Filme SF care au dezamăgit din punct de vedere al regiei

În lista de mai jos, filmele acestea science-fiction au fost dezamăgitoare din mai multe privințe, în special al regiei.

1. Highlander II: The Quickening

Highlander II: The Quickening este un film regizat de Russell Mulcahy care nu a impresionat deloc, nici prin desfășurarea acțiunii, interpretările actorilor și nici prin regie. În această peliculă, totul pare făcut pe jumătate, iar spectatorii au simțit asta din prima clipă.

2. Howard the Duck

Willard Huyck a regizat Howard the Duck, o comedie SF în care o rață umanoidă e nevoită să pună capăt unei invazii extraterestre de pe Pământ, având sprijinul unui om de științe și a unei artiste rock. Scenariul și regia acestei pelicule au fost considerate nepotrivite și extrem de slabe.

3. Left Behind

În filmul Left Behind regizat de Vic Armstrong este vorba despre mai mulți supraviețuitori care sunt lăsați în urmă, atunci când milioane de oameni dispar fără urmă și se instalează un haos general. Pelicula îl are în rol principal pe Nicolas Cage, care are o prestație dezamăgitoare, iar întreaga poveste nu a prezentat interes pentru public.

4. Transformers: The Last Knight

Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel și Stanley Tucci au jucat în filmul Transformers: The Last Knight regizat de Michael Bay. Publicul avea așteptări foarte mari de la această peliculă, având în vedere cine a regizat-o, însă, chiar și așa, pe lângă efectele vizuale spectaculoase, filmul nu a excelat din niciun alt punct de vedere.

5. Superbabies: Baby Geniuses 2

La fel ca în cazul primului film Baby Geniuses, nici continuarea apărută în 2004 nu a fost deloc primită cu brațele deschise, iar asta din cauza mesajelor nepotrivite pe care le transmite pentru copii. În pelicula regizată de Bob Clark, mai mulți bebeluși foarte inteligenți ajung să facă parte dintr-un experiment desfășurat de un mogul media.

6. Alone in the Dark

Uwe Boll a regizat filmul Alone in the Dark, care are la bază un joc video cu același nume. Pelicula a dispus de un buget de 20 de milioane de dolari, iar reacțiile apărute după lansare au lăsat mult de dorit. Privitorii au fost dezamăgiți de film, considerând că nu are deloc substanță.

7. Alien vs. Predator: Requiem

Greg și Colin Strause au regizat filmul Alien vs. Predator: Requiem, care are o distribuție formată din Reiko Aylesworth, Steven Pasquale, John Ortiz și Shareeka Epps. Pelicula este considerată chiar una dintre cele mai slabe SF din toate timpurile, reușind să îi dezamăgească pe cei mai mari fani ai acestui gen de filme.

8. Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

Filmele Rebel Moon regizate de Zack Snyder nu sunt considerate tocmai cele mai strălucite dintre toate cele realizate de regizor. În partea a doua din această serie, mai mulți războinici luptă activ pentru a-și apăra casa împreună cu aliații lor. Spectatorii care au vizionat pelicula au considerat că aceasta are o acțiune mult prea alambicată.

9. Plan 9 from Outer Space

Plan 9 From Outer Space este catalogat drept unul dintre cele mai slabe filme regizate de către Edward Davis Wood Jr., în care este vorba despre felul în care extratereștrii vor să pună în aplicare pe Pământ un plan malefic. Spectatorii au fost confuzi după ce au vizionat pelicula.

10. Battlefield Earth

Roger Christian a regizat filmul Battlefield Earth, care are la bază romanul Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 scris de L. Ron Hubbard. Actorul John Travolta, care joacă unul dintre rolurile principale, mai exact pe Terl, un extraterestru umanoid, a susținut din banii săi acest proiect. Chiar dacă povestea avea potențial, despre o rasă extraterestră care vrea să pună stăpânire pe Pământ, aceasta nu a fost pusă în valoare din punct de vedere al regiei.

