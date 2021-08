Filme de neratat în luna august în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna august în cinematografe.

Free Guy

Comedia de acțiune Free Guy îl are în prim-plan pe celebrul actor Ryan Reynolds, care interpretează rolul unui casier de la o bancă. Însă, el află că e un personaj într-un joc video online și și ia măsuri pentru a se transforma în eroul acestuia, pornind într-o cursă contra cronometru pentru a salva jocul, înainte ca dezvoltatorii acestuia să îl închidă.

Premiera: 13 august

The Suicide Squad

The Suicide Squad este un hibrid reboot/sequel al filmului din 2016 cu aproape același nume (film care a dezamăgit profund fanii și nici la box-office nu a avut un rezultat extraordinar). Margot Robbie revine în rolul lui Harley Quinn, iar de această dată îi va avea alături pe Idris Elba, Sylvester Stallone și John Cena. Nu am fi avut mari așteptări de la acest film dacă regia nu ar fi fost semnată de James Gunn, responsabil pentru sucesul celor două Guardians of the Galaxy. Sperăm să nu ne dezamăgească.

Premiera: 6 august

Reminiscence

Un SF care te va ține cu sufletul la gură până la final, în care rolurile principale sunt interpretate de Rebecca Ferguson, Thandie Newton și Hugh Jackman. Nick Bannister (Jackman) este un investigator privat al minții care își ajută clienții să acceseze amintiri pierdute din trecutul lor. Trăind într-un Miami acum acoperit de ape, viața lui se schimbă pentru totdeauna când primește un nou client, Mae (Ferguson). După ce aceasta dispare, Bannister descoperă o conspirație violentă și va trebui să își dea seama cât de departe este dispus să meargă pentru cei pe care îi iubește

Premiera: 20 august

Neidentificat

Neidentificat, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Apetri, este o co-producţie România-Cehia-Letonia, din a cărui distribuție fac parte Bogdan Farcaș, Dragoș Dumitru, Vasile Muraru, Emanuel Pârvu, Olimpia Mălai, Ana Popescu, Andrei Aradits, Kira Hagi, Ion Bechet. Pelicula reușește să îmbine cu succes suspansul unui thriller, cu misterul caracteristic filmelor polițiste și atmosfera autentică de film noir, explorând cu mult tact și intensitate peisajul interior al minţii şi sufletului uman.

Premiera: 6 august

The Forever Purge

Succesul filmelor din seria Purge i-a determinat pe producători să mai adauge un film colecției. Totul pornește de la premisa că o noapte pe an, orice infracțiune rămâne nepedepsită, chiar și crima. Toate regulile se schimbă însă brusc atunci când o mișcare criminală decide că evenimentul anual Purge nu trebuie să se oprească la ivitul zorilor, ba din contră, nu trebuie să se oprească niciodată. Din distribuția filmului fac parte Josh Lucas, Ana de la Reguera, Cassidy Freeman și Will Patton.

Premiera: 13 august

Întregalde

Întregalde, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean, inclus în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs a Festivalului de la Cannes , este o captivantă poveste cu accente de thriller despre limitele generozităţii, în care joacă Maria Popistaşu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan și Toma Cuzin. Inspirat de o expediție făcută acum nouă ani de regizor chiar în satul Întregalde și scris de trio-ul care a semnat și Hârtia va fi albastră sau Boogie – Radu Muntean, Răzvan Rădulescu și Alex Baciu –, filmul este o poveste despre prietenie și despre limitele altruismului care capătă, ajutată de vreme, de întunecimile pădurii și de un gater iluzoriu, accente de thriller.

Premiera: 6 august

Respect

Avem nevoie de muzică în orice formă în viețile noastre actuale, și filmul acesta despre Aretha Franklin, cu Jennifer Hudson în rolul principal, promite să ne încânte la maxim în această vară. Filmul este regizat de Liesl Tommy, iar lansarea marchează împlinirea a trei ani de la moartea reginei soul.

Premiera: 13 august

Candyman

După succesul peliculelor Get Out și Us, Jordan Peele revine ca producător al unui nou film horror. Pelicula are la bază legenda urbană a lui Candyman, un sclav omorât care se întoarce din morți pentru răzbunare, iar dacă îi rostești numele în oglindă de 5 ori, acesta apare și devii ținta lui. Au trecut zece ani de la ultima crimă de acest gen când un cuplu se mută într-un apartament din Chicago și, după ce află legenda, sunt împinși de curiozitate să exploreze acest mit.

Premiera: 27 august

The Protégé

Salvată în copilărie de legendarul asasin Moody (Samuel L. Jackson) și antrenată pentru a continua afacerile familiei, Anna (Maggie Q) a devenit cea mai de succes asasină. Însă atunci când Moody – cel care i-a fost ca un tată și a învătat-o tot ce știe pentru a putea supraviețui – este ucis, ea jură să îl răzbune. Pe măsură ce începe să urmărească un enigmatic asasin (Michael Keaton), Anna realizează că este foarte posibil ca această confruntare să fie una mortală, dar care o va ajuta să descopere secrete ascunse din trecutul ei. PS: pelicula a fost filmată în România.

Premiera: 20 august

The Night House

Rebecca Hall, Sarah Goldberg și Stacy Martin interpretează rolurile principale din acest thriller cu accente horror. Pelicula spune povestea unei văduve care pare să fie bântuită de către o prezență supranaturală. Acest lucru o determină să facă investigații despre viața soțului său care a decedat recent, iar secrete înfricoșătoare ies astfel la iveală.

Premiera: 20 august

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro