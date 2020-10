Mesajul transmis de Chrissy Teigen, după ce a suferit o pierdere de sarcină

Chrissy Teigen, în vârstă de 34 de ani, a făcut prima declarație de când a suferit o pierdere de sarcină.

În postarea făcută pe Instagram, Chrissy Teigen a republicat mesajul emoționant scris de soțul ei, John Legend. „Suntem tăcuți, dar suntem în regulă. Vă iubim pe toți atât de mult”, a scris Chrissy Teigen pe Instagram.

John Legend a interpretat piesa Never Break în cadrul premiilor Billboard Music Awards 2020, pe care i-a dedicat-o soției sale și a publicat un mesaj în care îi admiră forța cu care a trecut prin acele clipe extrem de dificile. „Am o admirație deosebită pentru forța cu care ai trecut prin cele mai dificile momente. Am trăit miracolul, puterea și bucuria acestui dar, iar acum suntem profund mișcați de fragilitatea lui (…) Am scris acest cântec pentru că am credința că atâta timp cât ne vom afla pe acest pământ ne vom ține de mână în orice moment bun sau rău și că vom trece orice test”, a scris John Legend.

Acum câteva zile, Chrissy Teigen și John Legend au fost fotografiați pentru prima dată împreună în Los Angeles, de când au mărturisit momentele dificile pe care le-au traversat. Chrissy nu s-a ferit să împărtășească fanilor drama prin care a trecut familia sa, postând pe Instagram câteva imagini devastatoare și un mesaj despre Jack, așa cum îl numiseră pe băiețelul lor.

John Legend și Chrissy Teigen anunțaseră în luna august prin intermediul videoclipului piesei artistului, Wild, că vor deveni părinți pentru a treia oară. Încă de atunci, Chrissy și-a ținut la curent fanii cu privire la evoluția sarcinii, dar și problemele pe care le-a întâmpinat.

După ce Chrissy Teigen a făcut această mărturisire dureroasă, numeroase vedete și-au arătat susținerea, cum ar fi Kim Kardashian, Paris Hilton, Channing Tatum, Gabrielle Union, Viola Davis și Selma Blair.

Foto: Instagram

