Misterioasa viata a lui Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un

Numele liderului nord-coreean Kim Jong Un este pe buzele tuturor in ultimii ani, cel mai recent din cauza conflictului cu Donald Trump, presedintele Americii. Putini sunt insa cei care stiu detalii despre viata lui privata, despre cine este sotia lui si toate zvonurile care o au pe Ri Sol-ju ca si protagonista.

Ri Sol-ju este numele sotiei lui Kim Jong Un, in 2012 fiind dezvaluit pentru prima data faptul ca acestia sunt casatoriti.

Aproape toate informatiile care exista despre Ri Sol-ju provin din diverse surse si declaratii, fiind cunoscut faptul ca regimul dictatorului Kim Jong Un nu este foarte deschis catre comunicare pe plan international.

Cu toate acestea, prezenta lui Ri Sol-ju alaturi de Kim Jong Un, dar si numeroasele si indelungatele ei disparitii din prim-planul vietii politice sunt lucrurile care fascineaza.

Se presupune ca Ri ar avea 28 de ani si are trei copiii cu liderul nord-coreean. Nu apare foarte des in public, insa este fotografiata alaturi de sotul ei la evenimente de mare importanta pentru Coreea de Nord, precum testari de rachete balistice sau congrese si aproape intotdeauna zambeste si poarta tinute sobre.

Tot ce stim si tot ce se presupune despre Ri Sol-ju:

Potrivit mai multor surse, Ri s-a nascut intr-o familie sus-pusa, tatal ei a fost profesor, iar mama ei a fost medic. Mai mult, agentiile de spionaj din Coreea de Sud au dezvaluit ca Ri Sol-ju ar fi studiat in China si ar fi vizitat Coreea de Sud in 2005 ca membru al echipei de majorete din Coreea de Nord.

Nu se stie insa cum a ajuns sa stea la bratul unuia dintre cei mai cunoscuti dictatori ai lumii in acest moment. Prima mentiune a numelui lui Ri Sol-ju si a faptului ca este sotia lui Kim Jong Un a fost facuta in 2012, atunci cand autoritatile au anuntat oficial ca a avut loc casatoria celor doi. Si nici macar nu putem spune ca a fost o mentiune notabila sau un eveniment marcant. Televiziunea de stat a titrat la finalul unui reportaj de la deschiderea unui parc de distractii din Pyongyang ca „Kim Jong Un a aparut la locul evenimentului cu sotia lui, tovarasa Ri Sol-ju”. Cat romantism!!!!

„Femeia misterioasa”. Asa se facea referire la Ri Sol-ju atunci cand aparea alaturi de dictator, inainte de confirmarea casatoriei, desi prezentele sale la evenimente oficiale pot fi numarate pe degete.

Nu se stie sigur nici cand cei doi s-au casatorit. Potrivit unor surse, nunta ar fi avut loc in 2009 si un an mai tarziu li se nastea primul copil. Alte surse sustin ca cei doi s-au cunoscut abia in 2010 la un concert de muzica clasica. Nu trebuie sa te surprinda toate aceste secretomanii, nici tatal lui Kim Jong Un nu si-a prezentat sotiile (da, sotiile!) publicului larg. Deci Kim a avut de unde sa se inspire!

Aparitiile lui Ri au fost intens criticate pe plan international, din cauza preferintelor sale pentru brand-uri de moda de top, precum Chanel sau Dior, in timp ce poporul nord-coreean se confrunta cu foamete, seceta si saracie. Dar cand esti sotie de dictator ce mai conteaza ce se intampla in jurul tau, atata timp cat tu ai acces la tot ce este mai bun?!

La inceputul acestui an, Ri Sol-ju a disparut din atentia publicului timp de cateva luni, dand astfel nastere la numeroase speculatii cu privire la starea de sanatate. Si se pare ca motivul chiar ar fi avut legatura cu sanatatea ei! Mai exact, agentiile de spionaj sud-coreene au raportat in luna august ca Ri ar fi nascut un copil.

Secrete exista si in jurul copiiilor pe care Ri si Kim i-ar avea. Cele mai multe surse spun ca numarul a ajuns in acest moment la 3. Si cele mai detaliate informatii vin de la o sursa foarte apropiata dictatorului – fostul star NBA Dennis Rodman, care are o stransa relatie de prietenie cu Kim si face des calatorii in Coreea de Nord. Rodman a dezvaluit ca, in 2013, a intalnit cel de-al doilea copil al cuplului dictatorial si este vorba de o fetita, pe nume Ju-ae.

„Am tinut in brate fetita, Ju-ae, si am vorbit si cu Doamna Ri. Kim este un tata bun si are o familie minunata”, a declarat Rodman intr-un interviu acordat The Guardian.

Presa din Coreea de Sud a speculat pe baza informatiei conform careia Ri si Kim au devenit parinti pentru a treia oara, sustinand ca Ri a fost constransa sa aiba inca un copil in speranta ca acesta va fi un baiat, care sa devina mostenitorul lui Kim.

Exista multe, foarte multe zvonuri care fac referire la viata amoroasa a dictatorului nord-coreean, unele mai fanteziste, alte cu un sambure de adevar. Insa, singurele informatii care il au ca protagonist pe Kim Jong Un si care chiar ar trebui sa intereseze sunt cele legate de conflictul cu Trump. Caci, deh, cand doi nebuni se cearta, lumea se duce de rapa, cu sotii, cu secrete, cu tot!

Foto: Hepta