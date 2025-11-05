Filme de neratat în luna noiembrie 2025 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna noiembrie 2025 în cinematografe.

Wicked: For Good

În această continuare a adaptarii musicalului de pe Broadway, vom afla despre vrăjitoarea cea rea a vestului, Elphaba, și despre relația ei cu vrăjitoarea cea bună a nordului. Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater fac parte din distribuție.

Premiera: 21 noiembrie 2025

Nouvelle Vague

Nouvelle Vague este omagiul lui Richard Linklater adus spiritului revoluționar al Noului Val francez. Filmul reimaginează culisele realizării lui À bout de souffle (Cu sufletul la gură, 1960), opera care l-a consacrat pe Jean-Luc Godard drept pionier al cinematografiei moderne. În timp ce criticul devenit regizor sfidează regulile și inventează altele noi, o echipă de actori și creatori aflați la început de drum dă viață unei povești născute din spontaneitate și energie. Între haos creativ și dinamismul tinereții, Nouvelle Vague ne poartă pe străzile Parisului anului 1959, într-un film-manifest despre puterea transformatoare a cinemaului. Filmul este regizat de Richard Linklater iar din distribuție fac parte Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin.

Premiera: 21 noiembrie 2025

The Yellow Tie

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat. Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este realizat de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips fac parte din distribuția peliculei regizate de Serge Ioan Celebidachi.

Premiera: 14 noiembrie 2025

Die, My Love

Un portret emoționant despre iubire și nebunie. Doi tineri îndrăgostiți, Grace și Jackson (Jennifer Lawrence și Robert Pattinson), se mută din New York într-o casă moștenită la țară. Grace încearcă să-și găsească identitatea alături de copilul nou-născut în acest mediu izolat. Se redescoperă pe sine într-un mod nou, prin imaginație, putere și o forță uimitoare și neîmblânzită.

Premiera: 7 noiembrie 2025

The Running Man

Ben Richards (Glen Powell) participă la o emisiune-concurs în care concurenții, cărora li se permite să meargă oriunde în lume, sunt urmăriți de „vânători” angajați să îi ucidă. Din distribuția acestui thriller mai fac parte Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, Lee Pace

Premiera: 14 noiembrie 2025

Zootopia 2

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara. Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster și-au împrumutat vocile pentru personajele animate din acest film atât de așteptat de fani.

Premiera: 28 noiembrie 2025

Now You See Me: Now You Don’t

Un furt de diamante îi reunește pe maeștrii pensionați Horsemen și pe mai tinerii iluzioniști Greenblatt, Smith și Sessa, în timp ce aceștia vânează infractori periculoși. Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo fac parte din distribuție.

Premiera: 28 noiembrie 2025

După cioate

Documentarul regizat de Radu Mocanu & Mihai Dragolea urmărește o confruntare directă cu un sistem corupt, într-un peisaj dominat de tăieri ilegale de păduri, complicități instituționale și tăcere. Regizorii pornesc la drum pentru a documenta o formă emergentă de activism civic – transmisii live din pădure ale unor localnici care semnalau tăierile ilegale – și ajung ei înșiși victime ale violenței, într-un atac care schimbă complet direcția filmului. „După cioate” devine astfel o explorare curajoasă a riscurilor la care se expun cei care aleg să documenteze realitatea într-un sistem ostil.

Premiera: 28 noiembrie 2025

Predator: Badlands

În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem. Un film SF de neratat!

Premiera: 7 noiembrie 2025

