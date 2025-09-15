Poznań – un oraș favorabil investitorilor 

Orașul Poznań este un loc excelent pentru afaceri – fapt confirmat de opiniile investitorilor și de numeroase clasamente internaționale. Capitala regiunii Wielkopolska își consolidează, de asemenea, poziția pe harta celor mai importante centre de cercetare în domeniul inteligenței artificiale din Europa.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 15.09.2025, 18:10,  de  ELLE.ro
Poznań – un oraș favorabil investitorilor 

Parteneriat media: Impact Bucharest

Poznań este orașul cu cea mai dinamică dezvoltare din Polonia – un important centru universitar, de afaceri și comercial. Are o populație de peste 710.000 de locuitori, iar întreaga aglomerație urbană a orașului Poznań numără peste 1,1 milioane locuitori. Capitala regiunii Wielkopolska constituie un important nod de transport – fiind situată la jumătatea distanței dintre Varșovia și Berlin. Accesul la ambele capitale este asigurat de autostrada A2, iar în limitele orașului, la 15 minute de centrul său, se află Aeroportul Internațional Poznań-Ławica. Orașul este renumit și pentru Târgul Internațional Poznań – cel mai cunoscut centru de congrese și conferințe din Polonia.

Poznań este, de asemenea, un puternic centru universitar și științific, situându-se printre cele mai importante din țară. Aici se află 24 de institute de învățământ superior, în care studiază aproximativ 100.000 de studenți. Prin urmare, nu este de mirare că, datorită bazei solide de personal calificat, capitala regiunii Wielkopolska constituie unul dintre principalele centre de investiții străine din țară, iar rata șomajului, de aproximativ 1%, este de mulți ani una dintre cele mai scăzute din Polonia.

În oraș se dezvoltă intens și sectorul serviciilor pentru afaceri, aici se află peste 160 de centre BPO, SSC, IT și R&D care angajează peste 30.000 de persoane vorbitoare a peste 30 de limbi. Acest lucru este apreciat de experți – în prestigiosul raport „Orașele și regiunile europene ale Viitorului 2025”, întocmit de fDi Intelligence, Poznań a ocupat un loc de frunte, al doilea, în categoriile „Favorabilitate pentru afaceri” și „Capital uman și stil de viață”.

„Faptul că experții internaționali consideră Poznań drept un oraș favorabil afacerilor și noilor tehnologii este consecința muncii noastre sistematice”, subliniază Jacek Jaśkowiak, primarul Orașului. „Oferim investitorilor servicii profesionale și condiții bune pentru dezvoltare. De asemenea, schimbăm în mod constant orașul, astfel încât toată lumea să se simtă confortabil aici. Investim în transportul public ecologic, plantăm copaci noi și creăm un spațiu public prietenos. Activitățile noastre sunt apreciate de instituții independente.”

Poznań a ajuns și pe harta celor mai importante centre de cercetare în domeniul AI din Europa. Aici se înființează Fabryka Piast AI, care va fi una dintre bazele ecosistemului european de inteligență artificială. Susținută de Uniunea Europeană și de instituții științifice și guvernamentale cheie, aceasta este menită să propulseze Polonia în fruntea clasamentului mondial în ceea ce privește calculul de mare performanță și inovarea în domeniul AI. Datorită eforturilor comune ale mediului științific, mediului de afaceri și administrației publice, orașul Poznań are șansa de a deveni un actor cheie în acest domeniu. În aglomerația Poznań lucrează aproximativ 30.000 de programatori, ceea ce reprezintă a șasea piață IT ca mărime din Polonia. Aici studiază aproape 7.000 de studenți în domeniul informaticii, ceea ce garantează resurse umane excelente. La Poznań a fost înființat IBM Quantum HUB, primul centru cuantic din Europa Centrală și de Est. 

Biroul de Servicii pentru Investitori din Poznań oferă reprezentanților mediului de afaceri sprijin complet în procesul de pregătire a investițiilor. Acesta furnizează toate datele necesare, organizează vizite pentru investitori la Poznań și aranjează întâlniri cu instituțiile și companiile alese. 

Citește și:
Irina Rimes aduce „Descântatele' pentru ultima dată la București

Foto: City of Poznan

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Irina Rimes aduce "Descântatele" pentru ultima dată la București
Lifestyle
Irina Rimes aduce "Descântatele" pentru ultima dată la București
Prima producție românească de teatru pe râul Dâmbovița are premiera weekendul acesta la București
Lifestyle
Prima producție românească de teatru pe râul Dâmbovița are premiera weekendul acesta la București
Când ai probleme în cuplu tendința ta e să te izolezi? De ce greșești procedând astfel
Lifestyle
Când ai probleme în cuplu tendința ta e să te izolezi? De ce greșești procedând astfel
10 cupluri celebre care au așteptat mulți ani până când să se căsătorească
Lifestyle
10 cupluri celebre care au așteptat mulți ani până când să se căsătorească
Partenerul îți reproșează că ești prea independentă? Ce câștigi când îi ceri ajutorul
Lifestyle
Partenerul îți reproșează că ești prea independentă? Ce câștigi când îi ceri ajutorul
Vreți să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună? Cum să îți evaluezi relația înainte de o decizie importantă în cuplu
Lifestyle
Vreți să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună? Cum să îți evaluezi relația înainte de o decizie importantă în cuplu
Libertatea
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
catine.ro
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Mai multe din lifestyle
TATA și călătoria spre vindecare
TATA și călătoria spre vindecare
Lifestyle

Într-o scurtă pauză de la traseul festivalier al documentarului ei, TATA, răsplătit cu mai multe premii naționale și internaționale, am vorbit cu Lina Vdovîi despre cum a spus o poveste de familie despre căutarea unei forme de alinare.

+ Mai multe
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
Lifestyle

+ Mai multe
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Lifestyle

Ai început să ieși la întâlniri, dar trecutul vine ca o avalanșă peste tine ambalat în diverse frici și resentimente față de propriile decizii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC