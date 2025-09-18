The Institute prezintă Diploma Show 2025: 143 de lucrări ale noii generații de artiști, arhitecți și designeri, între 3-12 octombrie la ARCUB – Hanul Gabroveni

DIPLOMA Show, cel mai mare festival dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri, revine la București.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 18.09.2025, 14:15,  de  ELLE.ro
The Institute prezintă Diploma Show 2025: 143 de lucrări ale noii generații de artiști, arhitecți și designeri, între 3-12 octombrie la ARCUB - Hanul Gabroveni

DIPLOMA Show, cel mai mare festival dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri, un proiect The Institute, prezentat de UniCredit Bank și coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, revine între 3–12 octombrie 2025 la Hanul Gabroveni. Selecția de anul acesta reunește 145 de artiști emergenți de la 17 discipline creative, dintr-un număr de 630 de lucrări înscrise, un record în istoria evenimentului.

The Institute, prin organizarea Diploma Show, își reafirmă astfel misiunea de a descoperi și a promova noile generații de artiști și creativi. Festivalul reprezintă primul context profesionist și curatoriat în care lucrările absolvenților facultăților cu profil creativ sunt prezentate publicului larg și comunității de specialitate.

Aflat la a XII-a ediție, DIPLOMA Show a devenit un reper pentru traseele de carieră ale tinerilor artiști: de la absolvenți care și-au expus proiectele de licență  în cadrul festivalului și revin cu lucrări de master, până la creativi care, după participarea la DIPLOMA, au semnat colaborări cu galerii de artă, au fost selectați în expoziții internaționale sau au inițiat proiecte arhitecturale și de design vizibile la nivel național. Programul anual include, totodată, oportunități de networking și conectare directă cu mediul profesional, prin sesiuni dedicate de cunoaștere și discuții cu profesioniști din industrie.

Expoziția centrală și selecția 2025

Design-ul expozitiei din Hanul Gabroveni este semnat de Attila KIM Architects, într-un concept care marchează un deceniu de la inaugurarea spațiului după renovare.

„În 2015, după redeschiderea Hanului Gabroveni în urma consolidării și renovării extensive, am avut ocazia să proiectăm ca prim eveniment major, expoziția centrală a celei de-a treia ediții a Romanian Design Week. Expoziția Diploma Show de anul acesta, după exact 10 ani, este o trimitere la expoziția de atunci, o reinterpretare a soluțiilor și materialelor folosite și un joc cu recuzita de elemente scenografice adunate de-a lungul anilor de către Romanian Design Week și Diploma Show”, declară Attila Kim, Attila KIM Architects.

În expoziția centrală, publicul va descoperi 143 de lucrări din domenii precum Pictură & Sculptură – semnate de Rompetrol, Design Vestimentar – semnat de Nepi Rockcastle, Mega Mall, Promenada Mall, Arte textile & Ceramică-sticlă-metal – semnate de Primăria Municipiului București prin Arcub, Arhitectură & Urbanism, Design Grafic și de Produs, Foto-video, Scenografie, New Media și Animație & Bandă desenată.

Pentru ediția de anul acesta, un board creativ compus din 50 de specialiști – designeri, artiști, arhitecți, curatori, galeriști, manageri culturali și cadre universitare – a evaluat portofoliile absolvenților facultăților cu profil creativ-vocațional din întreaga țară. Rezultatul este o selecție reprezentativă, care aduce în prim-plan talentul și originalitatea noii generații în 17 specializări distincte.

„Cred că DIPLOMA Show este ca o expoziție de talente pe care ar trebui să o vadă toți cei care profesează în industriile creative, de la modă, design de obiect, arhitectură și artă contemporană. Aici îi includ și pe cei care lucrează în agenții de publicitate, dar și companii. Pe scurt, DIPLOMA Show este un win-win show. Este o oportunitate de a fi remarcați pentru tinerii absolvenți și masteranzi, dar și o ocazie fantastică pentru specialiști și publicul larg de a face cunoștință cu noul val de talente”, declară Noemi Meilman, parte din Boardul Creativ, secțiunea Design Vestimentar.

