Suntem cu totii imperfecti. De fapt, suntem perfecti in imperfectiunea noastra. Si, asa cum toti oamenii merita iubire, si eu merit sa fiu iubita, sa simt iubire, sa cresc in iubire.

Daca esti in cautarea iubirii, recitarea unor afirmatii pozitive zi de zi poate fi o modalitate foarte buna pentru a atrage dragostea in viata ta. Auzirea propriei voci si repetarea gandurilor pozitive pot inlatura orice tipar de gandire negativa care sta in calea fericirii reale.

