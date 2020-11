Marziyeh Ebrahimi și drumul de la victimă la luptătoare

Marziyeh Ebrahimi era o tânără ca toate celelalte din Isfahan, orașul din Iran în care s-a născut, până pe 15 octombrie 2014. Lucrează ca moașă, iar în ziua în care viața i s-a schimbat pentru totdeauna, declara ea pentru o publicație din țara sa, „oricine se temea de atmosfera din oraș. Nu auzisem știrile, dar trei persoane mai fuseseră atacate cu acid înaintea mea. Chiar dacă aș fi știut asta, tot aș fi ieșit. Se pare că oamenii nu iau în considerare astfel de pericole când este vorba despre ei. Lucram în Naeen atunci. Aveam un consult la dentist în Isfahan. Străzile erau aglomerate. Când am ajuns pe strada Towhid, mă gândeam doar că trebuie să găsesc un loc de parcare. Îmi era puțin cald. Am deschis geamul și nu știu ce s-a întâmplat după. Nu am auzit sunetul unei motociclete sau vreo persoană. Am simțit doar ca și cum fața mi-ar fi fost arsă cu apă fierbinte.”

Atacul cu acid din partea a doi agresori care nu au fost prinși niciodată a schimbat-o pe Marziyeh Ebrahimi, care încă e confuză, ani mai târziu, în legătură cu incidentul. „Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Nu știam ce mi s-a întâmplat. Mi-am dat seama după senzația de arsură că e acid. Nu știam ce să fac. Nu știam dacă trebuie să îmi dau cu apă pe față sau nu. Doar țipam. Oamenii m-au văzut țipând la volan, dar nu știau ce s-a întâmplat. Au chemat o ambulanță care m-a dus la spital. După aceea, poliția a demarat o anchetă.”

Într-adevăr, Marziyeh Ebrahimi era a patra victimă a unui atac cu acid în Isfahan, și fusese, aparent, atacată pentru că îndrăznise să conducă o mașină. Drepturile femeilor sunt puține în Iran, iar victorii mici pentru activiste, precum permiterea accesului pe stadioane unde au loc mari evenimente sportive, pălesc în comparație cu crimele de onoare practicate în țară sau cu alte încălcări flagrante ale drepturilor omului care le afectează disproporționat pe femei.

Celelalte victime ale unor atacuri cu accid recente fuseseră Soheila Jorkesh, Mina Azadeh și Somayyeh Mesmarian. Pentru Marziyeh Ebrahimi a durat o vreme să își reia viața. „Nu mi-am părăsit casa șase luni după atac”, mărturisea ea într-un interviu. „Până la urmă am ieșit, în timpul sărbătorilor de anul nou din acel an. Mi-am spus: ‘E destul. Ridică-te!’. La început nu mă simțeam bine și eram nervoasă. Spuneam tuturor că am fost victima unui atac cu acid. În același timp, îmi spuneam: ‘Nu obișnuiai să te porți așa. Ce ai devenit?’.”

I-a fost alături Negar Masoudi, care a realizat și un documentar despre viața lui Marziyeh, și care a realizat și o expoziție foto – un semnal prin care spune că a încercat să le arate și altora că cei care au atacat-o cu acid pe Marziyeh au vrut, de fapt, să o elimine din societate ca femeie independentă, să dea o lecție pentru a le îndepărta pe femei din viața socială. „Prin intermediul fotografiilor, am vrut să le spun că nu au putut face asta cu Marziyeh și cu alte femei ca ea.”

Acum, cele două militează pentru implementarea unei legi care ar interzice vânzarea și cumpărarea de acid. Au discuții cu parlamentari și cu foste victime și încearcă să adune sprijin pentru inițiativa lor. La vernisarea expoziției, Marziyeh spunea despre experiența prin care a trecut: „Acidul e acolo ca să te elimine din viață. Atacatorul vrea să îți spună că nu te poți îndrăgosti, nu poți deveni mamă, nu poți să lucrezi sau să faci parte din societate. Atacatorul vrea să îți spună că, de acum încolo, oricine te vede nu o să te placă. Dar am fost surdă în fața acestor cuvinte. Am spus tuturor că nu vreau să fiu și nu sunt o victimă.”

Nunta lui Marziyeh Ebrahimi cu logodnicul său, Mehrdad, care i-a fost alături în tot acest timp, a devenit virală pe social media în Iran. Privit la fel ca nunta unor celebrități, evenimentul a arătat, de fapt, că mentalitățile sunt gata să se schimbe – și susținerea a venit și din partea vedetelor locale, precum Navid Mohammadzadeh, un actor cunoscut care a jucat rolul unui atacator cu acid într-unul dintre filmele sale.

Iar Marziyeh, deși nu știu nici astăzi cine a atacat-o, continuă să militeze, astfel încât alte femei să nu fie nevoite, ca ea, să devină victime înainte de a fi luptătoare.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro