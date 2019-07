Six Senses Kaplankaya, un sanctuar al relaxării

Aș vrea să pot spune despre mine că sunt o persoană relaxată, că la cei 41 de ani recent împliniți am descoperit cheia echilibrului interior, că atunci când am ieșit pe ușa biroului, am lăsat acolo grijile și stresul și că, odată ajunsă acasă, mă joc cu fetița mea, îi citesc povești și bricolez la te miri ce. Că în vacanță îmi închid telefonul și îl deschid (poate) câteva minute pe zi, dar asta doar pentru a posta o imagine superbă din cine știe ce destinație exotică aflată, desigur, departe de zbuciumul acestei lumi. Din păcate, toate aceste lucruri sunt doar în imaginația mea. Realitatea este că, de multe ori, sunt atât de stresată încât nu reușesc să mă relaxez total nici măcar în concediu și că mă întorc mai obosită decât am plecat, încărcată suplimentar cu regretul că n-am apucat să fac și să văd tot ce mi-am propus.

Am făcut această (lungă) introducere ca să înțelegeți mai bine starea de spirit pe care o aveam atunci când am ajuns în Turcia, unde am petrecut patru zile pline de soare și relaxare (dar unde aș mai fi stat încă patru luni), la hotelul Six Senses Kaplankaya.

Kaplankaya este prima mea experiență într-un hotel Six Senses (sunt multe, răspândite în întreaga lume, în cele mai frumoase și retrase locuri, din Bhutan până în Portugalia, și din Seychelles până în Vietnam).

După zborul nu tocmai obositor, dar foarte matinal până la Bodrum (dar pe care nici nu l-am resimțit astfel, pentru că Turkish Airlines a avut grijă ca experiența relaxarii să înceapă încă din noul aeroport IGA din Istanbul, al cărui business lounge este o experiență în sine), Kaplankaya mi s-a părut ca un colț de paradis, aflat la doar câteva ore distanță de casă. Un paradis care se găsește pe malul Mării Egee, în grădina căruia cresc chiparoși, leandri, măslini și tufe imense de bougainvillea, unde din orice colț zărești întinderea albastră a apei, unde nu auzi și nu vezi mașini, unde plasticul este aproape inexistent, iar sustenabilitatea este cuvântul de ordine. Pe lângă relaxare, evident!

Și dacă tot a venit vorba de relaxare, trebuie să vă spun că, pe lângă imaginile paradisiace (fiecare colț din Kaplankaya are frumusețea unei cărți poștale sau, după standardele actuale, este „instagramabil'), Kaplankaya are un spa cu o suprafață de nu mai puțin de 10.000 de metri pătrați și cei mai buni specialiști în domeniu, adunați din întreaga lume. De la hamam la masajul de detox emoțional, de la programele de wellness (care includ programe de antiaging, consiliere pentru o mai bună calitate a somnului, dar și bootcamp-uri pentru corp și minte), până la piscinele interioare și exterioare, ședințele de yoga desfășurate pe plajă la apusul și răsăritul soarelui și întâlnirea cu niște oameni speciali, care știu atât de multe despre felul în care funcționează corpul, dar mai ales mintea noastră – spa-ul de la Kaplankaya mi s-a părut unul dintre cele mai impresionante în care am fost vreodată.

Toate experinețele trăite acolo sunt unice, dar am să mă opresc asupra uneia, care mi s-a părut într-adevăr extraordinară: ședința de watsu, care este, de fapt, shiatsu în apă. Practic, meditezi în apă, în timp ce corpul tău plutește în piscină, iar tu te relaxezi sau îți explorezi cele mai tainice unghere ale minții. Eu una am avut parte de niște emoții incredibil de puternice, dar nu inconfortabile. Cred că în jumătate de oră de watsu rezolvi cam tot atâtea probleme câte ai rezolva mergând la terapie într-un an (dar este o părere strict subiectivă, nedocumentată științific). Chiar și numai pentru această experiență unică merită să mergi la Six Senses Kaplankaya.

Iar dacă mai ai nevoie de alte argumente, am să mai adaug unul, absolut delicios. Deși am savurat cele mai gustoase preparate meditaraneene (fără să refuz nici măcar orezul cu lapte sau humusul), am slăbit în cîteva zile două kilograme. Asta pentru că în cele trei restaurante ale hotelului – Sage&Sea, Wild Thyme și Mezze by the Sea – mâncarea este preparată folosindu-se ingrediente locale și respectându-se principiile unei diete echilibrate. Am să vă mai spun că eu însămi am preparat ceva! Nu, nu vă gândiți la ceva complicat. Și nici măcar la ceva de mâncat: am avut șansa de a-mi pregăti propriul gomaj din ingrediente 100% naturale. Pentru că la Kaplankaya totul este despre simțuri, emoții și experiențe. Plus o stare de bine, pe care o mai am încă și acum, deși a trecut o săptămână de când am urcat pe barca rapidă, care ne-a dus de la Kaplankaya la Bodrum.

Poți afla mai multe detalii despre hotelurile și experiențele Six Senses din întreaga lume tastând www.sixsenses.com.

Citește și:

Cele mai frumoase plaje din Europa unde trebuie să ajungi vara asta

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro