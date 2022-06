Gestul care te scoate din minți de fiecare dată când partenerul vine acasă. Cum să înțelegi bărbații

La un moment dat circula pe Facebook o glumă: Cum să înțelegi femeile, volumul 1 – desenată o carte imensă, cu milioane de pagini. Cum să înțelegi bărbații era o broșurică subțire. Pentru a ne înțelege pe noi și sexul opus, e necesar să ne dăm seama care ne sunt nevoile, după ce mecanisme funcționăm. Iar diferențele dintre bărbați și femei chiar sunt reale, nu doar la nivel anatomic.

Acceptă că suntem diferiți, primul pas pentru cum să înțelegi bărbații

Susținem și promovăm egalitatea între sexe, un subiect foarte dureros nu doar în România, ci și în Occident. Știm că bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile, ambii pe aceeași poziție. Că există această discriminare legată de maternitate. Și să nu uităm de scandalul din 2018 când Mark Wahlberg a fost plătit cu 1,5 milioane de dolari pentru a filma din nou scene din All The Money In The World. Pentru același job Michelle Williams a primit 1000 de dolari.

Wahlberg a fost gentleman și a donat banii pentru susținerea victimelor hărțuirii sexuale și abuzurilor. Vei spune că, uite, se întâmplă și la case mai mari. Pentru a învăța cum să înțelegi bărbații este important să nu transformi acest suntem egali în suntem identici. Pentru că femeile și bărbații nu sunt nici pe departe identici, iar de aici capcana multor frustrări și conflicte în cupu.

Cum să înțelegi bărbații? Câteva diferențe de bază

Care este prima diferență izbitoare? Cât de mult vorbesc femeile, nu? Clasic! Ei bine, se pare că o femeie vorbește pe zi circa 20.000 de cuvinte, pe când un bărbat 7000. Dacă ai norocul ca partenerul tău să lucreze în vânzări, e posibil să-și epuizeze cuvintele mult mai devreme decât ți-ai dori. Bărbații au vedere 3D, noi femeile 2D, de aceea rotim harta când devenim copiloți sau ajutor la orientare (unde, da, ei se pricep mai bine). Femeile au vedere periferică, pe când bărbații vedere tip tunel, și văd departe. Noi stăm grozav la capitolul atenție distributivă, bărbații poți face lucrurile pe rând.

Așa că dacă tu vorbești cu el și în același timp se uită la televizor, nu te ignoră că vrea sau că nu te iubește. Pur și simplu nu e capabil să fie atent la două lucruri în același timp. L-ai rugat să-ți dea untul din frigider și te enervează că nu-l găsește? Mintea lui nu caută pachetul cu unt, forma dreptunghiulară, ci cuvântul unt! Și dacă nu îl vede… Când apare o problemă femeia simte nevoia să vorbească despre ea, să se ventileze. Bărbatul trage obloanele mentale și emoționale, iar să discute este fix ultimul lucru pe care și-l dorește. Preferă să rumege în liniște, singur. Cum să înțelegi bărbații mai e o misiune imposibilă? Tu ai o problemă. În loc să te asculte, sare direct cu o multitudine de soluții, pentru că astea sunt setările din fabrică ale bărbaților. Setări care includ și nevoia de libertate, ce uneori intră în contradicție cu nevoia de conectare a femeii. Secretul? Dozajul, înțelegerea unuia pentru celălalt și adaptarea astfel încât să ne satisfacem reciproc nevoile în cuplu.

De ce te ignoră când vine de la serviciu. Cum să înțelegi bărbații

În primul rând aș vrea să îți recomand cărțile scrise de Allan Pease sau John Gray. De asemenea, pe internet găsești și video savuroase, dar foarte utile, cu cei doi. Cărțile lor sunt ușor de citit, o lectură plăcută seara sau în diminețile leneșe de weekend. Abordează diferențele dintre bărbați și femei, momentele tensionate în cuplu. Ce poți face pentru ca relația ta să funcționeze mai bine. În Marte și Venus împreună pentru totdeauna, dr. Gray aduce în discuție o problemă aparent banală, dar care ne apasă iremediabil butonul abandonului.

Partenerul tău vine acasă, tu abia așteptai să îl vezi, să stați de vorbă, iar el se retrage la televizor. Joacă un joc pe calculator, butonează tableta, orice mai puțin să interacționeze cu tine. Așa că te simți neglijată, ignorată, abandonată. Vrei să discuți cu el, el nu are chef sau îți răspunde onomatopeic, iar de aici până la o ceartă serioasă nu mai e mult. Cum să înțelegi bărbații când ei sunt așa de insensibili? Nu e insensibil, ci are nevoie de o perioadă de… detox, mai precis apelează la fenomenul de peșteră.

Ce e de făcut

Ca să se poată decupla de la serviciu, stresul de acolo, sarcinile aferente, și să se cupleze emoțional la tine și la relație, are nevoie de o perioadă de trecere. Pur și simplu pentru a face acest switch și a deveni disponibil pentru tine, trebuie să își golească și reseteze mintea. Unde? La televizor, tabletă, joc, reparat ceva sau ce alege el să facă… Acest fenomen de peșteră are o durată limitată și în mod cert nu este momentul potrivit pentru o discuție serioasă.

Ce poți face tu? Să înțelegi că acesta este un mecanism de funcționare a bărbaților, de autoreglare, nu o lipsă de implicare. Și să-l lași în pace. După ce a ieșit din peștera emoțională și practic și-a satisfăcut nevoia de distanță, următorul pas este să vină către tine și să vă ocupați împreună de nevoia ta de conectare. Cum știi când iese din peșteră? Discutați conceptul și setați un timp. Poate tu ai crezut că el este gata pentru tine, dar îți poate transmite clar că mai are nevoie să se adune și vine el către tine în 30 de minute. I-ai dat spațiu să-și hrănească nevoia, acum este rândul tău, pentru că în cuplu discutăm de reciprocitate.

