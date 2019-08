Minore traficate la Caracal: O victimă vorbește despre cum a fost ignorată de polițiști

Jurnaliștii de la Libertatea au descoperit o rețea de trafic de persoane în Caracal, după ce, în ultima lună, dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu a devastat întreaga țară. Modul în care Poliția Română a gestionat apelul făcut de Alexandra la 112 înainte să fie ucisă a determinat-o pe Oana* (pseudonim folosit pentru a proteja identitatea victimei) să vorbească despre perioada în care a fost ținută cu forța în casa unui proxenet, violată, șantajată și obligată să întrețină relații sexuale cu diverși indivizi, la vârsta de 16 ani.

Oana este doar una dintre cele 16 minore din dosarul de trafic sexual a clanului „Cocoș', judecat între 2012 și 2017. Oana s-a hotărât să vorbească în urma dramei Alexandrei și a Luizei, după ce a realizat că cetățenii nu se pot baza pe ajutorul autorităților sau pe justiție nici măcar în ziua de azi. Astfel, a luat decizia de a-și spune povestea în speranța că se va produce o schimbare în acest sens, în modul în care autoritățile reacționează la și în cele din urmă judecă strigătele de ajutor ale femeilor abuzate.

Cu adevărat cutremurător este faptul că Oana nu s-a simțit captivă doar în rețeaua de traficanți, ci și în societate, ajungând lipsită de orice speranță când a văzut cum nimănui din jur nu-i pasă de ceea ce se întâmplă și nu acționează în vreun fel pentru a-i reda libertatea, chiar și după ce a reușit să scape și să vorbească despre tot ce i s-a întâmplat. De la prieteni, familie, colegi, vecini și polițiști, cu toții au ajuns să o blameze și să considere că, de fapt, ea se prostituează consimțit și de plăcere.

În materialul realizat de colegii noștri de la Libertatea, Maria Andrieș, Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea și Cătălin Tolontan, Oana începe prin a povesti cum a început cea mai groaznică lună din viața ei: „La 16 ani, am plecat într-o seară la discotecă, cu Vizante Cătălin, care mi-era prieten din copilărie – când eram mici duceam împreună vacile la păscut. La discotecă, un bărbat m-a văzut cu Vizante Cătălin, cu Lăutaru Marinel, zis Puiu', și cu Bogdan, zis Cocoș', și m-a întrebat: Tu nu ești fata lui Simona? Ba da. Și mi-a zis: eu sunt vără-su, hai să te duc acasă, nu rămâne cu ăștia aici, că ei au fete la produs. Nu l-am crezut, aveam încredere în Cătălin, tovarășul meu din copilărie, așa că am rămas cu ei la discotecă. La un moment dat, mi-au zis să trecem pe acasă pe la Cocoș, să o luăm și pe soția lui. Când am ajuns acolo, Lăutaru Marinel și Cătălin Vizante au zis că ies până în oraș. Eu i-am cerut lui Cătălin să mă ia cu el, dar el a insistat să îl aștept în casa aia, cu soția lui Cocoș și încă o fată de-o seamă cu mine. Cred că în noaptea aia mi-au pus ceva în băutură, că nu îmi amintesc cum am adormit.”

Oana continuă prin a povesti cum i s-a luat telefonul și i s-a interzis să plece, auzind-o chiar pe soția lui Cocoș spunându-i: „Tu chiar ești proastă? Tu chiar nu realizezi că ai fost răpită? De-aici nu mai scapi!'. Din acea zi, Oana a fost obligată să se prostitueze, fiind violată, șantajată și amenințată că filmulețul în care Cocoș întreține relații sexuale cu ea (metodă cunoscută de șantaj, prin care proxeneții se asigură că fetele vor pricepe că nu au nicio șansă să scape sau să-și reia viața de dinainte de a intra în rețea) va fi făcut public. În tot acest timp, mama Oanei era plecată la muncă în străinătate, iar tatăl ei era dependent de alcool, și având în vedere că ea petrecerea mult timp la casa bunicilor săi, tatăl ei nu s-a gândit nici măcar o clipă că ar putea fi în pericol.

Oana a avut nenumărate încercări de a scăpa din casa lui Cocoș, rugându-se în mod repetat de bărbații care plăteau pentru sex cu ea să o salveze. După ce a conștientizat că libertatea nu îi va fi redată de un bărbat care se afla acolo cu un scop bine definit, a știut că trebuie să fugă. Atât de ușor de spus, atât de greu de făcut. Oana a fost prinsă și bătută până a leșinat. Vecinii vedeau și se uitau în altă parte. La poliție știa că nu poate apela pentru că doi dintre polițiști erau clienți fideli colegei sale, Carla. La fel și un pompier. După o lună și jumătate, mascații au pătruns în casă, iar Cocoș a ajuns la închisoare (primind pedeapsă pentru 10 ani, însă a murit la câteva luni în pușcărie). Cu toate acestea, după audierea a 30 de tinere care fuseseră forțate să întrețină relații sexuale, Lăutaru Marinel și Cătălin Vizante au primit pedepse cu suspendare, ajungând în scurt timp din nou în libertate.

În același an, Oana a fost violată de verișorul iubitului ei. Un vecin a sunat la poliție, însă reacția forțelor de ordine ne lasă cu un gust amar și multă frustrare. „Într-o seară, mă duceam la magazin și am trecut prin dreptul porții lui. M-a luat de păr, mi-a aruncat bicicleta peste gard și m-a băgat în casă. Au vrut să-l oprească maică-sa și bunică-sa, dar le-a zis: hai marș de aici, că vă omor și pe voi. Mi-a dat două palme, un pumn în barbă, mi-a dat un crac de la blugi jos și o cizmă. Aveam geaca pe mine, gluga în cap, era iarnă. Un vecin a sunat la poliție, că l-a văzut pe ăsta când m-a tras în casă și și-a dat seama. Și Poliția l-a prins pe ăsta în fapt și a bătut la fereastră. S. a stins becul, m-a prins lângă el și mi-a zis: spui că a fost totul de bunăvoie. Dar eu le-am spus adevărul polițiștilor, iar unul dintre ei, Florescu, mi-a zis: da ce, ție nu ți-a plăcut?”

Atitudinea autorităților, așa cum și-o amintește Oana, este din păcate similară cu felul în care se comportă oamenii legi în multe cazuri în care femeile abuzate într-un fel sau altul cer ajutor. În ultimele săptămâni, după valul de furie legat de dispariția Alexandrei Măceșanu, din ce în ce mai multe femei au inundat spațiul public cu mărturisiri care poate că nu sunt la fel de șocante ca cea a Oanei, dar care arată, din nou și din nou, că misoginismul extins sistemic afectează în orice clipă siguranța femeilor.

Acum, Oana este căsătorită și locuiește departe de satul Dioști, însă nimic din ceea ce a trăit la 16 ani nu a dispărut. Starea ei psihică a fost profund afectată, iar absolut tragic este faptul că, de atunci, nu s-a produs nicio schimbare. Tinerele continuă să fie hărțuite, abuzate, violate, ucise. Autoritățile continuă să se instaleze comod și să nu le creadă.

