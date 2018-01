Îi lași pe cei din jur să ia decizii pentru tine? 7 indicii care demonstrează acest lucru

Simplul fapt că știm că am putea face ceva care îi va deranja pe cei dragi, ne copleșește.

Dacă acest obicei continuă destul de mult timp, poți realiza într-o zi că nu îți trăiești propria viață. Chiar dacă oamenii nu îți spun în mod direct ce să faci, subconstient, încă încecri să le faci pe plac. Iată câteva semne că ai mai puțin control asupra vieții tale decât îți dai seama.

1. Ești indecisă

Mulți oameni sunt nehotărâți pentru că s-au obișnuit ca alții să ia decizii pentru ei. Această nehotărâre te poate forța să faci ceea ce vor alții, pentru că îți este atât de greu să îți dai seama ce îți dorești. Dacă îți este dificil să iei și cea mai mică decizie, poți fi ușor controlat de cei din jur.

2. Te îndoiești de propria-ți persoană

Oamenii care au foarte multe îndoieli, tind să piardă cel mai ușor controlul asupra vieții lui. Dacă nu ai încredere în abilitățile tale de a face alegerile corecte, vrei prefera să te bazezi pe deciziile pe care le iau cei din jur în locul tău.

3. Spui „OK” mereu

Este ok să nu fie totul ok, mereu. Și dacă spui OK la tot ceea ce îți propun ceilalți, șansele sunt să îți neglijezi propriile dorințe.

Afirmând constant că ești de acord cu orice decizie, ca nu te interesează și că îți convine orice variantă, poate lăsa impresia că nu îți pasă de ce se întâmplă cu propria ta viață. Data viitoare când ești ți se pune o întrebare, indiferent că este vorba despre ce îți dorești să mănânci la cină sau despre cum să gestionezi bugetul firmei la care lucrezi, încearcă să ai o opinie. Compromisul face parte din viața tuturor, dar dacă pentru tine totul este mereu OK, atunci cu singuranță există o problemă.

4. Respingi oamenii

Respingem adesea oamenii pe motiv că ne „obligă” să face lucruri pe care nu ni le dorim, când, de fapt, noi suntem cei vinovați că le-am permis atâta timp să ne spună ce să facem. În loc să creezi aceste bariere între tine și cei din jurul tău, înceară să iei viața în propriile mâini.

5. Nu știi ce vrei

Dorințele celorlalți îți vor dicta viața dacă nu știi să vorbești pentru tine. Secretul pentru a evita să îi lași pe ceilați să ia decizii pentru tine este să fii în permanentă legătură cu propriile tale nevoi.

6. Simți că ești o victimă

Dacă nu accepți că ceea ce ți se întâmplă este urmarea comportamentului tău și a propriilor tale alegeri, vei simți că ești în postura de victimă și vei da vina mereu pe cei din jur. Până nu vei înțelege că trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru modul în care îți trăiești viața, vei pune această abilitate în mîinile celor din jur.

7. Interacțiunile sociale te consumă

Atunci când îți trăiești viața după regulile altora, socializarea pare un chin. Deci cum începi să îți trăiești viața pe baza propriilor tale decizii, în condițiile în care societatea ne forțează să trăim după regulile altora? Probabil că sentimentul de vină nu va dispărea, însă, cu timpul, vei învăța să treci peste acest lucru și vei reuși să iei propriile decizii, fără să te simți vinovat.

Text: Mădălina Preda

Foto: Imaxtree