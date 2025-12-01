Filme și seriale noi de văzut în luna decembrie 2025 pe Netflix

În luna decembrie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
Jay Kelly
VEZI FOTO
POZA 1 / 28

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Jay Kelly

Jay Kelly, noul film al lui Noah Baumbach, nominalizat la Premiul Oscar, spune povestea celebrului actor de film Jay Kelly (George Clooney), care pornește într-o călătorie de autodescoperire, confruntându-se cu trecutul și prezentul, alături de managerul său devotat, Ron (Adam Sandler). Emoționant și plin de umor, grandios și intim totodată, filmul Jay Kelly își are acțiunea la granița dintre regretele vieții și momentele de glorie. Din distribuție mai fac parte Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton , Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge și Charlie Rowe.

Premiera: 5 decembrie

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Benoit Blanc (Daniel Craig) se întoarce pentru cel mai periculos caz al său de până acum, în al treilea și cel mai întunecat capitol al epopeii misterioase de crimă semnată de Rian Johnson.

Când tânărul preot Jud Duplenticy (Josh O’Connor) este trimis să-l asiste pe carismaticul și pasionalul Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), devine clar că lucrurile nu stau bine în rândul credincioșilor. Parohia modestă, dar devotată, a lui Wicks îi include pe: credincioasa doamnă Martha Delacroix (Glenn Close), îngrijitorul precaut Samson Holt (Thomas Haden Church), avocata tensionată Vera Draven (Kerry Washington), politicianul aspirant Cy Draven (Daryl McCormack), doctorul local Nat Sharp (Jeremy Renner), autorul consacrat Lee Ross (Andrew Scott) și violoncelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

După ce un asasinat brusc și aparent imposibil zguduie orașul, lipsa unui suspect evident o determină pe șefa poliției locale, Geraldine Scott (Mila Kunis), să colaboreze cu renumitul detectiv Benoit Blanc pentru a dezlega un mister care sfidează orice logică.

Premiera: 12 decembrie

Emily in Paris – Sezonul 5

Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily (Lily Collins) se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Însă, exact când totul pare să se așeze, o situație de la job ia o întorsătură greșită, iar consecințele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase și obstacole în carieră.

Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viață francez, până când un secret important amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reușește să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară și pregătită să îmbrățișeze noi oportunități.

Premiera: 18 decembrie

Stranger Things 5 – Volumul 2

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Volumul 1, disponibil acum
Volumul 2, din 26 decembrie 2025
Volumul 3, din 1 ianuarie 2026

All The Empty Rooms

În acest scurtmetraj documentar plin de emoție, un jurnalist și un fotograf surprind dormitoarele copiilor uciși în atacuri armate asupra școlilor, ca formă de comemorare.

Premiera: 1 decembrie

My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

Adam Sandler îl invită pe Dave în culisele turneului său de comedie, apoi discută cu acesta la NYU despre stand-up, roluri celebre și îndrăgita sa chitară Stratocaster.

Premiera: 1 decembrie

Troll 2

Când un trol nou și periculos le devastează ținutul natal, Nora, Andreas și primarul Kris pleacă în cea mai periculoasă misiune a lor de până acum.

Premiera: 1 decembrie

My Secret Santa

O mamă singură caută o slujbă. O stațiune de schi caută un Moș Crăciun. Deghizată în Moșul, îl poate Taylor păcăli pe șarmantul moștenitor al unui hotel să o angajeze?

Premiera: 3 decembrie

Lali: Time to Step Up

Vedeta pop Lali oferă perspective inedite în acest documentar intim despre evoluția ei artistică și descoperirea de sine în timpul primului său turneu pe stadioane.

Premiera: 4 decembrie

The Abandons

În Washingtonul anilor 1850, două femei puternice, una bogată și una săracă, dar loială, se luptă pentru supremație în Vestul Sălbatic.

Premiera: 4 decembrie

I Wish You Had Told Me

Un tânăr misionar descoperă secretul ascuns de tatăl său decedat, așa că decide să călătorească din Filipine în Spania în căutarea iubirii interzise a tatălui.

Premiera: 4 decembrie

Love and Wine

Moștenitorul unei podgorii renumite face schimb de vieți cu prietenul său pragmatic din copilărie ca să demonstreze că norocul lui la femei trece dincolo de portofel.

Premiera: 5 decembrie

The Making of Jay Kelly

De la cadrul de deschidere până la replica finală emoționantă, intră în culisele filmului alături de regizorul Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler și mulți alții.

Premiera: 5 decembrie

The New Yorker at 100

Jurnalism incisiv. Ficțiune definitorie. Benzi desenate umoristice. „The New Yorker” sărbătorește 100 de ani, trecând în revistă trecutul, prezentul și viitorul.

Premiera: 5 decembrie

The Night My Dad Saved Christmas 2

Directorul viclean al unei companii de jucării îl răpește pe Moș Crăciun, iar un tată și fiul său trebuie să-l salveze și să împiedice un dezastru de Crăciun.

Premiera: 5 decembrie

Masaka Kids, A Rhythm Within

Un scurt documentar plin de optimism, în care copiii de la un orfelinat din Uganda au parte de vindecare, răspândesc speranța și obțin gloria mondială cu videoclipuri virale.

Premiera: 9 decembrie

Simon Cowell: The Next Act

Simon Cowell e în căutarea următoarei trupe de băieți și riscă totul pentru a o găsi. Vor reuși acești tineri cântăreți să demonstreze că Simon încă mai are mână de aur?

Premiera: 10 decembrie

Man Vs Baby

Vine Crăciunul, iar un tată împiedicat are grijă de un penthouse luxos din Londra și, total neașteptat, de un bebeluș pierdut.

