Designeri și oameni din lumea modei, uniți în lupta împotriva COVID-19

În Europa primul impact l-a avut asupra Italiei, moment care a coincis cu finalul Milan Fashion Week, rezultând în anularea câtorva prezentări, dar și a majorității evenimentelor. Acum designerii vor fi nevoiți să regândească modul în care își vor prezenta colecțiile în viitorul apropiat, dar și care sunt priorițățile pentru casele lor de modă.

Giorgio Armani a fost cel dintâi care a acordat atenție crizei și a luat imediat măsuri pentru a proteja atât publicul, cât și modelele și întreaga echipă. Astfel, a anulat prezentarea oficială pentru toamnă-iarnă 2020 și a optat pentru filmarea show-ului într-un teatru gol și transmiterea live pe pagina oficială a brandului și pe platformele sale de media. Apoi, pe 8 martie a anunțat că dorește să se alăture luptei împotriva COVID-19, donând 1,25 milioane de euro unor spitale și instituții din țară.

Din fericire nu a fost singurul, iar acum nenumărați designeri, case de modă și influenceri se implică activ în acest proces. Donatella Versace și fiica sa Allegra Versace Beck au donat 200.000 de euro secției de terapie intensivă a spitalului San Raffaele din Milano, dar au avut în vedere și Crucea Roșie Chineză pentru care au donat pe 5 februarie 143.000 de dolari pentru criza de materie primă medicală a tării.

Chiara Ferragni a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma sa digitală care a strans până la ora actuală 4 milioane de euro și a donat 250.000 de euro de care vor beneficia spitale din Napoli, Milano și în general din zona Lombardiei.

Brandul de încălțăminte de lux Sergio Rossi a donat 100,000 de euro spitalelor Fatebenefratelli și Luigi Sacco din Milano, adăugând că toate profiturile din viitoare vânzări de pe sergiorossi.com vor fi donate în întregime pentru combaterea epidemiei de COVID-19.

Directorul de creație Fendi Men și Fendi Accessories, Silvia Venturini Fendi, a anunțat că Fundația Carla Fendi donează 100.000 de euro pentru a sprijini secția de terapie intensivă a Presidio Sanitario Columbus din Roma.

Conglomeratul francez Kering care deține nenumărate branduri de lux italienești precum Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato și Kering Eyewear a donat pe 11 martie 2 milioane de euro către mai multe instituții de sănătate din Lombardia, Veneto, Toscana și Lazio, toate regiuni cheie pentru brandurile sale.

Santoni, Elisabetta Franchi, Bulgari, Dolce & Gabbana, Versace, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Alibaba, LOréal, the Estée Lauder Cos. Inc., Shiseido Co. Ltd. și Swarovski sunt și ele pe lista companiilor care au făcut donații pentru a sprijini lupta împotriva virusului, iar Marco Bizzarri, directorul executiv Gucci a făcut și el o donație personală de 100.000 de euro pentru Ausl IRCCS din Reggio Emilia.

Fundația H&M a alocat 500.000 de dolari campaniei COVID-19 Solidarity Response Fund, care va sprijini eforturile globale depuse de către Organizația Mondială a Sănătății pentru a gestiona această criză pe toate planurile, iar Bella Hadid a anunțat că făcut o donație către Feeding America, o organizație non-profit care furnizează mâncare familiilor la nevoie, dar și către organizația de caritate instituită de Chiara Ferragni pentru a ajuta spitalele din Italia.

Nu putem decât să aplaudăm toate aceste initiative care cu siguranță vor fi de mare ajutor în lupta împotriva acestei pandemii mondiale. Iar dacă dorești și tu să te alături celor care vor să dea o mână de ajutor, o poți face pe urmtorul link: https://www.covid19responsefund.org/.

Text: Daria Georgescu

Foto: Instagram