Instalații și expoziții conexe

Complementar expoziției centrale, DIPLOMA Show 2025 propune un program extins de evenimente și activări conexe, menite să încurajeze dialogul și interacțiunea dintre noile generații creative și publicul larg. Agenda include tururi ghidate, întâlniri cu expozanții, petreceri dar și o serie de instalații și expoziții speciale: „Locuri de stat, locuri de start” – proiectul UniCredit Bank semnat de arhitecții Cristian Matei, Alexandra Muller și Justin Baroncea, care conectează festivalul cu principalele universități bucureștene; „Coline Țesute”, instalația colectivă expusă în Promenada Mall și Mega Mall prin parteneriatul cu NEPI Rockcastle, ce aduce designul emergent în spațiul public; capsula Once in a Moment presented by IQOS, explorează percepția timpului și a memoriei prin lucrările lui Roman Tolici, „Day Song” și „Night Song” – alături de o selecție de lucrări semnate de alumni DIPLOMA Show; și RegenZ powered by ASAP România, o expoziție curatoriată ce aduce în prim-plan sustenabilitatea și rolul noii generații în transformarea societății. Astfel, festivalul devine nu doar un spațiu de expunere a lucrărilor de artă, arhitectură și design, ci și un cadru de interacțiune, schimb de idei și colaborare între discipline.

„De la o ediție la alta, DIPLOMA Show reușește să aducă împreună tinerii absolvenți și profesioniștii din industriile creative, oferind o platformă unică de vizibilitate și contact direct cu mediul profesionist. Este un context în care primele proiecte ale noii generații devin vizibile, capătă validare și se transformă în puncte de pornire pentru cariere solide. Ne dorim ca publicul larg să descopere în fiecare an la DIPLOMA Show energia, curajul și diversitatea creativă a acestei generații – și să plece de aici inspirați, cu sentimentul că au întâlnit viitorul cultural al României”, spune Teodora Dinu, Director DIPLOMA Show.

Tururi ghidate & bilete

Pentru prima dată la DIPLOMA Show, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate, concepute de curatoarele Cristina Bută și Catrinel Rădoi, pentru a oferi o experiență mai amplă și personalizată, care are rolul de a introduce publicul în universul creativ al artiștilor emergenți.

Biletele sunt disponibile pe: bilete.diplomafestival.ro. Până pe 25 septembrie biletele se pot achiziționa early bird: 25 lei (acces general) / 60 lei (acces + tur ghidat).

Elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit, datorită susținerii UniCredit Bank. Posesorii de carduri UniCredit beneficiază de 50% reducere.

Mai multe informații despre programul complet al festivalului și accesul publicului sunt disponibile  pe paginile de social media de aici și aici sau pe site-ul evenimentului, aici.

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Coregrafia apei, într-un spectacol unic la București
Lifestyle
Coregrafia apei, într-un spectacol unic la București
UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție
Lifestyle
UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție
Ești o femeie singură? Avantaje ale singurătății care te pot menține în tiparul de evitare a unui potențial partener
Lifestyle
Ești o femeie singură? Avantaje ale singurătății care te pot menține în tiparul de evitare a unui potențial partener
Aspen European Strategic Forum: dialog strategic la București
Lifestyle
Aspen European Strategic Forum: dialog strategic la București
Cum a decurs prima zi de Impact Bucharest
Lifestyle
Cum a decurs prima zi de Impact Bucharest
10 filme care îți vor alunga plictiseala și îți vor readuce buna dispoziție
Lifestyle
10 filme care îți vor alunga plictiseala și îți vor readuce buna dispoziție
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din lifestyle
Îți dorești ca partenerul tău de cuplu să te iubească necondiționat? De ce această perspectivă te sabotează
Îți dorești ca partenerul tău de cuplu să te iubească necondiționat? De ce această perspectivă te sabotează
Lifestyle

Ai acest vis ca partenerul să te iubească necondiționat. Doar că din acest unghi responsabilitatea ta în cuplu nu există.

+ Mai multe
10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile
10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile
Lifestyle

Iată care sunt starurile care au avut prestații excepționale în 2025 și care promit că nu se vor opri aici.

+ Mai multe
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC