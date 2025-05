Ilie Bolojan explică sprijinul acordat lui Nicușor Dan pentru funcția de președinte al țării: „Mă gândesc la România stabilă”

Ilie Bolojan, aflat în postura de președinte interimar al României, a făcut publică opțiunea sa de vot în favoarea lui Nicușor Dan, candidatul aflat în cursa prezidențială. Decizia a atras critici din partea celor care consideră că șeful statului, chiar și cu mandat temporar, ar trebui să mențină o neutralitate strictă, în spiritul echilibrului constituțional.

Într-o perioadă marcată de diviziuni politice accentuate, Bolojan nu s-a limitat la un simplu mesaj de susținere. El a participat activ în campanie, fiind prezent atât alături de Nicușor Dan, cât și, anterior, în sprijinul lui Crin Antonescu, fostul lider liberal și candidat susținut de o coaliție destructurată între timp.

Vorbind despre motivația sa, președintele interimar a insistat asupra valorilor promovate de candidatul susținut, punctând direcția pe care o vede necesară pentru viitorul țării:

În intervenția sa din podcastul Rock FM, Bolojan a comentat și lipsa de reprezentare pentru alegătorii moderați, sugerând că aceștia au fost abandonați într-o confruntare dominată de tabere radicalizate. El a remarcat că „moderații au rămas fără candidați”, iar că lupta electorală este purtată între grupuri cu „electorate foarte arțăgoase”.

Ulterior, întrebat despre implicarea directă în campanie, Bolojan a respins ideea că ar fi încercat să influențeze electoratul în mod abuziv:

„Nu am încercat să le influenţez votul, n-am încercat să mut voturile cu plasa, ca şi merele dintr-o parte în alta, că nu se poate face acest lucru”.

Pe fondul tensiunilor sociale și al fragmentării politice, Bolojan susține că tăcerea sau abținerea nu mai reprezintă opțiuni viabile pentru cei aflați în funcții de decizie. Potrivit lui, asumarea publică a unei poziții devine o obligație morală în astfel de contexte: „Când eşti pe o funcţie publică, când ai o responsabilitate publică, eu cred că în astfel de situaţii e greu să rămâi neutru, nu prea poţi să rămâi neutru, cu toate dezamăgirile, cu toate supărările”.

După ce în mediul online a circulat și a devenit virală o așa-zis diplomă de Bacalaureat a lui Nicușor Dan, acesta și-a arătat în direct la TV diploma originală, pentru a pune capăt speculațiilor conform cărora ar fi obținut note mici.

Nicușor Dan a fost prezent luni, 12 mai, la Digi24, acolo unde ar fi trebuit să aibă loc o dezbatere alături de George Simion, contracandidatul său extremist și liderul partidului AUR. Acesta din urmă nu a mai participat, iar candidatul independent și actualul primar al Bucureștiului a arătat în direct la TV diploma sa originală de Bacalaureat, după ce în ultimele zile a devenit virală o imagine falsă cu notele pe care le-ar fi obținut la examene.

„Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de Bacalaureat. Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (…) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu, în dreapta, și aici, în stânga, la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova, pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a declarat Nicușor Dan în direct la postul de televiziune Digi24.