Premiera: 11 decembrie

City of Shadows

În Barcelona este găsit un cadavru atârnând în flăcări de una dintre cele mai emblematice clădiri ale lui Gaudí, iar un detectiv dizgrațiat trebuie să prindă ucigașul.

Premiera: 12 decembrie

Home for Christmas – Sezonul 3

Dorind să-și aline durerea care încă persistă de la Crăciunul trecut, Johanne își propune să se bucure de sărbători fără complicații amoroase. Sau cel puțin așa crede ea.

Premiera: 12 decembrie

What’s In The Box?

În acest show găzduit de Neil Patrick Harris, concurenții răspund la întrebări de cultură generală pentru a câștiga premii spectaculoase ascunse – sau pentru a le fura de la competiție.

Premiera: 17 decembrie

A Time For Bravery

Un psihanalist care prestează servicii în folosul comunității ajută un agent distrus de infidelitate. Împreună, ei vor înfrunta pericole și vor începe o nouă viață.

Premiera: 19 decembrie

Elway

Relatată chiar de el, povestea fundașului echipei Denver Broncos, John Elway, aprofundează visurile sale legate de NFL, dezamăgirile și revanșa de la Super Bowl.

Premiera: 22 decembrie

Sicily Express

În pragul Crăciunului, doi prieteni sicilieni împiedicați, care lucrează la Milano, descoperă un tomberon care îi teleportează la familiile lor în câteva secunde.

Premiera: 22 decembrie

King of Collectibles: The Goldin Touch – Sezonul 3

Cu vise de miliarde și un partener puternic, Ken Goldin se extinde la nivel global cu o colecție spectaculoasă de obiecte rare și descoperiri neobișnuite.

Premiera: 23 decembrie

Goodbye June

Helen Mirren joacă rolul unei mame bolnave, dar agere, care își coordonează sfârșitul, în debutul regizoral emoționant al lui Kate Winslet.

Premiera: 24 decembrie

Cover-Up

Acest documentar urmărește cariera legendarului jurnalist de investigație Seymour Hersh, ale cărui reportaje au dezvăluit mușamalizări de la My Lai până la Abu Ghraib.

Premiera: 26 decembrie

Citește și:
Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
De vorbă cu Raluca Aprodu & Elvira Deatcu despre rolurile din comedia Tati Full-Time, teatru, provocările și regretele profesionale (EXCLUSIV)
Lifestyle
De vorbă cu Raluca Aprodu & Elvira Deatcu despre rolurile din comedia Tati Full-Time, teatru, provocările și regretele profesionale (EXCLUSIV)
10 expoziții de văzut în București în decembrie 2025
Lifestyle
10 expoziții de văzut în București în decembrie 2025
Este tentant să fii infidelă? Ce beneficii personale și în cuplu îți aduce fidelitatea
Lifestyle
Este tentant să fii infidelă? Ce beneficii personale și în cuplu îți aduce fidelitatea
Bărbatul cu care te întâlnești a fost singur mult timp? De ce acesta nu este un semnal de alarmă
Lifestyle
Bărbatul cu care te întâlnești a fost singur mult timp? De ce acesta nu este un semnal de alarmă
Știrile care te privesc ajung la tine chiar acolo unde te afli, prin intermediul parteneriatului strategic Ringier & Phoenix Media
Lifestyle
Știrile care te privesc ajung la tine chiar acolo unde te afli, prin intermediul parteneriatului strategic Ringier & Phoenix Media
Ce distruge intimitatea emoțională și face despărțirea un scenariu foarte probabil
Lifestyle
Ce distruge intimitatea emoțională și face despărțirea un scenariu foarte probabil
Libertatea
Mihai Bendeac și Gabi Tamaș, scandal în clubul Deliei din București. Au fost la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”
Mihai Bendeac și Gabi Tamaș, scandal în clubul Deliei din București. Au fost la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Rețeta pregătită de călugărul bucătar Efrem de la Dervent, pentru masa de Sfântul Andrei: „Nu este pentru cunoscători”
Rețeta pregătită de călugărul bucătar Efrem de la Dervent, pentru masa de Sfântul Andrei: „Nu este pentru cunoscători”
Cornel Păsat, atac dur la adresa lui CRBL în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil!”
Cornel Păsat, atac dur la adresa lui CRBL în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet
Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
catine.ro
Mesaje de Sfântul Andrei 2025. Urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei de 30 noiembrie
Mesaje de Sfântul Andrei 2025. Urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei de 30 noiembrie
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum arată sărbătorile lui Bruce Willis după diagnosticul de demență. Ce a povestit soția sa despre declinul actorului
Cum arată sărbătorile lui Bruce Willis după diagnosticul de demență. Ce a povestit soția sa despre declinul actorului
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Mai multe din lifestyle
10 filme mediocre, cu actori faimoși în distribuție, cu care n-ar trebui să-ți pierzi timpul
10 filme mediocre, cu actori faimoși în distribuție, cu care n-ar trebui să-ți pierzi timpul
Lifestyle

Alegerea unor actori cunoscuți în distribuție nu asigură în totalitate și succesul unui film.

+ Mai multe
Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural
Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural
Lifestyle

Centrului Național al Dansului București a desemnat profesioniști ai dansului care aduc valoare culturii coregrafice.

+ Mai multe
„Nu mă lăsa să mor” - o poveste de ficțiune cu Cosmina Stratan și Elina Löwensohn despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe
„Nu mă lăsa să mor” - o poveste de ficțiune cu Cosmina Stratan și Elina Löwensohn despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe
Lifestyle

"Nu mă lăsa să mor", debutul regizorului Andrei Epure, se vede în cinematografe începând cu 5 decembrie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC