Spune-i Vergine Santa Frida!

Când mă întâlnesc cu Vergine Santa Frida la o terasă să stăm de vorbă, e una dintre primele zile de primăvară adevărată și orașul zumzăie. La masa mea se așează un tânăr timid, îmbrăcat minimalist în alb și negru, care se află (stupoare!) la primul său interviu. E o imagine complet diferită de cea a lui Vergine, regina nopților bucureștene și a petrecerilor ultimilor doi ani, un personaj flamboaiant în travesti, cu ținute elaborate și care își poartă spatele drept și privirea fixată înainte, pe deasupra capetelor celorlalți. Dar Vergine este personajul creat de tânărul din fața mea pentru că, îmi spune, „nu aveam încredere în mine. Eu sunt destul de retras când sunt out of drag și nu îmi place să fiu în față, nu îmi place să mi se facă poze, și cumva am spus că există posibilitatea ca acest personaj să mă scoată de aici, să îmi dea mai multă încredere în mine. Și a făcut-o din plin, a fost o schimbare majoră și este încă.”.

Cu asta pornim la drum, iar el începe să îmi explice cine este Vergine Santa Frida și, mai ales, de ce este. „Vergi vrea să arate oamenilor că poți să te dezvolți creativ și poți să îți exprimi viziunea în orice mod posibil. Încerc să merg în cât mai multe zone, să explorez, personajul meu nu va fi niciodată același de fiecare dată.” Băiatul care a creat-o pe Vergine are doar 23 de ani și a fost introdus în drag de Sasha Velour, câștigătoarea celui de-al nouălea sezon din RuPaul’s Drag Race. „Mi-am dorit să fac o copie a personajului pentru Halloween, și apoi mi-am spus: de ce să nu ies la o petrecere? Cred că era un Queer Night (serie de petreceri bucureștene inițiată în 2010 de un grup de artiști, n.red.) când am ieșit prima oară. A fost punctul de pornire. M-am văzut pe mine în ea și am avut această revelație. În zona artistică, în performance-urile ei, în estetica ei, în modalitatea de exprimare artistică. Mi-a dat încredere că există și altceva în drag, pentru că nu mai văzusem genul ăsta de lume înainte și nu îmi imaginam că poate exista așa ceva. A pornit ceva în mine.”

Vorbește la persoana a treia despre Vergi, cum o alintă, „pentru că există o diferență foarte mare, mă schimb în totalitate și chiar o văd ca pe o persoană diferită de mine. În momentul în care mă văd în oglindă este o schimbare radicală de comportament, și de gândire, în primul rând. Îmi place să mă uit în oglindă, mă apreciez mai mult.” Când a ieșit prima oară în drag, nu avea un nume, ci doar o prietenă (my drag mother, îi spune), care l-a ajutat cu machiajul și hainele. Numele a venit mai târziu, inspirat de Frida Kahlo, pe care o admiră enorm, și de un amic care fredona „Vergine” dintr-o melodie. „Dar de ce să mă numesc Vergine Frida când pot să mă numesc Vergine Santa Frida? Și să o ridic pe un piedestal pe Frida? Asta a fost ideea și m-am îndrăgostit de ea. Nu pot să îl schimb, e perfect.” La a doua petrecere în drag a fost, iar, bine primit, iar la a patra Vergine a fost deja invitată și plătită pentru un performance. Dar a durat un an.

Acum, povestește despre cum a creat un personaj care i-a dezvăluit o complet altă față a sa, pe care nu o văzuse și despre care nu știa că există. „Acum, că am descoperit-o, sunt mai sigur pe mine.” Iar odată cu Vergine, a accesat și el zona atât de diversă a comunității LGBT+ locale, unde încercări, concursuri de travesti, ba chiar adevărate dive (cine le poate uita pe Shakira, pe Kylie sau pe Petruța Grasa?) și-au spus deja cuvântul și au făcut posibilă apariția unui personaj ca Vergine Santa Frida. Le recunoaște meritele, dar spune că nu crede că poate face și activism, deși „cred că simplul fapt că un bărbat poartă o rochie și make-up este o formă de activism. Îmi doresc să transmit mesaje, să educ oamenii, și cred că o fac prin felul meu de a fi și prin faptul că mă exprim creativ. Cred că asta le dă încredere și altor oameni. Îmi doresc să cred asta.”

În schimb, faptul că are studii de modă cântărește greu în prezența lui Vergine Santa Frida pe scenele bucureștene. „La început nu mi-am dat seama că pot folosi uneltele din background-ul în fashion să îmi conturez acest personaj, a evoluat în timp. Acum sunt extrem de conștient de faptul că am un avantaj pentru că știu să îmi iau măsuri și știu să îmi fac haine.” Despre asta vorbește mult și îmi spune că poate reproduce orice costum, deși nu asta e ideea. „Dar sunt anumite chestii la care nu poți avea acces, precum un Thierry Mugler din ’90, deși nu mi-aș dori să împrumut așa ceva. Make-up-ul de drag este foarte greu, iar dacă pătezi un costum de genul ăla… Știu cât de sensibile sunt hainele, iar dacă sunt și vechi, de colecție…” Oricum, dacă ar fi vreodată să replice în întregime un costum, probabil că ar fi inspirat de un Alexander McQueen de la mijlocul carierei. Hainele sunt importante în tot actul său artistic, și le schițează dinainte. Machiajul, însă, e un lucru care îi vine pe moment, deși durează să îl realizeze. Cât despre performance, nu are temeri, pentru că numărul e doar un plus la un look fabulos. Iar hainele, designer fiind, sunt cu atât mai importante: „am niște amintiri minunate în dulapul meu. Și sunt foarte permisiv cu Vergi, mult mai permisiv decât cu mine. Ca designer sunt foarte strict și dacă e o linie strâmbă deja nu mai vreau să pun haina respectivă în colecție. Vergi m-a învățat multe și legat de design și croitorie, făcând atât de multe lucruri am învățat cum să repar anumite greșeli.”

Când îl întreb cât de important este aerul feminin în ținutele lui, îmi spune că Vergine este un personaj androgin și că aceasta este direcția care i se pare interesantă și care îi place. Pe lângă asta, este „curajoasă, îndrăzneață, out of the box, fashionable, și cred că prietenoasă. Cu toate că oamenii o consideră arogantă.” Așa cum este ea, Vergine a fost bine primită pe Instagram, iar pasul următor pe care îl urmărește este inaugurarea unui canal cu tutoriale pe YouTube. „Vreau să învăț oamenii să își facă propriile haine. Deja știu că este complicat cu mașina de cusut și e un pic de muncă, doar că eu am cunoștințe mari, știu să le fac, știu cum să le gândesc, știu cum să vizionez o haină 3D din tipar și cred că ar ajuta mai mulți oameni care vor să facă drag sau nu neapărat. Înseamnă mult pentru mine când niște oameni îmi consideră sfaturile de folos.”

Și acum o poate face liniștită, pentru că tânărul care o întruchipează pe Vergine și-a făcut deja coming out-ul în fața mamei lui cu două săptămâni înainte să ne întâlnim: „mi-a spus că mă va iubi toată viața. I-am arătat și poze. A fost mândră, a văzut cât de multă muncă e acolo. A fost plăcut surprinsă de ceea ce fac. A spus că nu înțelege, dar că apreciază și îi place ce vede. Și acum, când mama știe, puțin îmi pasă de alți oameni.” Asta cu toate că sunt oameni care nu îl acceptă, dar, surprinzător, mai ales atunci când nu e în personaj.

Foto: Codruț Sebastian Neguț; Asistent foto: Ander Bish;

Machiaj: Andrei Octavian Mardale; Coafură: Adonis Enache

