Curaj pe linia frontului – femei extraordinare cu povesti extraordinare (IV)

Pentru ca misiunea sa este aceea de a sprijini neincetat femeile din intreaga lume, ELLE l-a desemnat pe fotojurnalistul Jonathan Alpeyrie sa se intalneasca cu ele si sa le descopere viata de zi cu zi, framantarile si bucuriile. Un portret al daruirii.

Veltava, 38 de ani

Tara de origine: Franta.

Stare civila: singura, nu are copii.

Profesie: medic militar.

Timp petrecut in Mosul: din noiembrie 2016.

Motivul pentru care ai venit in Mosul: „Am simtit o chemare de la Dumnezeu sa fiu undeva pe linia frontului, intr-o zona de razboi, iar Mosul a fost o oportunitate potrivita. Am intalnit un grup crestin din Statele Unite, care activa aici, impreuna cu o brigada irakiana, si am inceput imediat sa lucrez alaturi de ei, chiar pe linia frontului.“

Descrie o zi obisnuita:„Ziua mea incepe cu o tura cu ambulanta pe linia frontului, pentru a prelua victimele. De indata ce ajungem, stabilizam ranitii, ii urcam in ambulanta si ii transportam la clinica, pentru a le oferi tratament mai departe.“

Cel mai dificil aspect al misiunii tale: „Atunci cand trebuie sa tratez un copil ranit, impactul emotional este covarsitor si, zile la rand, nu ma pot abtine sa plang. In plus, devin foarte frustrata atunci cand nu stiu ce se intampla cu operatiunile de pe teren sau cand nu mi se permite sa fiu pe linia frontului, fara sa mi se dea vreo explicatie.“

Cea mai mare satisfactie a misiunii tale: „Relatiile pe care mi le-am construit cu localnicii si cu alti medici in ultimele luni. Exista o legatura speciala care se creeaza intre oameni in vreme de razboi.“

Cum te relaxezi: „Prin credinta in Dumnezeu si prin rugaciuni. Religia ma ajuta sa raman echilibrata in aceasta situatie extrem de dificila.“

Ce ar trebui sa stie lumea despre situatia din Irak: „As vrea ca lumea sa stie ca irakienii care au decis sa ramana in Irak si sa lupte pentru tara lor sunt oameni extraordinari. Sunt generosi si isi risca viata in lupta contra ISIS. Multi dintre ei au avut locuri de munca inainte, dar au renuntat la tot pentru a-si apara pamantul.“

Fotografii si interviuri: Jonathan Alpeyrie.

Editat de Patricia Nagy / ELLE International.

Traducere si adaptare de Crina Alexe