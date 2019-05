Cum un brand de lifestyle încurajează fete din jurul lumii să își “creeze viețile pe care le iubesc”

Yasmeen, fiica unor imigranți din Yemen, își dorea susținerea tatălui ei în urmărirea învățământului superior, în speranța de a deveni prima femeie din familia ei care să obțină o diplomă universitară. În București, eu speram să găsesc sprijinul necesar pentru a începe prima organizație pentru egalitatea de șanse, formată din adolescenți români. La My Social Canvas (MSC), un brand de design cu impact social, CEO-ul Lisa Mayer și echipa ei căutau o modalitate de a ne aduce pe toate – și mii de alte fete ca noi – împreună, în speranța de a ne echipa cu oportunitățile necesare pentru a transforma viețile pe care le visam în realitate.

Ca adolescentă în România, îmi doream să susțin și să promovez egalitatea de sanse, fiind o cauză foarte importantă pentru mine, însă nu găsisem sprijinul necesar pentru a transforma acest vis în realitate. Trebuia să găsesc o comunitate care nu să nu fie doar un safety net', ci și o sursă de inspirație și motivație pentru a ma reaminti de misiunea mea în momente dificile. Veți auzi povestiri similare de la multe fete din întreaga lume. Cu toate avem vise mari și idei importante. Vrem cu adevărat (și putem) să creăm o diferență în comunitățile noastre. Din păcate, multe dintre noi nu știm unde să căutăm -sau pur și simplu nu primim- sprijinul de care avem nevoie pentru a realiza aceste dorințe.

Fetele care doresc să depășească barierele din comunitățile lor caută încurajare și este esențial ca noi, ca o societate, să ne asigurăm că o primesc. Altfel, într-o țară în care mai puțin de 20% dintre politicieni sunt femei, cum și-ar percepe cineva ca mine șansa de a crea schimbare adevărată? Într-o comunitate în care majoritatea fetelor își încheie educația după absolvirea liceului, cum ar putea cineva ca Yasmeen să-și perceapă șansa de a merge, sau pur și simplu de a aplica, la o universitate?

Lisa a avut experiențe asemănătoare când vine vorba de sprijinul pe care fetele îl primesc pentru a își „crea propriile căi”. Spiritul ei antreprenorial o trăgea în direcția înființării unei companii care să combine interesul față de empowerment, tehnologie și modă. Însă, dorința ei de a ajuta alte fete în procesul lor de auto-descoperire și de a le uni printr-o cauza comună este ceea ce a încurajat-o să adauge un mesaj și înțeles mai profund mărcii și produselor. În ziua de astăzi, atunci când lupți pentru o cauză atât de importantă ca egalitatea de șanse și female empowerment, nu este suficient pur și simplu să ții la ea sau să fi de acord – trebuie să lupți cu adevărat pentru aceasta. Trebuie să arăți nu numai că lupta ta este importantă, ci și că o vei continua pentru oricât timp va fi nevoie. Echipa din spatele brandului MSC a înțeles acest lucru, astfel că au început un program de mentorat. Misiunea lor? Să educe, inspire și să pregătească următoarea generație de fete de liceu și facultate pentru a își proiecta viețile și carierele pe care le iubesc, prin burse, networking și oportunități de muncă.

Acest program este ceea ce ne-a adus pe mine, Njeri, Yasmeen, Tatiana, și zeci de alte fete împreună. De atunci am crescut împreună, am învățat împreună și ne-am inspirat și încurajat reciproc să ne atinge obiectivele. Am devenit un adevărat simbol al surorității, împărtășind povești, experiențe, sfaturi și încredere reciprocă, iar Lisa și echipa MSC au dorit să fie acolo la fiecare pas pentru a ne asigura că am profitat de fiecare oportunitate la maxim. Ameenah, una dintre fetele din programul de mentorat, îmi spune: „Uneori mă îngrijorez că visele mele sunt prea mari pentru a deveni o realitate. Totuși, modul în care vorbește Lisa cu mine mă face să mă simt inclusă, de parcă ar fi una dintre surorile mele. Astfel, încep să văd cum viitorul meu și obiectivele pe termen lung încep să fie conturate ușor, ușor. „

Am avut șansa să explorăm diferite industrii, de a acumula experiență și am pus bazele unor relații importante cu diferite femei în acele domenii. MSC ne-a introdus echipei de la sediul din New York al revistei ELLE, unde am vorbit despre relevanța jurnalismului și impactul său în lumea de astăzi. Am interacționat, de asemenea, cu echipele din spatele brandului Rebecca Minkoff, DVF și revistei Refinery29. În aceste medii a devenit în special de clar că suntem încurajate să punem întrebări și că ne puteam simți confortabil. Puteam încerca lucruri noi, să ne asumăm riscuri și să facem greșeli fără să ne fie frică – ceva ce, pentru multe dintre noi, a fost complet nou.

Vorbind cu Yasmeen despre una dintre aceste întâlniri, aflu că asumarea riscurilor și ieșirea din zona de confort sunt principalele lucruri pe care le-a învățat. M-am putut regăsi imediat în ceea ce spunea: A ieși din zona de confort este pentru multe dintre noi este ceva înfricoșător, dar gândește-te la toate lecțiile și oportunitățile pe care le-am putea câștiga dacă am face-o. Încerc să lucrez la asta acum. Totul necesită timp, dar ai nevoie doar de un prim pas.'

Alături de oportunitățile de networking, am avut acces, de asemenea, la experiențe practice de învățare. Am învățat cum să programăm, ne-am aventurat în lumea designului vestimentar și chiar recent, Tatiana a avut șansa de a proiecta o husa de telefon alături de alte doua fete, Melanie și Nadia. Husa se numește Girl Code și face parte dintr-o campanie prin care dorim sa inspiram cat mai multe fete sa exploreze lumea STEM. A fost lansata în luna octombrie în magazinele Verizon din SUA. Despre această experiență, Tatiana îmi spune: „Girl Code a fost un vis manifestat și total neașteptat – înseamnă empowerment și provocare. Am învățat cum să lucrez cu un grup de femei din diferite industrii pentru a crea un produs și pentru strategii de marketing pentru acesta. O echipă de femei poate crea lucruri minunate – Girl Code este un exemplu.' Chiar și eu, ca participant internațional la program, am reușit să găsesc susținere și oportunități importante prin acesta. Echipa MSC a fost întotdeauna la un e-mail distanță, gata să ofere sfaturi și incurajare.

Participând la diferite evenimente, concursuri și prin întâlniri cu invitați din diferite industrii, am reușit să descoperim puncte forte și valori în noi însene pe care nu știam că le avem. My Social Canvas nu ne-a spus ce cale să alegem sau ce oportunități să căutăm, însă au oferit ceva mult mai valoros: ne-au arătat că avem deja în noi înșine tot ce avem nevoie pentru a reuși. Una dintre numeroasele fete pe care le-am cunoscut pe parcurs descrie această experiență astfel: „Într-o lume în care fetelor li se spune că nu pot face ceva sau nu ar trebui să încerce, această companie ne spune că putem și ar trebui” – și nu există nici o modalitate mai bună de a exprima acest gând. Grupul nostru extins pe diferite continente s-a transformat într-o familie și am găsit prin el sprijinul necesar pentru a ne atinge obiectivele. Acum suntem gata să transmitem acest mesaj următoarelor generații de fete revoluționare.

Text: Sofia Scarlat

Foto: Shutterstock

