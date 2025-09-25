Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei

Ringier România Media lansează un nou format video, "Dincolo de copertă" - o emisiune online, despre puterea cărților, marca Libertatea, găzduită de jurnalista Denisa Macovei.

Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei

„Dincolo de copertă” este cel mai nou format video Libertatea – o emisiune online găzduită de jurnalista Denisa Macovei, realizată după tiparul unui podcast, care aduce în fața publicului celebrități locale, personalități publice, artiști și influencers, invitându-i să dezvăluie lucruri despre care nu vorbesc în general – legătura lor cu cărțile care i-au format.

Emisiunea „Dincolo de copertă” va fi difuzată începând cu data de 26 septembrie, de ora 20:00, în format bilunar, și va fi prezentată de jurnalista Denisa Macovei. Primul invitat al acesteia este Jorge, care a lansat recent prima sa carte.

În fiecare ediție a show-ului online „Dincolo de copertă”, invitații Denisei Macovei vor povesti despre o carte care i-a inspirat sau care i-a ajutat într-un moment important al vieții, sau poate despre un volum care le-a marcat copilăria. Prin intermediul acestui gest, invitații vor ajunge să dezvăluie lucruri puțin știute despre propriile vieți și experiențe, dar vor face încă mai mult de atât. Asta deoarece, prin intermediul emisiunii, ei contribuie și la o cauză socială – cărțile aduse de invitați vor fi donate către biblioteci din mediul rural și școli defavorizate, cu sprijinul Fundației Ringier.

Denisa Macovei, gazda emisiunii „Dincolo de copertă”, a declarat: „Mă bucur să fiu gazda acestui format original, marca Libertatea, mai ales că este un concept la care ne gândim de ceva vreme. Am observat, în ultimii ani, că cititul nu este o prioritate pentru copii, însă nu din vina lor, ci pentru că nu mai văd acest obicei în jurul lor. Cred că doar prin puterea exemplului îi putem atrage spre lectură. De aceea mizez ca, alături de invitații mei – actori de succes, oameni de televiziune, artiști sau creatori de conținut – să convingem tinerii că cititul este cool.”

Show-ul „Dincolo de copertă” este o emisiune care și-a asumat un rol dublu: cel de a promova lectura în rândul tinerilor și de a atrage atenția asupra valorii transformatoare a cărților, dar are și cel social, prin donarea volumelor adunate prin intermediul show-ului către comunități vulnerabile, acolo unde e cea mai mare nevoie de ele. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Fundația Ringier, care va direcționa cărțile către zonele unde accesul la literatură este limitat. Proiectul, așadar, este unul prin intermediul căruia Ringier România Media își reafirmă angajamentul pentru susținerea educației, a culturii și a comunităților aflate în nevoie.

Denisa Macovei, gazda emisiunii „Dincolo de copertă”, este absolventă a Facultății de Jurnalism, din cadrul Universității Ovidius Constanța, și activează de peste 18 ani în presa audio-vizuală, colaborând cu Jurnalul de Constanța, Uups!, Cancan, revista Ciao!, Evenimentul zilei, revista EGO. Denisa Macovei a realizat emisiunile Interviurile Libertatea, Star Trips & Tricks și rubrica 5 Știri mondene by Libertatea, iar acum revine ca prezentatoare a noului format, Dincolo de copertă.

Foto: Libertatea

