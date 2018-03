Semne subtile ca te insala partenerul

In ziua de azi, sa descoperi ca te insala partenerul, atunci cand banuiesti acest lucru, este mai usor ca niciodata. Mesajele de pe Facebook sau WhatsApp, e-mail-urile clandestine sau extrasele de cont reprezinta piste usor de explorat, dar in acelasi timp pline de informatie.

Cu siguranta stii cum arata semnele clasice ale infidelitatii: devine brusc preocupat de silueta, il intereseaza un nou gen de muzica sau un sport nou, incepe sa-i pese cum se imbraca. Daca este suficient de inteligent incat sa nu se deconspire intr-un mod atat de simplist, iata o lista cu 13 semne subtile la care n-ar fi rau sa fii atenta, daca ai cea mai mica suspiciune ca te insala partenerul.

1. Este foarte chibzuit cu timpul sau

Pentru ca-si doreste sa petreaca cat mai multa vreme cu noua sa iubita, timpul devine foarte pretios pentru el, asa incat ajunge sa numere minutele si secundele. Dar trebuie sa fii vigilenta, pentru ca strategia actioneaza si in sens invers: „Sigur n-o sa i se para nimic suspect daca o sa ajung acasa la sase fix”. Sau: „Daca o s-o sun mereu la pranz si o s-o intreb ce mai face, n-are de ce sa devina suspicioasa.” In cazul in care devine suspect de prompt sau foarte atent cu rutina zilnica de cuplu ar putea insemna ca te insala partenerul.

2. Si-a imbogatit vocabularul cu expresii noi

O prietena de-a mea a devenit foarte suspicioasa auzindu-si sotul repetand in cele mai neasteptate momente „Isuse Hristoase!”, expresie pe care nici unul dintre ei nu obisnuia sa o foloseasca, dar pe care el incepuse sa o plaseze in cele mai neasteptate contexte. Daca cineva petrece destul de mult timp cu o anumita persoana (pe care o mai si admira), inconstient imprumuta expresii si gesturi. Ti se pare ca partenerul tau are multe noutati in vocabular si in comportament? Atunci n-ar strica sa fii mai vigilenta!

3. Si-a schimbat total ritualurile

Daca in fiecare seara obisnuia sa vina acasa la ora fixa si avea o rutina de la care nu se abatea cu nici un chip, acum ritualul este total schimbat. In loc sa se uite la stiri, isi face dus sau isi toarna un pahar de vin. Daca sesizezi orice alta schimbare suspecta, poate n-ar strica o investigatie suplimentara!

4. Petrece mult timp singur in masina

De obicei, mergeati impreuna cu masina. Dar, in ultimul timp, gaseste un milion de motive ca sa petreaca macar cateva minute singur. „Vreau sa trec pe la Decathlon, sa ma uit la biciclete, si n-as vrea sa te plictisesti, cat ma astepti” este genul de scuza cu care vine atunci cand iti sugereaza sa iei un taxi sau sa vii cu o prietena acasa.

5. Are un entuziasm neobisnuit

„Hai sa iesim in seara asta si sa ne facem praf!”, iti sugereaza intr-o zi de vineri, intr-un mod total neobisnuit. Avand in vedere ca n-a mai venit cu o astfel de propunere de pe vremea studentiei, poate ca e cazul sa fii un pic atenta. Nu e nici un secret ca o aventura ii poate face pe oameni sa fie mai volubili, mai entuziasti, mai plini de viata. Iar asta devine evident in tot comportamentul lor.

6. Iti cumpara lenjerie sexy

Oare ce se afla in acea cutie spectaculoasa, pe care ti-a lasat-o pe pat? Un corset cu paiete? Se stie ca o aventura are ca efect cresterea libidoului. Si, in mod ironic, asta te afecteaza (pozitiv) si pe tine.

