Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, a avut un partener strategic pe măsură: Libertatea

Big Little Festival, cel mai mare festival pentru întreaga familie din această parte a Europei, s-a desfășurat weekend-ul trecut și a avut drept partener strategic publicația Libertatea.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, a avut un partener strategic pe măsură: Libertatea

Libertatea a fost partenerul strategic al celui mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival. Între 29 și 31 august, festivalul desfășurat la Mogoșoaia a adus laolaltă 30 de mii de familii care s-au distrat împreună, una dintre ele având însă parte de o experiență extraordinară: câștigătoare a unui concurs, familia a beneficiat de transport asigurat, cazare premium și acces complet la toate zonele, unde membrii familiei au fost tratați ca niște adevărate vedete, participând la activități speciale, întâlnindu-se cu artiștii și bucurându-se de fiecare moment din cele trei zile.

De-a lungul celor trei zile de Big Little Festival, atmosfera a fost animată de concertele a numeroși artiști, printre care s-au numărat Smiley, Theo Rose, Iuliana Beregoi, Trupa BASS și Gabriel Basco, dar și Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Țapinarii, Fără Zahăr și Sunt Un Frate Tânăr.

Smiley, de altfel, dincolo de faptul că s-a aflat pe scenă, a și acordat un interviu surpriză pentru Libertatea, fiind luat la întrebări de trei fetițe în vârstă de 9 ani. Pe lângă susținerea concertului, Smiley a declarat că a petrecut timp la Big Little Festival alături de fiica lui de 4 ani, Josephine. „Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”, a spus Smiley în fața camerei de filmat. Apoi a dezvăluit că primul concert la care a fost în public, când era copil, a fost al trupei Holograf: „Era mama fan și am devenit și eu după aia”.

Big Little Festival va reveni și anul viitor, cu și mai multe surprize: „Ne-am dorit să construim un loc unde părinții nu doar își aduc copiii, ci rămân și ei copii. Big Little Festival nu este doar un festival, ci un spațiu de reconectare între generații. Este despre joacă, iubire și timpul petrecut împreună, fără grabă. Ne bucură să vedem cum familiile transformă aceste momente în amintiri durabile, poate chiar în tradiții.”, a spus Vero Căliman, directoarea creativă a festivalului.

La cele trei zile de voie bună și distracție a contribuit și Libertatea.ro, ca partener strategic, punând la cale o zonă unică, unde vizitatorii au descoperit cărți și produse de colecție pentru cei mici, din binecunoscuta serie Colecții Libertatea. Zona concepută de Libertatea la Big Little Festival a adunat mii de participanți, cei mici fiind întâmpinați cu baloane colorate, surprize și premii. Libertatea, împreună cu partenerul Etalon Distribution, a oferit familiilor experiențe unice și colecții speciale, disponibile și pe site-ul libertatea.ro, la secțiunea Colecții Libertatea. Acestea sunt:

LEGO & Playmobil – Universuri în miniatură pentru joacă și imaginație fără limite. Seturi care dau viață creativității și aduc ore de distracție pentru copii și colecționari. Printre jucăriile faimoase, Lego Ninjago – Puterea Dragonului, jucărie Lego (LEGO®), Lego Marvel Avengers – Owen-Motocicleta(LEGO®), Lego Jurassic World – Raptor în laborator (LEGO®), Lego Jurassic World – Delacourt și Dino (LEGO®), Lego Star Wars – Nava Razor Crest (LEGO®), Lego MINECRAFT – Golem de fier (LEGO®), Lego Star Wars – Starfighter Mandalorian (LEGO®), Lego Batman – Batmobile (LEGO®), Lego Marvel Avengers – LOKI (LEGO®).

Marvel figurine – Supereroii preferați prind viață! Figurine spectaculoase cu eroii Marvel, gata să aducă acțiunea direct pe raftul tău: Figurină Marvel Thor ULIK THE TROLL KING Legends Series, Figurină Marvel Black Panther HATUT ZERAZE Comic Legends Series, Figurină Marvel HAPPY HOGAN and IRON MAN MARK XXI Legends Series, Figurină Marvel X-MEN SABRETOOTH Legends Series, Figurină Marvel X-MEN HAVOK Legends Series, Figurină Marvel Wandavision AGENT JIMMY WOO Legends Series, Figurină Marvel What If ZOMBIE IRON MAN Legends Series, Figurină Marvel Loki CLASSIC LOKI Legends Series, Figurină Marvel Doctor Strange 2 DEFENDER STRANGE Legends Series.

Figurine Minix – Personaje celebre din sport și divertisment, în miniatură. O colecție cool pentru fanii care vor să aibă aproape idolii lor, fie că joacă la Barcelona, sau Real Madrid: Figurină Minix – Lamine Yamal, Figurină Minix – Kylian Mbappé, Figurină Minix – Robert Lewandowski, Figurină Minix – Jude Bellingham, Figurină Minix – Luka Modrić, Figurină Minix – Vinicius Junior. Formula 1 – Sezon 2024 – Intră în lumea vitezei! Modele oficiale din sezonul 2024, perfecte pentru pasionații de curse: Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ), George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ), Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ), Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ), Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ), Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ), Max Verstappen 1 (FORMULA 1 |2024 ), Sergio Perez 11 (FORMULA 1 |2024 ), Carlos Sainz 55 (FORMULA 1 |2024 ), Charles Leclerc 16 (FORMULA 1 |2024 ).

