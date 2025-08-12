Întrebări care clarifică dacă ești pregătită sau nu pentru o nouă relație de cuplu

E firesc să îți dorești o relație de cuplu. Izolarea, respingerea intimității emoționale, evitarea de a intra în relații de cuplu, de a cunoaște pe cineva cu care există șansa să se dezvolte o relație, toate sunt modalități prin care îți eviți rănile emoționale de abandon sau deprivare emoțională. Conectarea emoțională e o nevoie firească, iar alegerea de a începe o nouă relație de cuplu nu este mereu maniera sănătoasă de a împlini această nevoie, ci are legătură cu alte mecanisme interioare.

Este dovada ambiției?

Vrei neapărat o anumită persoană. Iar orientarea ta exclusivă către aceasta, insistența, perseverența cu care îl cauți pe omul respectiv se transformă într-o vânătoare. Îl dorești deoarece este indisponibil, deoarece nu a fost fermecat de tine din prima, deoarece a-l câștiga este similar cu un premiu și cu o formă de validare. Ești bună, valoroasă, importantă deoarece l-ai făcut să cedeze. Statutul său social, financiar, profesional te-ar pune pe tine într-o lumină bună.

Ai intrat într-o competiție?

Nu te interesa în mod deosebit, ba chiar te lăsa rece și nu ți-a trecut vreodată prin gând că ai putea fi într-o relație cu el. Dar când a devenit interesat de o amică, o colegă, ori aceasta și-a exprimat interesul față de el, brusc ai început să-l privești cu alți ochi. Iar noua perspectivă s-a transformat într-o competiție declarată sau desfășurată ceva mai discret. El pe tine trebuie să te placă, pe tine trebuie să te vrea.

Vrei să fii ca fostul partener?

Uneori când fostul partener demarează o nouă relație de cuplu e ca și cum a fost apăsat un buton al relației și la tine. Nu vrei și nu trebuie să fii mai prejos decât el. Aceasta să fie într-o relație și tu singură? E rușinos, e ca și cum tu i-ai fi inferioară, mai prejos decât el. Iar alegerea de a fi în cuplu este un fel de spălare a imaginii sau un mesaj cum că și tu ești bine, fericită, ai mers mai departe. Ca și cum nu poți fi bine dacă nu ești alături de un partener. De investigat ce simți cu adevărat față de fostul iubit și cât de importantă este pentru tine opinia oamenilor în general, în ce fel gura lumii îți ghidează viața și alegerile.

Este o alegere din singurătate?

Îți place de tine așa cum ești lângă acest partener cu care tatonezi o relație de cuplu? Simți că lângă el poți evolua, îți lasă spațiu pentru asta, te susține? Îți place cum este el ca om, ca întreg, cu toate calitățile dar și defectele sale? Ori mergi pe premisa că ce ți se pare deranjant vei schimba tu până la urmă la el și va ajunge la un moment dat la forma dorită de tine? Singurătatea a devenit apăsătoare și mai degrabă el umple un gol? Singurătatea ți se pare mai rea decât o relație de slabă calitate și alegi răul cel mai mic?

Tu știi ce vrei?

La nivel cât se poate de concret, atât de la tine, cât și de la un partener. Adică în ce fel vrei să trăiești, cum să ai grijă de tine și atunci când ești singură și când ești în cuplu. Care sunt limitele de netrecut în cuplu, ce ritm relațional ar fi ok pentru tine.

