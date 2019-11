Vedete prezente la spectacolul strălucitor al bijuteriilor și ceasurilor de lux oferit de Kultho, la Opera Națională Română

Când este creată cu măiestrie, fiecare bijuterie este în sine un spectacol. Iar la KULTHO, spectacolul capătă sclipiri de diamant ce își păstrează strălucirea pentru totdeauna.

De-a lungul timpului, KULTHO a adăugat în portofoliu branduri de excepție, cu prestigiu și reputație remarcabile la nivel internațional, ce îmbină perfect eleganța și rafinamentul în creații contemporane, unice, cu o personalitate puternică, ce transmit emoție de fiecare dată.

Chopard, Pomellato, Pasquale Bruni, Annamaria Cammilli, Roberto Coin, Marco Bicego, Messika sunt doar câteva nume de branduri internaționale de bijuterii – selectate cu atenție și pasiune la cele mai importante târguri de profil din lume, toate acestea fiind de o maiestrei si frumusețe copleșitoare.

La baza relațiilor de succes și lungă durată în colaborarea cu branduri de renume – care au găsit în KULTHO cel mai de încredere partener pentru România, au fost profesionalismul și performanța.

Șlefuindu-și an de an valorile, KULTHO a atins cel mai înalt prag în materie de expertiză și în domeniul orologeriei. Portofoliul Kultho înglobează o selectie de marci elvetiene de prestigiu, cu piese speciale Breitling, Chropard, Longines, Baume et Mercier, Rado, Frederique Constant, Mido, Union Glashutte.

Alegând mecanisme de manufactură și precizia elvețiană, căutând acel design de fiecare dată impecabil, pentru KULTHO, puritatea stilului și excelența orologeră reprezintă două calități sine qua non, pe care se fundamentează întreaga filosofie.

Pentru adevărații cunoscători ai rafinamentului, lumea KULTHO este un spectacol în sine. Un spectacol distins, în care detaliile fac diferența iar calitatea și frumusețea sunt cele care definesc excelența, iar totul a devenit și mai strălucitor când scena a fost ocupată de cunoscuta soprană IRINA BAIANȚ, care a uimit publicul și de această dată.

Seara a fost încununată de superbele balerine ale Operei Naționale Române, care au pus în scenă un spectacol inedit, dedicat luxuriantelor piese prezentate în cadrul evenimentului, punându-le în evidență strălucirea cu o grație inegalabilă.

În cadrul evenimentului au performat și muzicieni ai Fundației „Principesa Margareta a României', pentru care KULTHO a avut mereu o sensibilitate aparte. Prieten și partener îndelungat al fundației, KULTHO susține de mulți ani performanța, sprijinind programul „Tinere talente', pentru ca tinerii să își poată desăvârși aspirațiile.

