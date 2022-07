Poți avea succes la un interviu de tester software. 7 idei care te vor inspira

Deși există statistici care sugerează că o persoană își schimbă jobul de maximum 12 ori de-a lungul vieții, lucrurile stau ușor diferit în cazul celebrităților. Starurile de cinema sau din lumea muzicală nu numai că încearcă o nouă carieră, dar sunt atât de talentate și de perseverente, încât aleg să se schimbe complet, urmându-și pasiunea. Și poveștile lor te pot inspira să faci o mutare importantă pe plan profesional. Dacă ai abilități digitale, dacă îți place să identifici erori în site-uri și aplicații și ai o imagine despre cum ar trebui să arate o experiență intuitivă de shopping, te poți orienta spre testare software.

Text: Mihaela Pascari

Una dintre cele mai importante probe pentru a reuși în acest domeniu este interviul. Însă cu o planificare atentă îți poți crește șansele de reușită. Descoperă ghidul care te va inspira!

Celebrități care și-au schimbat complet cariera

Înainte de a-și găsi succesul în actorie, Diane Kruger a lucrat ca model între 1993 și 2002, conducând campanii pentru Giorgio Armani, Yves Saint Laurent și Chanel. Și-a început oficial cariera de actiriță în 2002, când a jucat în The Piano Player. Modelul american Christine Teigen (care a fost prezentă și pe coperta Elle Australia) s-a reorientat în carieră după un deceniu de modelling, campanii și shooting-uri. A ales să se dedice unei alte pasiuni ale sale: cărțile de bucate. A lansat până acum două cărți și este prezentatoare în show-uri TV. Unul dintre cei mai cunoscuți și de succes rapperi din lume, Drizzy Drake, și-a început cariera ca actor. Drake a lucrat ca actor în perioada 2001-2008, a apărut în reclame TV și în filmul Degrassi: The Next Generation, apoi a făcut din pasiunea sa pentru muzică un job full-time.

Și tu poți face o schimbare în carieră, într-un domeniu în care n-ai mai lucrat până acum, cum ar fi IT-ul . Iată cum să te pregătești pentru interviu de tester software:

1. Alege cursurile de calificare și consilierea în carieră

Primul aspect la care recrutorii se uită în CV-ul tău este experiența, care poate include proiectele la care ai lucrat sau calificările/cursurile pe care le-ai urmat în domeniu.

Pentru a începe o carieră în testare software, poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs , cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs :

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

2. Updatează CV-ul, cu accent pe abilități

Cursurile de formare îți vor oferi ocazia de a deprinde abilități și de a pune în aplicare cunoștințele, prin intermediul unor proiecte. Înainte de a scrie CV-ul strânge informațiile pe care să le prezinți într-un mod captivant și util. Identifică abilitățile pe care le ai, dar și pe cele cerute de angajatori. Menționează încă de la începutul CV-ului skill-urile care se potrivesc cu cele din anunțul jobului. De asemenea, poți menționa tool-urile de testare pe care le folosești, precum și cunoștințele de bază în tehnologie. La experiență poți nota proiectele sau inițiativele recente din testare software, fiind recunoscute și cele din cadrul cursurilor.

3. Exersează răspunsurile la întrebările posibile la interviu



Iată câteva întrebările pe care le poți primi la interviul pentru un job de tester software:

Povestește-ne despre tine.

De ce vrei să fii tester?

Ce abilități ar trebui să aibă un tester?

Povestește-ne despre proiectele tale.

De ce vrei să lucrezi pentru noi?

Cum lucrezi în echipă?

Descrie cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o în testarea software-ului.

Ai acest formular de contact cu erori. Trebuie să le corectezi și să creezi un raport de eroare.

Cum îți îmbunătățești abilitățile de testare?

Ai întrebări pentru noi?

