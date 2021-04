Secretele siluetei lui Margot Robbie

Margot Robbie a dat un interviu pentru ediția de mai a revistei Women’s Health din Marea Britanie și, cu ocazia asta, a împărtășit cititoarelor și dieta pe care o ține pentru a-și păstra silueta.

Actrița de 30 de ani, cunoscută pentru rolurile ei din Once Upon a Time … In Hollywood și Birds of Prey, a spus că se menține slabă reducând carbohidrații, excluzând dulciurile din meniu și, desigur, hidratându-se foarte bine, inclusiv cu ceai, la care ține foarte mult de pe vremea când locuia în UK. „Micul dejun este de obicei din cereale,” a dezvăluit ea „și, în timpul dimineții, beau și un smoothie care crește imunitatea. În mod normal, mănânc o salată de pui la prânz, iar la cină servesc o friptură de ton cu cartof dulce.”

Asta nu înseamnă că nu-i plac ocazionalele excese: „Mâncarea este un lucru important pentru mine. Îmi plac burgerii și cartofii prăjiți, pe care îi comand cu o halbă de bere. În SUA, masa mea preferată este un burger dublu cu trufe din lanțul american Umami Burger: vine cu fondue de brânză cu trufe, aioli de trufe și glazură de trufe,” a precizat ea.

Mutarea în LA, odată cu lansarea carierei sale internaționale, a adus cu sine și un interes crescut pentru activitățile fizice, a mai spus actrița, precum pilates, stretching, cursuri de dans și partide de tenis cu prietenii.

Margot a vorbit și despre cât de greu îi este să se relaxeze după o zi aglomerată pe platoul de filmări. „Întotdeauna mi-a fost greu să mă opresc și să mă culc la sfârșitul zilei, mai ales dacă lucrez,” a spus ea. Soluția pe care a găsit-o e să-și creeze o atmosferă propice pentru odihnă. „Aplic o mască de față, aprind niște lumânări parfumate și liniștitoare, și îmi pun muzică relaxantă. Și dacă am avut o zi deosebit de grea, fac o baie cu multe bule și mă bucur de o bere rece în timp ce mă înmoi. Bliss.”

Actrița va juca rolul unei păpuși care trăiește în Barbieland în noul film regizat de Greta Gerwig și scris de aceasta din urmă împreună cu partenerul ei, regizorul și scenaristul Noah Baumbach.

Vara aceasta, se va lansa în cinematografe și The Suicide Squad, un nou film din seria DC cu supereroi în care Margot o interpretează pe Harley Quinn.

Citește și:

Foto: Profimedia, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro