Filme și seriale noi de văzut în luna decembrie 2025 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Jay Kelly

Jay Kelly, noul film al lui Noah Baumbach, nominalizat la Premiul Oscar, spune povestea celebrului actor de film Jay Kelly (George Clooney), care pornește într-o călătorie de autodescoperire, confruntându-se cu trecutul și prezentul, alături de managerul său devotat, Ron (Adam Sandler). Emoționant și plin de umor, grandios și intim totodată, filmul Jay Kelly își are acțiunea la granița dintre regretele vieții și momentele de glorie. Din distribuție mai fac parte Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton , Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge și Charlie Rowe.

Premiera: 5 decembrie

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Benoit Blanc (Daniel Craig) se întoarce pentru cel mai periculos caz al său de până acum, în al treilea și cel mai întunecat capitol al epopeii misterioase de crimă semnată de Rian Johnson.

Când tânărul preot Jud Duplenticy (Josh O’Connor) este trimis să-l asiste pe carismaticul și pasionalul Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), devine clar că lucrurile nu stau bine în rândul credincioșilor. Parohia modestă, dar devotată, a lui Wicks îi include pe: credincioasa doamnă Martha Delacroix (Glenn Close), îngrijitorul precaut Samson Holt (Thomas Haden Church), avocata tensionată Vera Draven (Kerry Washington), politicianul aspirant Cy Draven (Daryl McCormack), doctorul local Nat Sharp (Jeremy Renner), autorul consacrat Lee Ross (Andrew Scott) și violoncelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

După ce un asasinat brusc și aparent imposibil zguduie orașul, lipsa unui suspect evident o determină pe șefa poliției locale, Geraldine Scott (Mila Kunis), să colaboreze cu renumitul detectiv Benoit Blanc pentru a dezlega un mister care sfidează orice logică.

Premiera: 12 decembrie

Emily in Paris – Sezonul 5

Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily (Lily Collins) se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Însă, exact când totul pare să se așeze, o situație de la job ia o întorsătură greșită, iar consecințele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase și obstacole în carieră.

Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viață francez, până când un secret important amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reușește să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară și pregătită să îmbrățișeze noi oportunități.

Premiera: 18 decembrie

Stranger Things 5 – Volumul 2

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Volumul 1, disponibil acum

Volumul 2, din 26 decembrie 2025

Volumul 3, din 1 ianuarie 2026

All The Empty Rooms

În acest scurtmetraj documentar plin de emoție, un jurnalist și un fotograf surprind dormitoarele copiilor uciși în atacuri armate asupra școlilor, ca formă de comemorare.

Premiera: 1 decembrie

My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

Adam Sandler îl invită pe Dave în culisele turneului său de comedie, apoi discută cu acesta la NYU despre stand-up, roluri celebre și îndrăgita sa chitară Stratocaster.

Premiera: 1 decembrie

Troll 2

Când un trol nou și periculos le devastează ținutul natal, Nora, Andreas și primarul Kris pleacă în cea mai periculoasă misiune a lor de până acum.

Premiera: 1 decembrie

My Secret Santa

O mamă singură caută o slujbă. O stațiune de schi caută un Moș Crăciun. Deghizată în Moșul, îl poate Taylor păcăli pe șarmantul moștenitor al unui hotel să o angajeze?

Premiera: 3 decembrie

Lali: Time to Step Up

Vedeta pop Lali oferă perspective inedite în acest documentar intim despre evoluția ei artistică și descoperirea de sine în timpul primului său turneu pe stadioane.

Premiera: 4 decembrie

The Abandons

În Washingtonul anilor 1850, două femei puternice, una bogată și una săracă, dar loială, se luptă pentru supremație în Vestul Sălbatic.

Premiera: 4 decembrie

I Wish You Had Told Me

Un tânăr misionar descoperă secretul ascuns de tatăl său decedat, așa că decide să călătorească din Filipine în Spania în căutarea iubirii interzise a tatălui.