4. Realizează o documentare despre companie



Accesează site-ul companiei, citește despre proiectele și despre clienții acesteia. Petrece ceva timp pe profilul de LinkedIn, pentru a vedea care sunt cele mai recente știri și informații. Astfel vei putea să-ți formulezi întrebări specifice sau să vii cu propuneri de îmbunătățire a proiectelor.



5. Recitește cerințele jobului și CV-ul



Înainte de a participa la interviu, verifică în detaliu anunțul jobului, cerințele și responsabilitățile menționate de angajatori. Recrutorul va gândi o parte dintre întrebări pe baza profilului jobului, dar și pe baza informațiilor menționate în CV. Merită să-ți revezi CV-ul înainte de interviu și să-ți stabilești punctele forte despre care vei vorbi

6. Transmite încredere, printr-o abordare profesionistă la interviu

Optează pentru o vestimentație care se potrivește culturii companiei.

Folosește tehnici de reducere a stresului. Îți poți planifica sosirea la sediul companiei cu 15 minute înainte de ora interviului. Astfel vei avea timp pentru a respira și a-ți pune ordine în idei.

Îți poți planifica sosirea la sediul companiei cu 15 minute înainte de ora interviului. Astfel vei avea timp pentru a respira și a-ți pune ordine în idei. Arată interes. Așează-te în fața recrutorului, menține contactul vizual și adoptă o poziție normală, fără a lăsa umerii prea în față. Astfel transmiți profesionalism și încredere în tine.

Așează-te în fața recrutorului, menține contactul vizual și adoptă o poziție normală, fără a lăsa umerii prea în față. Astfel transmiți profesionalism și încredere în tine. Ai încredere că te-ai pregătit suficient. Dacă primești o întrebare pentru care nu te-ai pregătit în mod special, ia o pauză și gândește-te ca în formularea răspunsului să adopți modelul STAR (Situation, Tasks, Actions, Results, trad. Situație, Sarcini, Acțiuni, Rezultate). Gândește-te la situații pe care le-ai explorat din curiozitate. Acest lucru arată că iei inițiativă și că înveți continuu.

Dacă primești o întrebare pentru care nu te-ai pregătit în mod special, ia o pauză și gândește-te ca în formularea răspunsului să adopți modelul STAR (Situation, Tasks, Actions, Results, trad. Situație, Sarcini, Acțiuni, Rezultate). Gândește-te la situații pe care le-ai explorat din curiozitate. Acest lucru arată că iei inițiativă și că înveți continuu. Fii activă. Pune întrebări pentru a încuraja o conversație naturală cu recrutorul și a arăta că ești interesat de job. Poți întreba despre experiența companiei cu utilizarea unui anumit tool sau poți arăta că te-ai documentat despre proiectele companiei și să vii cu propuneri de îmbunătățire.

Pune întrebări pentru a încuraja o conversație naturală cu recrutorul și a arăta că ești interesat de job. Poți întreba despre experiența companiei cu utilizarea unui anumit tool sau poți arăta că te-ai documentat despre proiectele companiei și să vii cu propuneri de îmbunătățire. Fii tu însuți. Intervievatorul vrea să-și facă o idee despre personalitatea ta și dacă te vei potrivi bine cu echipa.

7. Evaluează prezența ta la interviu și optimizează

Imediat ce ai încheiat interviul, realizează o evaluare a acestuia. Poți folosi principiul Agile de „inspectare și adaptare”, utilizat în majoritatea domeniilor, iar interviurile sunt cu siguranță un candidat principal pentru evaluare Agile.

Ce poți învăța din experiența acelui interviu?

Ce tool-uri și termeni au fost menționați și ți-ai dori să-i documentezi?

Indiferent de răspunsul recrutorului, cere feedback și notează ce poți îmbunătăți. Să iei decizii pe baza feedback-ului de la un interviu ajuta să ai succes în următorul. Fiecare prezență la interviu este o oportunitate de exersare. Te va ajuta să-ți îmbunătățești abilitățile de comunicare, de gestionare a emoțiilor și prezentarea ta într-o manieră convingătoare.

