Esti intr-o relatie, dar te simti atrasa de un alt barbat. Vezi in ce situatii flirtul devine infidelitate!

Este sau nu este flirtul infidelitate? 9 semne ca esti implicata in mai mult decat o joaca intre prieteni…

Cu totii flirtam si nu este nimic in neregula cu asta. Totusi, folosit ca o arma de seductie nu mai este atat de nevinovat, mai ales daca esti intr-o relatie. Vezi mai jos cum iti dai seama daca flirtul dintre voi devine inselat.

Nu vreau sa dau verdicte absolute, dar din ce am observat, majoritatea relatiilor de la noi sunt sunt inca destul de conservatoare. Nu stiu daca acest lucru este benefic sau nu, dar imi imaginez ce se intampla atunci cand el descopera ca atentia ei se indreapta si catre alti barbati. Cearta, gelozie, repros…sau chiar razbunare?

Ti-ai intrebat vreodata iubitul ce parere are despre flirt? Psihologic vorbind, flirtul nevinovat nu afecteaza deloc relatia in care esti implicata, ba dimpotriva. Totusi, nu da vina repede pe el pentru ca exista si aici limite. Acestea nu le poti stabili decat impreuna cu el. Poate unii barbati sunt severi in privinta atentiei tale, altii insa ar prefera sa aveti si alti parteneri. Un zambet insistent, cateva priviri si o iesire la cafea pot fi pentru tine inofensive, dar pentru el un knockout in relatie.

Si acum te intrebi cand depasesti linia aceea subtire dintre tachinare nevinovata si dialog periculos? Iata 9 indicii care iti arata ca flirtul dintre voi este de fapt un insel in toata regula.

ACORZI MULT TIMP CONVERSATIILOR CU EL

Timpul acordat unei persoane vorbeste foarte mult despre natura relatiei tale cu ea. Evident, cand vine vorba despre continut relevant. Daca va trimiteti numeroase e-mail-uri, are si numarul tau de telefon si a inceput sa iti dea mesaje, cel mai probabil nu mai este vorba de o simpla prietenie. Ai ajuns pana in punctul in care vorbesti mai mult cu el decat cu sotul tau. Analizeaza situatia si cantareste bine alegerile pe care le faci. Esti deja vulnerabila emotional.

ANALIZEZI SITUATIA DOAR RATIONAL

Daca simti nevoia sa te explici in fata iubitului si iti repeti mereu ca este doar un prieten pentru tine, este clar ca lucrurile nu stau tocmai astfel. Cel putin pentru tine. Gandeste-te mai bine cum te comporti in celelalte relatii de prietenie. Simti nevoia sa te justifici si sa gasesti explicatii rationale pentru apropierea ta de acel prieten? Nu. Ti se pare fireasca si nu vezi o problema in asta. Cel mai probabil investesti timp si emotii intr-o aparenta prietenie care te face sa te simti vinovata constant. Nu este bine!

VORBITI IN SECRET

Stergi toate mesajele si e-mail-urile de la el pentru ca esti constienta ca il vei supara pe partenerul tau daca le vede. Simti nevoia sa ascunzi discutiile cu el si esti constienta ca ceea ce va impartasiti este deja intim. Daca te simti vinovata atunci cand vorbesti cu el si decizi sa stergi dialogul, ai mers prea departe.

ITI IMPLINESTE NEVOILE EMOTIONALE

Daca ii povestesti detalii intime tipului cu care vorbesti pe Facebook sau la o cafea colegului de birou, ar trebui sa reflectezi asupra lipsurilor din relatia ta si sa eviti infidelitatea emotionala. Te-ai surprins in timp ce ii dezvaluiai sentimentele tale si nu te-ai putut opri. Ba mai mult, sotul/iubitul tau habar nu are de acele trairi. Te simti inteleasa si apreciata de prietenul virtual mai mult decat o face partenerul tau. Toate acestea iti arata clar ce iti lipseste din relatia actuala. Incearca sa rezolvi aceste lipsuri discutand cu partenerul tau, nu te indeparta si mai tare de el.

DAI DETALII DESPRE RELATIA ACTUALA

Ce parere ai despre un barbat care iti povesteste despre fostele relatii? Urat, nu? La fel de nepoliticos este si sa dai detalii intime unui amic despre relatia ta cu actualul. Evita sa faci acest lucru pentru ca nu este adecvat in general, dar este si mai grav daca observi ca este mai mult decat prietenie intre voi.

SEXTING-UL ESTE BIFAT

Nu incerca sa te scuzi doar pentru ca discutiile voastre despre sex sunt apropouri subtile, aparent nevinovate. Inconstient stii deja ca ceea ce vorbesti cu el despre sex se regaseste in fanteziile tale si esti la un pas de o aventura. Totusi, daca ati schimbat doar aluzii sexuale fine in conversatii, esti pe un teren alunecos, dar este mai usor sa bati in retragere. Oricum este deja ca un preludiu virtual ce poate fi oricum, numai nevinovat nu.

PRIETENII TAI SUNT INGRIJORATI

Prietena ta cea mai buna te vede schimbata si cu capul in nori. Te tot intreaba de ceva timp ce se intampla cu tine. Si nu e singura! Ai decis sa ii spui de noul tau prieten si de atunci numai despre el vorbesti. Toti vad ca esti indragostita si ca nu e bine ceea ce faci. Acorda atentie celor apropiati. Ei te cunosc bine si uneori vad lucrurile cu mai multa claritate decat tine.

PARTENERUL TAU NU IL PLACE

Nu spun ca iubitul tau trebuie sa iti aleaga prietenii, dar are deja o bulina neagra daca nu este de acord sa vorbesti cu el. De obicei, atunci cand partenerul tau nu este de acord sa continui prietenia cu un alt barbat este pentru ca nu agreeeaza felul in care vorbiti. De cele mai multe ori, o astfel de „prietenie” ocupa si foarte mult din timpul vostru. Un prieten care creeaza conflicte intre voi si nu tine cont de timpul tau iti ocupa prea mult spatiu din viata personala.

NU CONSIDERI CA ESTE TRADARE PENTRU CA NU ATI AJUNS (INCA) IN PAT

Majoritatea oamenilor implicati intr-o relatie considera ca adulterul presupune in mod necesar raport sexual. Ei bine, nu cauta o scuza in acest lucru. Infidelitatea nu implica neaparat apropiere fizica. Motivul pentru care aveti o relatie atat de intima este nevoia ta de a te simti speciala si gasesti in el suportul emotional pe care nu il primesti acasa. Tine minte ca cea mai mare tradare se poate petrece fara urma de atingere. Realitatea este ca infidelitatea emotionala este mult mai greu de depasit decat o aventura.

Solutia la toate aceste situatii este sa fii sincera tu cu tine. Sa realizezi ce anume din comportamentul partenerului tau iti displace si ce lipsuri aveti in relatie. Este la fel de posibil ca problema sa fie exclusiv la tine sau sa descoperi ca si el are nemultumiri. Cel mai important este sa comunici.

Stii ca el se va desparti de tine daca te deschizi si ii spui adevarul… Ei bine, ar fi mai prudent sa vorbesti inainte cu cei apropiati si sa descoperiti impreuna care a fost motivul infidelitatii tale emotionale. Indicat este sa fii sincera cu el, dar daca acest lucru iti pune inutil relatia in pericol, vorbeste-i doar despre problema ta. Incercati sa gasiti solutii impreuna si sa mergeti mai departe.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree