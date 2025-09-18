The Institute prezintă Diploma Show 2025: 143 de lucrări ale noii generații de artiști, arhitecți și designeri, între 3-12 octombrie la ARCUB – Hanul Gabroveni

DIPLOMA Show, cel mai mare festival dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri, un proiect The Institute, prezentat de UniCredit Bank și coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, revine între 3–12 octombrie 2025 la Hanul Gabroveni. Selecția de anul acesta reunește 145 de artiști emergenți de la 17 discipline creative, dintr-un număr de 630 de lucrări înscrise, un record în istoria evenimentului.

The Institute, prin organizarea Diploma Show, își reafirmă astfel misiunea de a descoperi și a promova noile generații de artiști și creativi. Festivalul reprezintă primul context profesionist și curatoriat în care lucrările absolvenților facultăților cu profil creativ sunt prezentate publicului larg și comunității de specialitate.

Aflat la a XII-a ediție, DIPLOMA Show a devenit un reper pentru traseele de carieră ale tinerilor artiști: de la absolvenți care și-au expus proiectele de licență în cadrul festivalului și revin cu lucrări de master, până la creativi care, după participarea la DIPLOMA, au semnat colaborări cu galerii de artă, au fost selectați în expoziții internaționale sau au inițiat proiecte arhitecturale și de design vizibile la nivel național. Programul anual include, totodată, oportunități de networking și conectare directă cu mediul profesional, prin sesiuni dedicate de cunoaștere și discuții cu profesioniști din industrie.

Expoziția centrală și selecția 2025

Design-ul expozitiei din Hanul Gabroveni este semnat de Attila KIM Architects, într-un concept care marchează un deceniu de la inaugurarea spațiului după renovare.

„În 2015, după redeschiderea Hanului Gabroveni în urma consolidării și renovării extensive, am avut ocazia să proiectăm ca prim eveniment major, expoziția centrală a celei de-a treia ediții a Romanian Design Week. Expoziția Diploma Show de anul acesta, după exact 10 ani, este o trimitere la expoziția de atunci, o reinterpretare a soluțiilor și materialelor folosite și un joc cu recuzita de elemente scenografice adunate de-a lungul anilor de către Romanian Design Week și Diploma Show”, declară Attila Kim, Attila KIM Architects.

În expoziția centrală, publicul va descoperi 143 de lucrări din domenii precum Pictură & Sculptură – semnate de Rompetrol, Design Vestimentar – semnat de Nepi Rockcastle, Mega Mall, Promenada Mall, Arte textile & Ceramică-sticlă-metal – semnate de Primăria Municipiului București prin Arcub, Arhitectură & Urbanism, Design Grafic și de Produs, Foto-video, Scenografie, New Media și Animație & Bandă desenată.

Pentru ediția de anul acesta, un board creativ compus din 50 de specialiști – designeri, artiști, arhitecți, curatori, galeriști, manageri culturali și cadre universitare – a evaluat portofoliile absolvenților facultăților cu profil creativ-vocațional din întreaga țară. Rezultatul este o selecție reprezentativă, care aduce în prim-plan talentul și originalitatea noii generații în 17 specializări distincte.

„Cred că DIPLOMA Show este ca o expoziție de talente pe care ar trebui să o vadă toți cei care profesează în industriile creative, de la modă, design de obiect, arhitectură și artă contemporană. Aici îi includ și pe cei care lucrează în agenții de publicitate, dar și companii. Pe scurt, DIPLOMA Show este un win-win show. Este o oportunitate de a fi remarcați pentru tinerii absolvenți și masteranzi, dar și o ocazie fantastică pentru specialiști și publicul larg de a face cunoștință cu noul val de talente”, declară Noemi Meilman, parte din Boardul Creativ, secțiunea Design Vestimentar.

Instalații și expoziții conexe

Complementar expoziției centrale, DIPLOMA Show 2025 propune un program extins de evenimente și activări conexe, menite să încurajeze dialogul și interacțiunea dintre noile generații creative și publicul larg. Agenda include tururi ghidate, întâlniri cu expozanții, petreceri dar și o serie de instalații și expoziții speciale: „Locuri de stat, locuri de start” – proiectul UniCredit Bank semnat de arhitecții Cristian Matei, Alexandra Muller și Justin Baroncea, care conectează festivalul cu principalele universități bucureștene; „Coline Țesute”, instalația colectivă expusă în Promenada Mall și Mega Mall prin parteneriatul cu NEPI Rockcastle, ce aduce designul emergent în spațiul public; capsula Once in a Moment presented by IQOS, explorează percepția timpului și a memoriei prin lucrările lui Roman Tolici, „Day Song” și „Night Song” – alături de o selecție de lucrări semnate de alumni DIPLOMA Show; și RegenZ powered by ASAP România, o expoziție curatoriată ce aduce în prim-plan sustenabilitatea și rolul noii generații în transformarea societății. Astfel, festivalul devine nu doar un spațiu de expunere a lucrărilor de artă, arhitectură și design, ci și un cadru de interacțiune, schimb de idei și colaborare între discipline.

„De la o ediție la alta, DIPLOMA Show reușește să aducă împreună tinerii absolvenți și profesioniștii din industriile creative, oferind o platformă unică de vizibilitate și contact direct cu mediul profesionist. Este un context în care primele proiecte ale noii generații devin vizibile, capătă validare și se transformă în puncte de pornire pentru cariere solide. Ne dorim ca publicul larg să descopere în fiecare an la DIPLOMA Show energia, curajul și diversitatea creativă a acestei generații – și să plece de aici inspirați, cu sentimentul că au întâlnit viitorul cultural al României”, spune Teodora Dinu, Director DIPLOMA Show.

Pentru prima dată la DIPLOMA Show, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate, concepute de curatoarele Cristina Bută și Catrinel Rădoi, pentru a oferi o experiență mai amplă și personalizată, care are rolul de a introduce publicul în universul creativ al artiștilor emergenți.

Biletele sunt disponibile pe: bilete.diplomafestival.ro. Până pe 25 septembrie biletele se pot achiziționa early bird: 25 lei (acces general) / 60 lei (acces + tur ghidat).

Elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit, datorită susținerii UniCredit Bank. Posesorii de carduri UniCredit beneficiază de 50% reducere.

Mai multe informații despre programul complet al festivalului și accesul publicului sunt disponibile pe paginile de social media de aici și aici sau pe site-ul evenimentului, aici .

