Curcubeul Polar, din 1 septembrie în România

Creat de artistul letono-britanic Kristaps Ancāns, Curcubeul Polar îi invită pe privitori să asiste la un curcubeu dublu care se întinde de-a lungul meridianului 26E de la Polul Nord la cel Sudic, în București, România, precum și de-a lungul altor locații din Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Arhipelagul Grecesc, Zimbabwe, Botswana.

În colaborare cu ASOCIAȚIA ACCEPT și ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, sculptura de realitate augmentată Curcubeul Polar a artistului letono-britanic Kristaps Ancāns va fi vizibilă începând cu 1 septembrie 2022 în Piața Victoriei din în București, precum și de-a lungul globului, în locații situate pe linia meridianului 26E. Proiectul este curatoriat de Corina L. Apostol (Tallinn Art Hall) și va fi accesibil până pe 1 octombrie 2022.

Inspirat de faptul că la Polul Nord sau Sud nu există curcubee, proiectul lui Ancāns creează un dublu curcubeu virtual care se întinde între cei doi poli. Ancāns a creat Curcubeul Polar pentru a susține comunități aflate în situații de vulnerabilitate, apelând la sentimente de empatie, conștientizare și solidaritate. Proiectul este inspirat de „Lanțul Baltic al Libertății” din 1989, când aproximativ 2 milioane de oameni din Letonia și Lituania și-au luat mâinile pentru a forma un lanț uman. Sub forma unei demonstrații politice pașnice, lanțul s-a întins pe o distanță de 692 km de-a lungul granițelor celor două țări în momentul dizolvării Uniunii Sovietice. Curcubeul Polar a fost lansat pe 1 iunie 2022, în colaborare cu Times Square Arts din New York, în onoarea Lunii PRIDE.

Începând cu 1 septembrie 2022, instalația va fi accesibilă pe dispozitivele smart prin intermediul aplicației Polar Rainbow dezvoltate de Ancāns în strânsă colaborare cu Platvorm, un studio de vizualizare a datelor din Tallinn, Estonia. Vizitatorii și spectatorii vor putea să descarce aplicația online.

Utilizatorii aplicației vor putea face fotografii ale curcubeului, precum și să trimită „vederi digitale” personalizate pe diverse platforme folosind hashtag-ul #PolarRainbow.

„Consider că în zilele noastre arta trebuie să-și definească sensuri suplimentare inedite care să ne pregătească pentru o lume cu puncte de referință noi. Din punct de vedere istoric, apărarea drepturilor omului s-a născut în diferite contexte; de atunci, am dezvoltat noi tehnologii și am creat unelte de inspirație și susținere care au capacitatea de a uni comunitățile la nivel global. Curcubeul care leagă cei doi poli ne amintește despre provocările care persistă și, în același timp, despre faptul că bolta temporală poate aduce schimbări de durată”, spune artistul Kristaps Ancāns.

„În contextul și conform istoriei Europei de Est, proiectul va accentua lupta continuă pentru drepturi civile depline și egale ale comunităților LGBTQIA+, având în vedere că încă se desfășoară eforturi pe anumite planuri pentru restricționarea drepturilor oamenilor din aceste comunități. Chiar recent, politicienii din România au introdus un proiect de lege periculos care poate deveni lege, ce propune interzicerea oricăror discuții despre identitatea de gen și homosexualitate în școli și locuri publice, ceea ce poate afecta viețile persoanelor din comunitate, precum și pe cele ale generațiilor viitoare. Curcubeul Polar oferă inspirație și e o invitație pentru toată lumea să se alăture și să își facă auzită vocea în susținerea egalității și a justiției pentru toți”, a observat Corina L. Apostol.

„În fața încercărilor constante de restrângere a drepturilor persoanelor LGBTI din România în spațiul public, de introducere a cenzurii în spațiul educațional pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, răspunsul nostru este unul singur: mai multă vizibilitate! Suntem parte a unei societăți democratice care trebuie să ne protejeze pe toți și pe fiecare dintre noi de politicile iliberale practicate la Moscova ori Budapesta”, atrage atenția Florin Buhuceanu din partea organizațiilor ACCEPT și ECPI.

Artistul și curatoarea au invitat parteneri din diferite organizații și comitete internaționale pentru a ajunge la oamenii aflați geografic în România de-a lungul liniei meridianului 26E unde va fi vizibil curcubeul.

Curcubeul Polar este produs în colaborare cu Tallinn Art Hall, Programul Europa Creativă al Uniunii Europene și Fundația Capitală a Culturii de Stat Letonă.

DESPRE KRISTAPS ANCĀNS

Kristaps Ancāns (n. Līvāni, Letonia) este un artist, scriitor și profesor al cărui portofoliu cuprinde instalații, sculptură și imagini în mișcare. Ancāns explorează confuzia din relația dintre oameni, natură și mașini printr-un joc conceptual evolutiv cu inteligență artificială proprie. Instalațiile sale – care adesea conțin o componentă cinetică – invită la interogație în relația lor cu privitorul.

Ancāns a expus, a ținut prelegeri și a predat în numeroase contexte internaționale, precum Times Square Arts, Publiek Park/S.M.A.K Museum, domobaal, Opera Națională din Letonia, Bienala Internațională de Artă Contemporană din Riga, Art Station Dubulti, Cereva Contemporary, Code Art Fair, Tate Exchange/Tate Modern, Museum of London, Royal Academy of Arts London, Hyde Park-Londra, Central Saint Martins/UAL, PEER, Five Years, Shoreditch Library, Muzeul Derby, precum și Art Gallery, Vienna Contemporary, Academia de Arte din Estonia, Tallinn Art Hall, Setouchi Triennale și Universitatea de Arte din Tokyo. El locuiește între Riga, Letonia și Londra, Marea Britanie.

DESPRE CORINA L. APOSTOL

Dr. Corina L. Apostol (n. Constanța, România) este curatoare la Tallinn Art Hall, curatoare și membră a comitetului director al proiectului internațional de cercetare bazat pe practică Beyond Matter (Dincolo de Materie, 2019-2023) și curatoarea Pavilionului Estoniei la cea de-a 59-a ediție a Bienalei de artă de la Veneția (2022). În prezent, ea este lector invitat în cadrul proiectului de studiu POST – MA la Academia de Arte din Letonia. În trecut, a fost Mellon Fellow la Creative Time, unde a co-editat Making Another World Possible: 10 Creative Time Summits, 10 Global Issues, 100 Art Projects (A Face Posibilă o Altă Lume: 10 Summituri Creative Time, 10 Probleme Globale, 100 Proiecte de Artă, Routledge, 2019) și a fost co-curator la Summitul Creative Time 'Despre Arhipelaguri și Alte Imaginare' (2018) în Miami. Ea locuiește între Tallinn, Estonia și Riga, Letonia.

DESPRE PLATVORM

Platvorm este un studio de vizualizare de date specializat în mixarea spațiului fizic cu cel digital. Ei dezvoltă concepte și construiesc platforme digitale inovatoare cu accent pe date din timp real și conținut dinamic generat de utilizator. Sunt stabiliți în Tallinn, Estonia.

