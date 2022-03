ONU: un milion de copii au fugit din Ucraina de la începutul invaziei ruse

Din cele două milioane de refugiați care fug din Ucraina, aproximativ jumătate sunt copii, potrivit oficialilor internaționali. Un milion de copii au fost forțați să-și părăsească casele din Ucraina pe fondul invaziei Rusiei în țară, potrivit unui raport ONU.

Agenția UNICEF a organizației raportează că 2 milioane de oameni au fugit din Ucraina de când Rusia a invadat la sfârșitul lunii februarie și că jumătate dintre cei care fug de violență sunt copii. Purtătorul de cuvânt al UNICEF, James Elder, a apărut marți la CNN, unde i-a spus gazdei Wolf Blitzer că nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație.

Oficialul UNICEF a distribuit, de asemenea, un clip din interviul său CNN pe Twitter, unde a descris amploarea exodului drept „o primă istorie întunecată”.

One million children have been forced to flee #Ukraine️. In less than 2 weeks! A dark historical first. https://t.co/vmTNMwat8B

— James Elder (@1james_elder) March 8, 2022