Premiera: 4 decembrie

Love and Wine

Moștenitorul unei podgorii renumite face schimb de vieți cu prietenul său pragmatic din copilărie ca să demonstreze că norocul lui la femei trece dincolo de portofel.

Premiera: 5 decembrie

The Making of Jay Kelly

De la cadrul de deschidere până la replica finală emoționantă, intră în culisele filmului alături de regizorul Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler și mulți alții.

Premiera: 5 decembrie

The New Yorker at 100

Jurnalism incisiv. Ficțiune definitorie. Benzi desenate umoristice. „The New Yorker” sărbătorește 100 de ani, trecând în revistă trecutul, prezentul și viitorul.

Premiera: 5 decembrie

The Night My Dad Saved Christmas 2

Directorul viclean al unei companii de jucării îl răpește pe Moș Crăciun, iar un tată și fiul său trebuie să-l salveze și să împiedice un dezastru de Crăciun.

Premiera: 5 decembrie

Masaka Kids, A Rhythm Within

Un scurt documentar plin de optimism, în care copiii de la un orfelinat din Uganda au parte de vindecare, răspândesc speranța și obțin gloria mondială cu videoclipuri virale.

Premiera: 9 decembrie

Simon Cowell: The Next Act

Simon Cowell e în căutarea următoarei trupe de băieți și riscă totul pentru a o găsi. Vor reuși acești tineri cântăreți să demonstreze că Simon încă mai are mână de aur?

Premiera: 10 decembrie

Man Vs Baby

Vine Crăciunul, iar un tată împiedicat are grijă de un penthouse luxos din Londra și, total neașteptat, de un bebeluș pierdut.

Premiera: 11 decembrie

City of Shadows

În Barcelona este găsit un cadavru atârnând în flăcări de una dintre cele mai emblematice clădiri ale lui Gaudí, iar un detectiv dizgrațiat trebuie să prindă ucigașul.

Premiera: 12 decembrie

Home for Christmas – Sezonul 3

Dorind să-și aline durerea care încă persistă de la Crăciunul trecut, Johanne își propune să se bucure de sărbători fără complicații amoroase. Sau cel puțin așa crede ea.

Premiera: 12 decembrie

What’s In The Box?

În acest show găzduit de Neil Patrick Harris, concurenții răspund la întrebări de cultură generală pentru a câștiga premii spectaculoase ascunse – sau pentru a le fura de la competiție.

Premiera: 17 decembrie

A Time For Bravery

Un psihanalist care prestează servicii în folosul comunității ajută un agent distrus de infidelitate. Împreună, ei vor înfrunta pericole și vor începe o nouă viață.

Premiera: 19 decembrie

Elway

Relatată chiar de el, povestea fundașului echipei Denver Broncos, John Elway, aprofundează visurile sale legate de NFL, dezamăgirile și revanșa de la Super Bowl.

Premiera: 22 decembrie

Sicily Express

În pragul Crăciunului, doi prieteni sicilieni împiedicați, care lucrează la Milano, descoperă un tomberon care îi teleportează la familiile lor în câteva secunde.

Premiera: 22 decembrie

King of Collectibles: The Goldin Touch – Sezonul 3

Cu vise de miliarde și un partener puternic, Ken Goldin se extinde la nivel global cu o colecție spectaculoasă de obiecte rare și descoperiri neobișnuite.

Premiera: 23 decembrie

Goodbye June

Helen Mirren joacă rolul unei mame bolnave, dar agere, care își coordonează sfârșitul, în debutul regizoral emoționant al lui Kate Winslet.

Premiera: 24 decembrie

Cover-Up

Acest documentar urmărește cariera legendarului jurnalist de investigație Seymour Hersh, ale cărui reportaje au dezvăluit mușamalizări de la My Lai până la Abu Ghraib.

Premiera: 26 decembrie

