de lucruri pentru casă, multe nici nu le folosești sau o faci extrem de rar. Nu ai limită pentru achiziționarea de haine, genți, pantofi, care ajung să zacă în dressing cu eticheta pe ele. Pe moment te simți grozav, dar ulterior starea de tristețe revine. Asta pentru că shopping-ul este o formă de autoliniștire a emoțiilor negative, care funcționează doar pe moment și nu satisface acele nevoi emoționale neîmplinite care îți dau tristețea. Sau ai o frică paralizantă că nu ești de ajuns, ești diferită, deficientă, mai prejos decât ceilalți, iar comportamentul acesta financiar te face valoroasă, te ridică în rang.

Lucrul în exces

Munca fără limită intră în categoria de excese validate social. Se spune despre tine că ești serioasă, dedicată, îți iei validările pe care le-ai căutat o viață. Așa ai învățat din copilărie că tu contezi, că primești atenție și iubire în funcție de cât performezi. Ori evadarea în muncă e o modalitate de a fugi de viața pe care o ai. De relația de cuplu în care nu te mai simți fericită, de viața de familie care te copleșește prin numărul responsabilităților, poate de singurătate. Lucrul în exces poate fi asociat și cu o frică de sărăcie. Trebuie să muncești cât mai mult ca să ai, pentru că în trecut ai trăit clipe crâncene pe care nu dorești să le mai experiementezi.

Sportul sau intervențiile estetice

Ai fost ținta hărțuirii celorlalți. Acea fetiță de care se râdea pentru că are nasul prea mare, sânii prea mici, are ochelari sau kilograme în plus. Iar la maturitate ai intrat în bucla perfecționării fizice pentru a câștiga acceptarea celorlalți și a stinge vocile critice, invalidante, care acum au devenit ale tale. Însă indiferent cât de mult sport faci, câte ajustări, fetița nesigură este tot acolo. Frica de bătrânețe, că îți vei pierde farmecul are legătură tot cu o teamă de respingere sau abandon. Nu vei mai fi la fel de frumoasă și vei fi părăsită.

Controlul…

… te face aparent să te simți în siguranță. Monitorizezi tot, gestionezi tot, nimic nu este lăsat la întâmplare. Controlul este extins și asupra copiilor, partenerului de cuplu, iar noțiunile de intimitate și spațiu personal sunt flagrant încălcate. Efecte adverse? Certuri intense și senzația că cu cât ești mai mult în control de fapt nu controlezi nimic. Este o variantă mai mult decât iluzorie de a te pune la adăpost.

Perfecționismul

Pune o presiune enormă pe umerii tăi. Încerci să faci totul bine din prima, ceea ce rareori se întâmplă. Dai greș? Te critici, te învinovățești, te descurajezi. Muncești enorm din toate punctele de vedere pentru a fi cât mai aproape de perfecțiune sau, la polul opus, renunți să faci orice tocmai pentru că nu concepi să nu iasă 100% bine.