Căști F1 Ferrari – Un simbol al pasiunii pentru performanță. Reproduceri fidele ale căștilor Ferrari, obiecte de colecție pentru fanii adevărați. Modele purtate de: Casti F1 FERRARI – Kimi Räikkönen – 2007 SCHUBERTH RF1, Casti F1 FERRARI – Nigel Mansell – 1989 ARAI GP2, Casti F1 FERRARI – Gilles Villeneuve – 1979 GPA SJ, Casti F1 FERRARI – Fernando Alonso – 2012 SCHUBERTH SF1, Casti F1 FERRARI – Niki Lauda – 1975 AGV, Casti F1 FERRARI – Alain Prost – 1990 ARAI GP2, Casti F1 FERRARI – Alberto Ascari – 1952 AGV GP500, Casti F1 FERRARI – Michael Schumacher – 2002 – SCHUBERTH RF1.

Fast & Furious – Mașinile legendare din seria de filme care a cucerit lumea. Piese de colecție cu un vibe pur adrenaline-junkie. Mașini de colecție – Modele clasice și moderne, atent reproduse, care încântă ochii și sufletul oricărui pasionat de automobile: Aston Martin 1964 DB5 – ediția nr. 111 (Mașini de Colecție), Opel GT – ediția nr. 109 (Mașini de Colecție), Lamborghini Revuelto – ediția nr. 108 (Mașini de Colecție), Porsche 992 GT3 RS – ediția nr. 105 (Mașini de Colecție), Lamborghini Countach LPI 800-4 – ediția nr. 103 (Mașini de Colecție), BMW M2 (a doua generatie)- ediția nr. 98 (Mașini de Colecție), Porsche 959 – ediția nr. 95 (Mașini de Colecție).

Colecția de cărți Disney de Platina – Poveștile nemuritoare Disney, în ediții elegante, pentru seri magice în familie și amintiri de neuitat. Regele leu – Ediția nr. 1 ( Disney. Ediția de platină)!, Albă că zăpadă – Ediția nr. 2 ( Disney. Ediția de platină)!, Cartea junglei – Ediția nr. 3 ( Disney. Ediția de platină)!, Bambi – Ediția nr. 4 ( Disney. Ediția de platină)!, Cenusareasa – Ediția nr. 5 ( Disney. Ediția de platină)!, 101 Dalmatieni – Ediția nr. 7 ( Disney. Ediția de platină)!, Ratatouille – Ediția nr. 14 ( Disney. Ediția de platină)! Colecția de cărți Țările lumii – O călătorie fascinantă prin culturile și frumusețile lumii. Fiecare volum deschide o fereastră spre o altă țară. Colecția de cărți Biblioteca pentru copii – Lecturi esențiale, pline de învățăminte și aventuri, pentru a trezi dragostea de citit încă din copilărie. Colecția de cărți Copii cu visuri îndrăznețe – Biografiile ilustrate ale unor oameni care au schimbat lumea, în povești inspiraționale pentru micii visători.

Proiectul Colecții Libertatea a prins viață pentru a transforma descoperirea, învățarea și bucuria lecturii în repere pentru o viață plină de sens.

Citește și:
Anca Dinicu, confesiuni despre relația cu partenerul ei și momentul când au aflat că vor deveni părinți: „Nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm…'

Foto: Mihai Angiu

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul
Lifestyle
Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Lifestyle
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Lifestyle
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Lifestyle
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Lifestyle
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Libertatea
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Dan Negru, revoltat în trafic, pe Valea Oltului: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”
Dan Negru, revoltat în trafic, pe Valea Oltului: „Încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, chiar pe stradă, când credeau că nu îi vede nimeni!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, chiar pe stradă, când credeau că nu îi vede nimeni!! FOTO
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
catine.ro
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
Mai multe din lifestyle
Tipuri de schimbări pozitive din viața ta care sunt benefice și în cuplu
Tipuri de schimbări pozitive din viața ta care sunt benefice și în cuplu
Lifestyle

Nu de puține ori acele schimbări benefice pe care le faci tu pentru tine, strict legate de viața ta, au impact pozitiv și în relația cu partenerul. Ce ai putea lua în calcul.

+ Mai multe
Îți este greu să pui limite în cuplu? De ce acest comportament îți afectează serios sănătatea emoțională
Îți este greu să pui limite în cuplu? De ce acest comportament îți afectează serios sănătatea emoțională
Lifestyle

Când nu pui limite în cuplu, nu doar că relația nu se desfășoară așa cum ai și tu nevoie, ci echilibrul tău emoțional e dat peste cap.

+ Mai multe
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Lifestyle

Momentele grele vă fac să vedeți totul în negru? Tehnicile de gratitudine vă pot ancora în realitate și vă pot schimba optica.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC