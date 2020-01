Când te gândești la mediul în care arta se manifestă ai fi tentat să treci cu vedere mediul de business, mai ales corporațiile. Dar artiștii sunt prezenți în mediul de business, creativitatea fiind o trăsătură din ce în ce mai căutată de către angajatori. Companiile nu pot progresa, inova și, la drept vorbind, vinde fără o viziune originală asupra produsului sau serviciului, deci vorbim despre creativitate ca element cheie în business.

Poate cel mai la îndemână exemplu de artist nonconformist care își cultivă și fructifică viziunea într-un mediu îngrădit de reguli și norme este Eglantina von Becheru – Media, Messaging & CE Manager în cadrul Philip Morris International. La finalul lunii noiembrie, Eglantina ne-a introdus în Universul său atipic, unul care include mâini care deschid pereți și abajururi umanizate.

Artgitators, expoziția-concept găzduită de Qreator by IQOS, îmbină arta și designul experiențial pentru a provoca percepții și insitiga modul prin care privim lumea și pe cei din jurul nostru. Pe scurt, este punctul de întâlnire al mai multor teritorii, așa cum ne povestește artista expoziției, Eglantina.

Știm că provii dintr-o familie de artiști. Crezi că acest lucru te-a influențat și te-a format ca artist?

Cu siguranță. Mediul în care am crescut m-a influențat și a reprezentat baza formării mele artistice, însă viziunea și stilul pe care le-am dezvoltat în timp sunt rezultatul unei căutări personale, al experiențelor și diverselor medii creative, sociale și profesionale la care am fost expusă.

Ce te inspiră ca artist? Ții cont de tendințe/trend-uri internaționale?

Nu țin cont de trenduri și tendințe ca artist, cât de o viziune. Iar această viziune este adesea influențată de teme actuale, sociale, de impact. Întotdeauna mi-am dorit să aduc în atenția privitorului subiecte la care ne gândim cu toții, despre care avem în mod cert o părere, dar pe care nu o exprimăm întotdeauna — de la feminism la comunitatea LGBTQ+, lucrările mele stau sub umbrela Artivismului.

Ce îi spune artistul strategului din tine? Cum se înțeleg cele două laturi ale tale?

Cele două laturi se completează cu succes și se cresc constant una pe cealaltă. E nevoie de foarte multă creativitate și de o viziune integratoare când dezvolți o strategie de business, dar de și mai multă creativitate atunci când trebuie să implementezi și să găsești, uneori chiar să creezi de la zero soluții fezabile. Artistul îi spune constant strategului: „Schimbă perspectiva!'

Cum se manifestă creativitatea într-o companie ca Philip Morris?

Creativitatea și infuzia de noi tipologii de angajat cu expertiză în cu totul alte domenii decât cel al unei companii este unul dintre pilonii esențiali care stau la baza transformării Philip Morris din ultimii ani. Toate rolurile pe care le-am avut de când m-am alăturat acestei echipe mi-au susținut și provocat creativitatea, de la concepte creative, campanii de comunicare, Experience Design pentru evenimente globale sau locale, până la colaborări cu artiști internaționali. Dacă la început nimeni nu îmi dădea șanse de „supraviețuire' ca artist într-o corporație, după patru ani pot spune că doar în această ecuație au fost aduse la viață unele dintre cele mai curajoase idei artistice, care au avut un real impact cultural.

Cât de mult contează creativitatea într-o funcție de conducere?

Pentru mine, creativitatea este instrumentul prin care motivez echipa și modul în care o transpun este felul în care creștem împreună. Vobesc foarte mult despre creșterea oamenilor pentru că doar așa consider că poți evolua atât în plan profesional, cât și personal. În Philip Morris România mă bucur de o echipă cu profiluri extrem de diferite, într-un departament care are creativitatea în ADN-ul său. Felul în care încerc să împart proiectele în echipă este menit să-i facă pe fiecare dintre ei să iasă din zona de confort. Toate acestea sunt o provocare constantă și motivul pentru care vin zi de zi la birou cu zâmbetul pe buze.

La finalul lunii octombrie ai prezentat Artgitators, o expoziție-concept care agită tradiționalul și schimbă percepții. Povestește-ne puțin despre aceasta. Cum a luat naștere?

Artgitators este punctul de întâlnire al mai multor teritorii artistice. De la pictură, la mapping, scenografie și performance până la artă olfactivă, conceptul expoziției stă sub umbrela designului experiențial. Uneori, arta limitează artistul. Folosesc acest joc de cuvinte pentru a explica modul în care a fost gândit Artgitators: nu am vrut să mă limitez la pictură, ci să ofer o experiență imersivă, bazată pe o viziune complexă, aceea de a artgita tradiția și prejudecățile.

Cum reacționează publicul sau chiar criticii de artă la lucrările/experiențele oferite de tine. Ți-au fost recunoscute meritele?

Nu știu dacă l-aș numi merit, mai degrabă cred că am fost de multe ori omul potrivit la momentul potrivit și mi-am dorit întotdeauna să primesc feedback, să învăț și să cresc. Îmi vine acum în minte celebrul citat al lui Schopenhauer, „Există şi glorii fără merit şi merite fără glorii'. În plan artistic, pe lângă expozițiile personale care au avut o reacție extraordinară din partea publicului (Artgitators este cel mai recent exemplu cu un User Generated Content impresionant), anul trecut am fost selectată cu trei lucrări la secțiunea Emerging Artists din cadrul Armony Show New York. Ca artist în mediul de business, proiectele pe care le-am coordonat creativ (de exemplu, „World Revealed' la Milan Design Week 2019 sau Granviaggio) au fost extrem de apreciate și considerate „etalon' de specialiști în domeniu — proiecte care m-au ajutat să fiu printre cei 28 de tineri selectați la Cannes Young Lions Creative Academy în 2019.

Cu ce așteptări pornești la drum în 2020?

2020 va fi anul în care vom folosi designul experiențial pentru a schimba percepția asupra evenimentelor.