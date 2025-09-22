Lideri globali discută provocările sectorului energetic la Aspen Energy Summit 2025

Aspen Energy Summit 2025, un eveniment crucial pentru viitorul energiei în Europa, va avea loc la București pe 23 septembrie.

Aspen Energy Summit 2025 reunește lideri politici, experți și investitori pentru a dezbate provocările sectorului energetic sub tema „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”.

România devine centrul dezbaterilor europene despre viitorul energiei, găzduind la București cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit. Evenimentul, organizat de Institutul Aspen România, va avea loc pe 23 septembrie 2025 la Palatul Parlamentului și va reuni lideri politici, experți și investitori din domeniul energetic.

Conform comunicatului oficial, tema din acest an, „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”, abordează provocările majore ale sectorului energetic într-un context global complex. Summit-ul se anunță a fi o platformă de dialog de înalt nivel, continuând tradiția începută în 2017.

Personalități marcante la Aspen Energy Summit 2025

Ceremonia de deschidere va include intervenții ale unor lideri precum Mircea Geoană, Președinte Aspen Institute România, și Bogdan Ivan, Ministrul Energiei din România. Lista participanților include nume sonore precum Radu Burnete, Consilier Prezidențial, și Tudor Constantinescu, Consilier Principal la DG Energy, Comisia Europeană.

Agenda diversă a evenimentului

Discuțiile vor acoperi subiecte esențiale precum geopolitica și securitatea energetică, implementarea politicilor publice și inovația în domeniul energetic. Un punct important al agendei este prezentarea White Paper-ului Aspen Energy Summit 2025, un document ce va contura direcțiile strategice pentru viitorul sectorului energetic.

Evenimentul beneficiază de sprijinul unor parteneri importanți, inclusiv Ministerul Energiei și Agenția Națională de Reglementare în Energie. Companii precum PPC România, Rompetrol și Premier Energy sunt printre sponsorii principali.

Aspen Energy Summit 2025 subliniază rolul României ca hub regional și promotor al dialogului internațional în domeniul energiei. Summit-ul se va încheia cu o sesiune de reflecție asupra direcțiilor strategice viitoare, în perspectiva Oslo Energy Forum din februarie 2026.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate unică pentru România de a-și consolida poziția în peisajul energetic european și de a contribui la modelarea viitorului energetic al regiunii. Prin reunirea unor experți și lideri influenți, summit-ul promite să ofere perspective valoroase și soluții inovatoare pentru provocările energetice actuale și viitoare.

Foto: Aspen Energy Summit

