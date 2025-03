Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2025 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The Leopard

Bazat pe o carte considerată de mulți unul dintre cele mai importante romane italiene din toate timpurile, serialul Ghepardul spune o poveste fascinantă, care se derulează pe fondul revoluției din Sicilia din anii 1860.

În centrul poveștii se află Don Fabrizio Corbera, prințul de Salina, care duce o viață privilegiată, înconjurat de frumusețe. Cum Italia să îndreaptă către unificare și vechea aristocrație se simte amenințată, prințul realizează că viitorul familiei sale este în pericol și că are nevoie de noi alianțe, fiecare dintre acestea punându-i sub semnul întrebării principiile.

În cele din urmă, Don Fabrizio se confruntă cu o alegere imposibilă. El are puterea de a pune la cale o căsătorie între Tancredi, nepotul său, și bogata și frumoasa Angelica, un mariaj care ar putea pune la adăpost moștenirea familiei, dar care ar frânge inima Concettei, fiica lui preferată. Serialul va aborda într-o manieră modernă teme fără vârstă, precum puterea, dragostea și prețul progresului.

Premiera: 5 martie

Formula 1: Drive to Survive – sezonul 7

Fețe cunoscute revin în prim-plan, piloți de bază își trădează echipele și apar noi campioni într-unul dintre cele mai tumultuoase sezoane din istoria Formulei 1.

Premiera: 7 martie

The Electric State

Millie Bobby Brown și Chris Pratt joacă într-o aventură retrofuturistă despre o adolescentă orfană care își caută fratele dispărut în urma unei rebeliuni a roboților. Regizat de Anthony și Joe Russo, The Electric State îi are în distribuție pe Brown, Pratt, Ke Huy Quan (distins cu premiul Oscar), Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci (nominalizat la Oscar) și Woody Norman. Talentații Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate și Alan Tudyk sunt cei care dau glas roboților. Filmul este bazat pe romanul grafic al lui Simon Stålenhag. Christopher Markus și Stephen McFeely semnează scenariul.

Premiera: 14 martie

With Love, Meghan

Meghan Markle, ducesă de Sussex, invită prieteni și musafiri celebri la frumoasa reședință din California și oferă sfaturi despre gătit, grădinărit și ospitalitate.

Premiera: 4 martie

Medusa

Cineva vrea să o ucidă pe directoarea Bárbara Hidalgo. Va găsi ea vinovatul, în timp ce familia sa luptă dur pentru controlul imperiului lor de afaceri columbian?

Premiera: 5 martie

Larissa: The Other Side of Anitta

Starul pop brazilian Anitta își dezvăluie viața în acest documentar care explorează identitatea sa duală, luptele personale și parcursul în căutarea fericirii.

Premiera: 6 martie

Chaos: The Manson Murders

În august 1969, adepții lui Charles Manson au ucis șapte persoane la ordinul său. De ce? Descoperă o conspirație ce implică manipulare psihică, experimente CIA și crimă.

Premiera: 7 martie

American Manhunt: Osama bin Laden

Prezentând filmări rare și interviuri cu informatori CIA, acest serial documentar palpitant conturează urmărirea de proporții epice a lui Osama bin Laden.

Premiera: 10 martie

Welcome to the Family

O mamă singură și strâmtorată își adună familia ciudată pentru a păcăli un șef mafiot după ce tatăl ei înstrăinat și bogat moare și îi lasă înglodați în datorii.

Premiera: 12 martie

Adolescence

Un băiat de 13 ani e acuzat de uciderea unei colege, iar familia, terapeuta lui și inspectorul de caz vor să afle ce s-a întâmplat de fapt.

Premiera: 13 martie

Twister: Caught in the Storm

În mai 2011, o tornadă devastatoare a lovit orașul Joplin, Missouri. Prin imagini cutremurătoare de la fața locului, acest documentar arată un vârtej mortal din interior.

Premiera: 19 martie

Woman of the Dead: Sezonul 2

La doi ani după ce s-a răzbunat pentru moartea soțului ei, Blum a găsit o oarecare pace, dar secretele tind mereu să iasă la suprafață.

Premiera: 19 martie

Bet Your Life

Un jurnalist care scrie despre pariuri sportive rămâne fără bani și face echipă cu fantoma unui om de afaceri, care vrea să dezlege misterul uciderii sale.

Premiera: 20 martie

The Residence

Un dineu de stat la Casa Albă se transformă într-un loc al crimei, iar detectiva Cordelia Cupp trebuie să ancheteze zeci de angajați și invitați ca să prindă ucigașul.

Premiera: 20 martie

Go!

Un tânăr atlet primește o bursă de atletism care îi poate schimba viața, dar va reuși să-și urmeze visurile fără să se împiedice de propriile minciuni?

Premiera: 21 martie

Little Siberia

Credința unui pastor este zdruncinată atunci când un meteorit cade în orășelul său finlandez, impactul acestuia stârnind haos și intenții criminale în rândul enoriașilor.

Premiera: 21 martie

Caught

După moartea soțului ei, obsesia unei reporterițe renumite aflată în căutarea adevărului într-un nou caz amenință să-i distrugă reputația.

Premiera: 26 martie

Million Dollar Secret – episoadele 1-3

În această serial-concurs acerb, un milionar sub acoperire trebuie să se ascundă la vedere și să evite eliminarea pentru a păstra banii și a câștiga jocul.

Premiera: 26 martie

Gold & Greed: The Hunt for Fenn’s Treasure

Un bărbat excentric pe nume Forrest Fenn declanșează o adevărată vânătoare de comori atunci când ascunde un cufăr cu aur în Munții Stâncoși și lasă indicii într-o poezie.

Premiera: 27 martie

Survival of the Thickest – Sezonul 2

În timp ce brandul ei de styling câștigă popularitate, viața ei amoroasă nu merge prea bine. Mavis își asumă riscuri mari pentru a face valuri în lumea modei de lux.

Premiera: 27 martie

The Lady’s Companion

Angajată să găsească soți pentru trei surori bogate, însoțitoarea Elena Bianda intră într-o lume de scandaluri și intrigi amoroase de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Premiera: 28 martie

The Life List

Trimisă de mama sa într-o misiune de îndeplinire a dorințelor din copilărie, o tânără află secrete de familie, își găsește iubirea și se redescoperă.

Premiera: 28 martie

