Ce actriță va avea un rol important în prequel-ul „Game of Thrones”

Naomi Watts va interpreta un rol principal în prequel-ul „Game of Thrones”, potrivit Variety. Detaliile exacte despre personaj nu au fost încă dezvăluite, dar știm că este „o persoană carismatică ce ascunde un secret întunecat”. A fost anunțat recent că Naomi a semnat pentru rolul lui Gretchen Carlson în serialul lui Roger Ailes ale cărui filmări sunt încă în desfășurare.

Acțiunea din prequel se întâmplă în urmă cu mii de ani înaintea evenimentelor din „Game of Thrones”, având în prim-plan evoluția omenirii din Epoca Eroilor în cele mai întunecate perioade. De la secretele înfiorătoare din istoria Westeros-ului și până la originile white walkers, misterele din Est și legenda familiei Stark, ceea ce urmează să vedem în prequel-uri ne depășește orice punct al imaginației.

Jane Goldman a creat proiectul împreună cu George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” servește drept bază serialului „Game of Thrones”. Goldman și Martin au scris povestea, Goldman implicându-se și în redactarea scenariului. Împreună cu Daniel Zelman, James Farrell, Jim Danger Gray și Vince Gerardis, producătorul executiv al „Game of Thrones”, vor regiza întreaga acțiune.

Seriile lui Goldman reprezintă unul dintre cele cinci proiecte „Game of Thrones” aflate în lucru la HBO. Acțiunea exactă a fiecărui proiect a fost ținută secretă, deși Martin a mai spus în trecut că fiecare este mai mult un prequel decât un spinoff și că niciunul dintre actorii din „Game of Thrones” nu vor apărea în cadrul filmelor.

Naomi Watts a fost nominalizată la premiile Oscar pentru rolurile sale din „21 Grams” și „The Impossible”. Actrița este cunoscută pentru personajele interpretate în „Twin Peaks”, „Mulholland Drive”, „St. Vincent”, „The Ring”, „King Kong” sau „J. Edgar”.

