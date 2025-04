Partenerul de cuplu îți spune că e nefericit? Cum își creează și întreține singur această stare

Nu este deloc de ignorat faptul că partenerul tău de cuplu este nefericit. Asta dacă vrei să depășiți acest moment dificil, în care mintea lui este confuză, concepe scenarii negative multiple și este axat doar pe negativ. Să treci peste, să minimizezi înseamnă să nu îți dai seama de pericol, să nu te intereseze starea lui emoțională și gradul de satisfacție pe care îl are la modul general în viață și punctual în cuplul vostru. Este mai vulnerabil ca oricând.

Nu vorbește

A durat mult până ai scos cu cleștele această etichetă a nefericirii. Este închis, se retrage și ruminează de unul singur iar și iar toate acele gânduri negative care îi poluează mintea. Fii acolo pentru el, fără critică, fără judecată, încurajează-l să se destăinuie, să ventileze, să dea afară. Uneori pentru că se eliberează de toată greutatea interioară nu mai par lucrurile așa de negre. În plus, se simte ascultat, văzut, înțeles, că se poate baza pe tine, că ești acolo pentru el și nu e singur.

Se responsabilizează în exces

Uneori e nevoie de un plan pentru ceea ce aduce tristețea sau îngrijorarea. Iar soluțiile respective, rezolvarea problemei să alunge și aceste stări emoționale. Discutând puteți găsi acele soluții alternative, îi poți arăta că nu doar el trebuie să ducă greul, și tu ești un partener cât se poate de capabil pe care se poate baza și care să îi ofere un răgaz și chiar o perioadă în care să preiei tu mai mult fără ca asta să însemne că îi contești masculinitatea sau că pe tine te frustrează atât de tare încât să iei tu în calcul despărțirea.

Evadează în trecut

El nu se raportează doar la problema actuală, ci revizitează mental și toate celelalte situații dificile din trecut, când i-a fost extrem de greu sau când nu a ales prea bine. Iar acum suferă și cu dobândă din spate, începe și se îndoiește de el, intră într-o buclă cu paralizie mentală în care îi este dificil să aleagă o cale și să meargă pe ea. Uită că oricând există posibilitatea reconfigurării traseului, adică dacă ceva nu merge pe parcurs, să schimbe direcția la momentul respectiv fără să se întoarcă la punctul de plecare.

Nu combate gândurile negative

Nu trebuie să ne credem gândurile tot timpul. Iar distorsiunile cognitive fie că sunt gânduri automate negative în care el ghicește viitorul, catastrofizează, fie că sunt credințe iraționale de tipul trebuie… și dacă…, atunci… necesită o restructurare. Cât de logică e credința lui, e rațională, ce dovezi are pentru ea, ce influență are asupra lui? Când și în relație cu cine a învățat ceea ce descrie credința? De ce avea nevoie? De ce are nevoie acum și cum îți poate oferi? De asemenea, e în regulă să ceară ajutor specializat de la un psihoterapeut când se simte copleșit și că nu mai face față.

Nu îți cere

Dacă nefericirea are legătură cu tine și cuplul vostru, primul pas este să vă uitați la așteptările pe care le are. Sunt nerealiste sau rezonabile? Îți cere ceea ce are nevoie sau consideră că tu trebuie să îi ghicești gândurile? Care au fost reacțiile tale ori de câte ori ți-a cerut ceva? Ce poți schimba și tu?

