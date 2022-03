Nu cauta dragostea in alta parte. Ea este ascunsa adanc in sufletul tau

Nu exista dragoste mai mare decat dragostea pentru tine insati. Nu exista iubire care sa te faca sa iti simti sufletul implinit este iubirea pentru tine insati.

Pierzi nopti gandindu-te ca faci ceva gresit si ca trebuie sa repari tot ce este distrus in viata ta. Insa ceea ce inca nu stii este faptul ca singura modalitate adevarata de a depasi durerea pe care o simti in aceste momente este sa te iubesti. Pentru ca dragostea exista inca in viata ta… ea este ascunsa adanc in sufletul tau.

