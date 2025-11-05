Filme de neratat în luna noiembrie 2025 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
Wicked: For Good
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Iată ce filme poți vedea în luna noiembrie 2025 în cinematografe.

Wicked: For Good

În această continuare a adaptarii musicalului de pe Broadway, vom afla despre vrăjitoarea cea rea a vestului, Elphaba, și despre relația ei cu vrăjitoarea cea bună a nordului. Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater fac parte din distribuție.

Premiera: 21 noiembrie 2025

Nouvelle Vague

Nouvelle Vague este omagiul lui Richard Linklater adus spiritului revoluționar al Noului Val francez. Filmul reimaginează culisele realizării lui À bout de souffle (Cu sufletul la gură, 1960), opera care l-a consacrat pe Jean-Luc Godard drept pionier al cinematografiei moderne. În timp ce criticul devenit regizor sfidează regulile și inventează altele noi, o echipă de actori și creatori aflați la început de drum dă viață unei povești născute din spontaneitate și energie. Între haos creativ și dinamismul tinereții, Nouvelle Vague ne poartă pe străzile Parisului anului 1959, într-un film-manifest despre puterea transformatoare a cinemaului. Filmul este regizat de Richard Linklater iar din distribuție fac parte Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin.

Premiera: 21 noiembrie 2025

The Yellow Tie

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat. Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este realizat de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin.  John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips fac parte din distribuția peliculei regizate de Serge Ioan Celebidachi.

Premiera: 14 noiembrie 2025

Die, My Love

Un portret emoționant despre iubire și nebunie. Doi tineri îndrăgostiți, Grace și Jackson (Jennifer Lawrence și Robert Pattinson), se mută din New York într-o casă moștenită la țară. Grace încearcă să-și găsească identitatea alături de copilul nou-născut în acest mediu izolat. Se redescoperă pe sine într-un mod nou, prin imaginație, putere și o forță uimitoare și neîmblânzită.

Premiera: 7 noiembrie 2025

The Running Man

Ben Richards (Glen Powell) participă la o emisiune-concurs în care concurenții, cărora li se permite să meargă oriunde în lume, sunt urmăriți de „vânători” angajați să îi ucidă. Din distribuția acestui thriller mai fac parte Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, Lee Pace

Premiera: 14 noiembrie 2025

Zootopia 2

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara. Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster și-au împrumutat vocile pentru personajele animate din acest film atât de așteptat de fani.

Premiera: 28 noiembrie 2025

Now You See Me: Now You Don’t

Un furt de diamante îi reunește pe maeștrii pensionați Horsemen și pe mai tinerii iluzioniști Greenblatt, Smith și Sessa, în timp ce aceștia vânează infractori periculoși. Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo fac parte din distribuție.

Premiera: 28 noiembrie 2025

După cioate

Documentarul regizat de Radu Mocanu & Mihai Dragolea urmărește o confruntare directă cu un sistem corupt, într-un peisaj dominat de tăieri ilegale de păduri, complicități instituționale și tăcere. Regizorii pornesc la drum pentru a documenta o formă emergentă de activism civic – transmisii live din pădure ale unor localnici care semnalau tăierile ilegale – și ajung ei înșiși victime ale violenței, într-un atac care schimbă complet direcția filmului. „După cioate” devine astfel o explorare curajoasă a riscurilor la care se expun cei care aleg să documenteze realitatea într-un sistem ostil.

Premiera: 28 noiembrie 2025

Predator: Badlands

În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem. Un film SF de neratat!

Premiera: 7 noiembrie 2025

Citește și:
Seriale care au fost anulate după doar un singur episod

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Tu și partenerul sunteți amândoi perfecționiști? Cum asta vă împiedică să fiți cu adevărat fericiți în cuplu
Lifestyle
Tu și partenerul sunteți amândoi perfecționiști? Cum asta vă împiedică să fiți cu adevărat fericiți în cuplu
Celebritățile care și-au concediat părinții care se ocupau de carierele lor
Lifestyle
Celebritățile care și-au concediat părinții care se ocupau de carierele lor
Vrei mult o relație și ți-ai propus ca în termeni de dating să nu te grăbești? De ce este cea mai bună alegere
Lifestyle
Vrei mult o relație și ți-ai propus ca în termeni de dating să nu te grăbești? De ce este cea mai bună alegere
Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2025 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2025 pe Netflix
Limite personale pe care să le respecți chiar și atunci când ești în cuplu
Lifestyle
Limite personale pe care să le respecți chiar și atunci când ești în cuplu
Ce poți face tu pentru a evita sau gestiona corect o ceartă în cuplu
Lifestyle
Ce poți face tu pentru a evita sau gestiona corect o ceartă în cuplu
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din lifestyle
Experience Abu Dhabi - o incursiune între artă digitală, tradiții arabe și lux modern
Experience Abu Dhabi - o incursiune între artă digitală, tradiții arabe și lux modern
Lifestyle

Am descoperit Abu Dhabi dincolo de imaginea sa futuristă, printr-o călătorie în cultura, gastronomia și peisajele sale spectaculoase.

+ Mai multe
Cum să te protejezi în relație cu un partener foarte negativist
Cum să te protejezi în relație cu un partener foarte negativist
Lifestyle

Partenerul tău negativist uneori strică atmosfera și simți cum tensiunea plutește în aer. Ai nevoie de strategii pentru igienă emoțională personală dar și a relației.

+ Mai multe
Filme de la regizori tineri, pe care trebuie să le ai în vedere
Filme de la regizori tineri, pe care trebuie să le ai în vedere
Lifestyle

Iată care sunt temele pe care le-au abordat în filme aceste nume noi în regie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC