Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta

Relația ta e sub lupă permanent, iar partenerul parcă dă câte un examen în fiecare zi. Impactul asupra cuplului? Unul negativ, desigur.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Îți analizezi foarte mult relația și partenerul? De ce e important să nu mai faci asta

Să fii vigilentă, atentă, să analizezi în detaliu totul e o abilitate antrenată de foarte multă vreme, încă din adolescență sau poate chiar copilărie. Prietenele tale mereu vin la tine pentru un sfat pertinent sau o perspectivă obiectivă, rațională, o analiză la rece, tăioasă a relațiilor lor. Iar asta a fost o altă formă de validare externă care ți-a întreținut acest comportament.

Un alt beneficiu secundar care l-a menținut de-a lungul anilor? Iluzia controlului și a puterii. Dacă faci această analiză nu vei fi luată pe nepregătite, nu vei avea un șoc, nu vei suferi în exces. Vei știi cum să-ți protejezi relația sau pe tine, vei avea dovezile că ai ales bine sau prost partenerul de cuplu. Dar soluția aceasta nu este câștigătoare nici pe departe, căci nu este o evaluare din partea ta sănătoasă, ci dintr-un mecanism de a face față.

E obositor și dureros

Să fii un polițist sau un detectiv care nu iese niciodată din tură e de-a dreptul epuizant. Mintea ta rulează iar și iar analize peste analize care te consumă și care ele însele îți trezesc anxietatea. Nu te rănește ceva ce chiar a făcut partenerul, ci ceva ce ar putea face cândva în viitor. Este exact povestea drobului de sare pe care ai auzit-o în copilărie.

Nu ești concentrată pe a construi

Și cum ai putea să îți duci autentic energia și eforturile către construcția unui viitor frumos cu partenerul tău când tu ești atentă doar la ceea ce face el rău sau ar putea face la un moment dat. Nu ești concentrată pe prezent și pe ce este bun între voi, ci pe a găsi defecte, minusuri prin care să îți confirmi că nu este omul potrivit pentru tine.

Amplificarea

Iar atenția excesivă pe defecte sau greșeli este cea care te face să și amplifici anumite situații, să le dai o conotație mult mai mare și mai importantă decât au ele în realitate. Din nou, nu te rănesc faptele partenerului ci interpretarea lor exagerată pe care o faci chiar tu. Iar partenerul sigur că este dispus să te securizeze, să te reasigure de câteva ori, până când și asta va deveni frustrant pentru el.

Să-ți demonteze scenarii care îl prezintă ca pe un personaj negativ, un răufăcător care nu ține cont de tine și de nevoile tale și vrea doar să îți facă rău, deși în realitate nimic nu dovedește asta. Amplificarea mai are și o componentă a rigidității, când nu poți da dovadă de flexibilitate în situații când asta e chiar necesar. Și nici negocierea nu intră în discuție, este ori varianta ta aplicată la literă, ori deloc. Proces în care nu ții tu cont de nevoile partenerului.

Antrenarea criticii

Dacă începi și cauți activ găsești. Și nu dovezi că te înșeală, are adicții sau ce alte teme ar fi pentru tine punctul în care să inițiezi despărțirea. Ci mici și banale minusuri în legătură cu care să îți critici zilnic partenerul, iar asta să creeze o constantă atmosferă tensionată.

Citește și:
Cum pierzi posibilitatea de a avea o relație sănătoasă chiar încă din primele luni de dating

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Lifestyle
Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat
Controversă de proporții în lotul național de gimnastică! Denisa Golgotă face acuzații grave de bullying: "Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă"
Lifestyle
Controversă de proporții în lotul național de gimnastică! Denisa Golgotă face acuzații grave de bullying: "Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă"
Filme biografice de neratat despre celebritățile de la Hollywood și industria cinematografică
Lifestyle
Filme biografice de neratat despre celebritățile de la Hollywood și industria cinematografică
Cum pierzi posibilitatea de a avea o relație sănătoasă chiar încă din primele luni de dating
Lifestyle
Cum pierzi posibilitatea de a avea o relație sănătoasă chiar încă din primele luni de dating
Credințe greșite despre iertare care îți pot sabota relația de cuplu
Lifestyle
Credințe greșite despre iertare care îți pot sabota relația de cuplu
Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea
Lifestyle
Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea
Libertatea
Anunțul făcut de Anca Dumitra după trei ani de căsnicie cu Manfred Spendier. „La noi sunt și culturi diferite. Dinamica unui cuplu se schimbă”
Anunțul făcut de Anca Dumitra după trei ani de căsnicie cu Manfred Spendier. „La noi sunt și culturi diferite. Dinamica unui cuplu se schimbă”
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Vedeta a fost în centrul atenției
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Vedeta a fost în centrul atenției
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Alimentul de care Fuego nu se atinge. A renunțat total la el. „Aveți grijă! Cel mai nociv pentru ființa umană. Vă îmbolnăviți”
Alimentul de care Fuego nu se atinge. A renunțat total la el. „Aveți grijă! Cel mai nociv pentru ființa umană. Vă îmbolnăviți”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
catine.ro
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din lifestyle
Ești de acord cu tot ce spune sau propune partenerul și de fapt asta te frustrează? Cum înveți să fii tu o prioritate în viața ta
Ești de acord cu tot ce spune sau propune partenerul și de fapt asta te frustrează? Cum înveți să fii tu o prioritate în viața ta
Lifestyle

Până acum o prioritate au fost partenerul și relația, și ai realizat că ai uitat de tine. Cum poți redeveni importantă tu în viața ta.

+ Mai multe
Nu este genul care comunică? Semne că partenerul tău este foarte nemulțumit și relația devine mai șubredă
Nu este genul care comunică? Semne că partenerul tău este foarte nemulțumit și relația devine mai șubredă
Lifestyle

Este foarte nemulțumit, iar asta pune în pericol relația de cuplu. Nu îți spune direct, însă comportamentul său este grăitor.

+ Mai multe
Așteptări nerealiste care creează adevărate capcane în relația de cuplu
Așteptări nerealiste care creează adevărate capcane în relația de cuplu
Lifestyle

Așteptările nerealiste sunt o modalitate prin care te rănești singură, și nu-ți evaluezi corect partenerul sau relația.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC