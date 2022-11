O persoana care te manipuleaza emotional nu te merita (si nici nu te iubeste)

Exista atat de multi oameni toxici pe aceasta lume si cu cat incearca mai mult sa te manipuleze, cu atat tu trebuie sa devii mai constienta de puterea pe care o au asupra ta.

Din pacate, in aceasta lume majoritatea dintre noi avem cel putin o persoana care incearca sa se joace cu sentimentele noastre si sa ne manipuleze folosind vinovatia. Aceasta persoana este un suflet care se preface ca are cele mai bune interese in minte incercand sa ne controleze si sa ne foloseasca in avantajul sau.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro