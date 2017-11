Scuzele pe care le folosesc barbatii pentru a nu se implica intr-o relatie serioasa

Suntem intr-o relatie complicata. Este cam tot ceea ce poti spune despre voi in acest moment. Poate nici nu este vorba de o relatie. Nici nu stii cu adevarat ce isi doreste de la tine si iti e teama sa spui lucrurilor pe lume. Pare ca iti fuge printre degete ocazia in care sa discutati despre cum vede el lucrurile intre voi.

Stii sigur ca evita sa se implice intr-o relatie serioasa. Prefera incertitudinea si isi lasa deschisa posibilitatea de a pleca in orice moment fara sa dea prea multe explicatii. Motivele pot fi nenumarate si nu le poti afla decat discutand cu el, ceea ce este destul de greu in conditiile in care evita acest lucru.

Nu spun nu, motivele distantei lui pot fi intemeiate, dar acest lucru nu justifica lipsa de comunicare. Este evident ca nu este pregatit sa implice emotii si timp si asta nu face decat sa va tina in loc. Nu poti dezvolta o relatie de lunga durata in aceste conditii si esti constienta ca trebuie sa iei masuri.

Simti ca nu e vorba de iubire in cazul lui. Pentru ca sa fim realiste, un barbat care iubeste depaseste probleme pe care le are si cauta sa te atraga intr-o relatie alaturi de el. Inca nu esti sigura daca este si cazul tau? Citeste mai jos 9 scuze pe care le folosesc de regula barbatii care evita sa se implice intr-o relatie.

1. “Nu ma simt pregatit.”

Clasicul „am nevoie de timp” a aparut in peisaj pe neasteptate. Trebuie sa fii constienta ca daca nu se simte pregatit acum, este la fel de probabil sa nu fie niciodata. Este posibil sa aiba traume din fostele relatii sau sa aiba unele retineri, dar de cele mai multe ori nu este cazul. Asa ca vezi ce il tine in loc.

2. “Vreau sa am si alte experiente. Sa ies si cu alte femei.”

Se simte limitat de o relatie serioasa si isi lasa deschise si alte optiuni. Il vezi ca flirteaza constant si nu iti scrie uneori ore intregi. Daca iti spune ca vrea sa mai cunoasca si alte femei, fii sigura ca nu este pentru tine, cel putin in acest moment. Poate va realiza cat de speciala esti atunci cand va trece peste aceasta etapa. Pentru moment este bine sa bati in retragere. Daca iti este greu sa te detasezi de el, poti incerca sa faci acelasi lucru: iesi si tu cu alti barbati. Poate faptul ca iti pierde atentia il va face sa realizeze cat esti de importanta pentru el. Cert este ca tu vei investi timp in barbati care sunt dispusi sa iti ofere toata atentia.

3. “Nu iti pot promite nimic.”

Ti-a spus deja ca te place si cauta compania ta, dar cam atat. De aici si pana la o relatie serioasa este cale lunga. Nu vrea sa te piarda, dar nici nu vrea sa implice emotii. Va petrece timp cu tine, dar va evita sa treaca la pasul urmator pentru simplul faptul ca nu poate face promisiuni pe care apoi nu le va respecta. Meriti mai mult decat atat. Incertitudinea aceasta nu duce la nimic constructiv.

4. “ Vreau sa vad ce alte optiuni am. Imi doresc sa vad ce posibilitati am in jur.”

Se tot fastaceste cand vine vorba de o relatie cu tine de teama ca ar putea pierde experiente alaturi de alte femei. Suna urat, dar cel putin este sincer. Intr-un fel este bine ca stii ceea ce gandeste. Nu te implici emotional fara sa stii ceea ce intentii are. Totusi, nici nu pune capat intalnirilor lungi si se joaca cu asteptarile tale. Ia tu initiativa si spune-i ca nu esti de acord cu aceasta situatie. Vezi ce face.

5. “Nu vad un viitor alaturi de tine. ”

Este dragut cu tine, dar se limiteaza la asta. Stai si te intrebi de ce nu trece la urmatorul pas. Ei bine, este posibil sa nu se vada alaturi de tine pe viitor. Daca nu te include in planurile lui si nu te vede parte din ceea ce urmeaza, pleaca cat mai repede. Este mai bine pentru amandoi.

6. “Asa sunt eu.”

Poate sa fie el asa sau la fel de bine pot fi problemele din fostele relatii, fricile lui, traumele din copilarie si orice altceva. Oricare ar fi motivele pentru care nu reuseste sa iti fie alaturi, fii sigura ca nu ai de ce sa mai ramai blocata intr-o astfel de situatie. Atunci cand un barbat spune ca „asa este el”, nu simte iubire pentru tine. Lasa-l cu scuzele si vezi ce poti face pentru fericirea ta. Spune-i clar sa te caute atunci cand va fi pregatit pentru o relatie.

7. “Am nevoie sa stau singur.”

Este posibil ca putin spatiu sa il ajute sa isi adune gandurile si sa decida ceea ce isi doreste. Nu este intotdeauna o scuza pentru a te indeparta. Totusi, pentru a preveni si alte dezamagiri, ai face bine sa astepti ca el sa te caute. Nu il sufoca cu atentie. Nu ii scrie si nu intreba prietenii comuni despre el. Va continua sa iti ceara intimitate. Daca simte sa fie singur, ofera-i spatiu si timp. Faptul ca insisti sa fii prezenta in viata lui nu il va determina sa iti simta lipsa.

8. “Nu am trecut peste fosta relatie.”

Aceasta este una din scuzele cel mai frecvent folosite pentru a tine in frau dorinta partenerului de a incepe o relatie. Un barbat care se foloseste de astfel de explicatii pentru a evita sa se implice intr-o noua relatie alaturi de tine nu este tocmai ceea ce iti trebuie. Si daca incepe sa vorbeasca despre ea si sa planga, nicio femeie nu este potrivita pentru el in acest moment. Este prea ocupat sa se gandeasca la fosta iubita pentru a putea aprecia femeia care ii este alaturi. Spune-i la revedere suferindului si vezi-ti de drumul tau!

9. “Am nevoie de timp.”

Daca vorbiti de putin timp si totul merge cu incetinitorul, nu te ingrijora. Mai ai putina rabdare cu el. Totusi, daca esti in situatia in care incep sa treaca saptamani, luni sau chiar mai mult, incheie tratativele. Nu cred ca vrei sa fii una din acele femei care ramane la stadiul de intalnire dupa ani de implicare si promisiuni desarte. Si daca este si mai grav si astepti de mult timp sa apara mult visatul inel, fa bagajul si pleaca. Cel mai probabil nu te iubeste sau este un burlac prin definitie.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree