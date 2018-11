Prima fotografie din ultimul sezon „Game of Thrones” a fost dezvăluită

Entertainment Weekly au ales pentru coperta revistei o fotografie din ultimul sezon „Game of Thrones”, care îi înfățișează pe Jon Snow (Kit Harington) și Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) îmbrățișați, iar după imaginea din spatele lor ne putem da seama că iarna este mai prezentă ca oricând.

The first official photo from #GameOfThrones final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U

