Staruri care n-au acceptat să-și schimbe numele pentru a avea mai mult succes la Hollywood

Chiar dacă la un moment dat în cariera lor li s-a propus să fie recunoscute sub o formă diferită, care le-ar putea asigura alte proiecte profesionale la Hollywood, starurile de mai jos au refuzat să își schimbe numele.

1. Zoe Saldaña

După ce a jucat în primul ei film, Center Stage, Zoe Saldaña a fost sfătuită de către echipa ei să își schimbe numele pe motiv că este o practică obișnuită în industria cinematografică. În final, actrița a refuzat să facă asta. Pentru Entertainment Weekly, Zoe Saldaña a povestit: „Când am făcut Center Stage, îmi amintesc că am fost descurajată de conducerea mea în acel moment să-mi folosesc numele. Dar intenția lor nu a fost niciodată ca eu să nu mai fiu ceea ce sunt.”

2. Keanu Reeves

La începutul carierei sale de la Hollywood, un agent i-a recomandat lui Keanu Reeves să își schimbe numele. Chiar dacă actorul a venit cu o serie de variante, acestea nu au fost luate în considerare, iar ulterior nici el nu a mai vrut să aibă alt nume.” În cele din urmă, m-am întors la agenții mei și am spus: „Nu pot să-mi schimb numele”, a povestit Keanu Reeves în podcastul Smartless.

3. Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger a fost părăsită de tatăl ei biologic, Alfonso Valiente, atunci când avea trei ani. Mama ei, Rosemary Elikolani, și-a refăcut viața alături de Gary Scherzinger și s-a căsătorit cu el. Astfel, artista a luat numele de familie de la tatăl ei vitreg, numele ei primit la naștere fiind Nicole Prascovia Elikolani Valiente.

4. Saoirse Ronan

Saoirse Ronan a avut la un moment dat intenția de a-și schimba numele într-o variantă mai ușor de pronunțat. Însă, în timp, a realizat că este mândră de numele pe care îl poartă și că nu își dorește să aibă altul.

5. Harrison Ford

Harrison Ford semnase cândva la debutul său în actorie un contract cu un studio, în care i se impunea să aibă alt nume. Actorul nu era mulțumit de acest aspect, dar a venit cu o variantă de nume, și anume Kurt Affair, despre care bănuia că va fi refuzată, ceea ce s-a și întâmplat. „Ei credeau că Harrison Ford este un nume pretențios pentru un tânăr. Nu am fost de acord cu asta”, a spus actorul în cadrul Live with Kelly and Ryan.

6. Raquel Welch

La începutul carierei în actorie, Raquel Welch a primit propunerea de a-și schimba numele în Debbie, dar nu a fost de acord. Încă din școală a ales să își folosească al doilea prenume, și anume Raquel, primul fiind Jo. „Au vrut să îl schimb și nu am fost deloc fericită. Chiar mă simțeam ca Raquel”, a mărturisit Raquel Welch pentru Associated Press.

7. Barbra Streisand

Când și-a început cariera în muzică, Barbra Streisand a fost sfătuită de echipa ei să își schimbe numele de scenă în „Barbara Sands.” Artista nu a fost încântată de această propunere, dar, în schimb, a acceptat doar să elimine un „a” din prenumele ei real, pentru a fi Barbra: „Oamenii voiau să mă numesc Barbara Sands. M-am gândit: „Ce?” Nu. Streisand este numele meu. Nu vreau să-l schimb”, a povestit ea în cadrul The Tonight Show.

8. Maitreyi Ramakrishnan

În perioada liceului, Maitreyi Ramakrishnan folosea o variantă englezească a numelui său, astfel încât să fie pronunțat simplu de alte persoane. Însă, după recunoașterea primită în urma serialului Never Have I Ever, actrița a realizat că nu vrea să își modifice în vreun fel numele. „Sunt foarte mândră de numele meu format din 20 de litere. Nu intenționez să-l schimb niciodată și vreau doar ca oamenii să respecte asta și să facă tot posibilul să-l spună corect”, a declarat Maitreyi Ramakrishnan pentru Refinery29 Australia.

9. Thandiwe Newton

Până în 2021, Thandiwe Newton a fost cunoscută în industria actoriei drept „Thandie”, după ce i-a fost scris greșit numele în lista de credite de la filmul Flirting din 1991, în care a jucat rolul principal. Dar, în 2021 a decis ca lumea să știe care este numele ei corect. În cadrul unui interviu din 2021 pentru British Vogue, a spus: „Îmi iau înapoi ceea ce este al meu.”

10. Ke Huy Quan

O perioadă, Ke Huy Quan a activat în actorie sub numele de „Jonathan”, fiind sfătuit de managerul său că un nume care sună american l-ar ajuta să obțină mai multe proiecte. Actorul a luat și o pauză de la actorie, iar când a revenit, a decis să își folosească adevărul nume în industrie.

Foto: Arhiva ELLE, Hepta

